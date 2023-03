Izraelská policie zatkla pět lidí kvůli řádění izraelských osadníků na Západním břehu Jordánu

2. 3. 2023

čas čtení 3 minuty



Policisté sdělují, že očekávají další zatýkání kvůli násilnostem, které izraelský generál označil za "pogrom"





Izraelská policie zatkla pět podezřelých v souvislosti s řáděním židovských osadníků na okupovaném Západním břehu Jordánu na začátku tohoto týdne, které izraelský generál označil za "pogrom" a které následovalo po smrtícím palestinském útoku střelnou zbraní.

Obchody v palestinské vesnici Huwara zůstaly ve středu na příkaz armády zavřené za silné přítomnosti izraelské armády, uvedli obyvatelé. Palestinský střelec tam v neděli zabil dva izraelské bratry, což vyvolalo útoky osadníků na domy a auta, při nichž byl jeden Palestinec usmrcen.





"Bude to velmi složité období, do kterého se chystáme vstoupit, musíme udržet co největší klid, aby se věci nevymkly kontrole, což by se mohlo snadno stát," řekl Nides.







Izraelská policie ve středu uvedla, že během pokračujícího vyšetřování osadnického násilí v Huwaře a jejím okolí očekává další zatýkání.Palestinský premiér Mohammad Štajjáh při středeční návštěvě vesnice prohlásil, že zatýkání nestačí. "Vidíme organizovaný zločin páchaný izraelskou vládou a prováděný osadníky," řekl.Generálmajor Jehuda Fuchs, který velí izraelské armádě v oblasti, uvedl, že jeho síly byly na pokus o osadnickou odplatu připraveny, ale byly překvapeny intenzitou násilí, které podle něj spáchaly desítky lidí."Incident v Huwaře byl pogromem, který provedli kriminálníci," řekl v úterý pozdě večer pro N12 News.Pogrom je úřady schválený nebo schvalovaný davový útok proti náboženské, rasové nebo národnostní menšině. Tento termín se obvykle používá pro útoky na židy v ruském impériu na konci 19. a na začátku 20. století.Izraelská armáda ve středu rovněž uvedla, že zatkla dvě osoby podezřelé ze zabití izraelského Američana při pondělní střelbě. K zatčení došlo podle izraelské armády v palestinském uprchlickém táboře Aqabat na Západním břehu Jordánu.Od začátku roku 2023 bylo při střetech s izraelskými bezpečnostními silami zabito více než 60 Palestinců, mezi nimiž byli ozbrojenci i civilisté, a 13 Izraelců a jeden ukrajinský občan byli zabiti při útocích na Izraelce.Fuchsovy výroky přišly uprostřed zvýšeného napětí v nacionalisticko-náboženské vládě izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, jejíž součástí jsou i fundamentalističtí židovští osadníci požadující tvrdý postup proti palestinským útokům.Jeden z nich, krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, vyzval lidi, aby "nebrali zákon do svých rukou", ale jeho strana Židovská síla obvinila Netanjahua ze slabosti v otázce terorismu.Fuchs řekl: "To není 'braní zákona do vlastních rukou', protože zákonní lidé nezasévají teror mezi obyvatelstvo. Kolektivní tresty nepomáhají v boji proti terorismu, naopak mohou terorismus dokonce vyvolat."V době, kdy do muslimského posvátného měsíce ramadánu a židovského svátku Pesach zbývají jen týdny, se zahraniční zprostředkovatelé snažili zkrotit napětí, které vzrostlo po sérii smrtících palestinských pouličních útoků a smrtících izraelských vojenských náletů v loňském roce."Mám obavy," řekl v úterý pozdě večer americký velvyslanec v Izraeli Tom Nides na konferenci Institutu pro studium národní bezpečnosti při Tel Avivské univerzitě.