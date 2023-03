Ruská agrese na Ukrajině: "Lidé se bojí": Kupjansk se obává, že město podruhé padne do rukou Ruska

Foto: Poslanec Michail Abdalkin s nudlemi v uších při sledování Putinova projevu



Iryna Viktorivna podává zdarma teplé jídlo svým sousedům z kozlíku postaveného na zasněžené ulici ve východoukrajinském městě Kupjansk, nabírá kaši a masové kuličky a zelný salát.

Mělkou mísou, v níž město stojí, se rozléhá dělostřelecký rachot, čtyři až pět střel za minutu - někdy i více - vypálených ukrajinskými i ruskými dělostřelci.



Většinou dopadají daleko, ale někdy dopadnou i na město. Jedna z nich nedávno zabila 63letého muže a poškodila školku a hasičskou stanici.



Ve frontě čekající na obsluhu stojí šedesátiletá Natalia Ivanivna, zabalená do zimního kabátu a šály a s holí v ruce.



Ivanivna říká, že mohla být přemístěna již dříve, ale rozhodla se zůstat, protože se obává, že její dům bude vyrabován. Vypráví o svých obavách o města dále na jihu podél východní fronty, Bachmut a Vuhledar a další, která již byla během měsíců bojů proměněna v trosky. "Mohlo by se to stát i tady," říká.



Viktorivna ji přeruší, aby ji pokárala: "Nebuď pesimista!"



Jak obě ženy vědí, přívaly války už Kupjansk dvakrát zaplavily. Teď mu hrozí třetí záplava:

"Lidé se bojí": Kupjansk se obává, že město podruhé padne do rukou Ruska.

- Ruská státní tisková agentura RIA Novosti uvádí, že Michail Abdalkin, poslanec samarské regionální dumy, byl obviněn z "diskreditace ruských ozbrojených sil" a 7. března bude postaven před soud.



Abdalkin 21. února na Telegramu zveřejnil fotografii, na níž poslouchá státní projev ruského prezidenta Vladimira Putina a na uších má nasazené nudle. Regionální duma ho již veřejně odsoudila. Mít nudle v uších je v Rusku výrazem nejvyššího pohrdání:

- Putinovy hrozby jadernou válkou jsou "nepřijatelné", říkají ministři čtyř zemí



Ministři zahraničí takzvané čtyřky odsoudili ruskou hrozbu použití jaderných zbraní ve válce na Ukrajině jako nepřijatelnou, uvádí se v prohlášení vydaném po pátečním zasedání.



Ministři rovněž uvedli, že se staví proti jakýmkoli jednostranným akcím, které by zvýšily napětí v Jihočínském moři, a vyjádřili obavy z "militarizace" sporných území, což byla chabě zastřená narážka na Čínu.



Čtveřice sdružuje Indii, Austrálii, Japonsko a Spojené státy.





- Agentura Reuters uvádí, že Jevgenij Prigožin, zakladatel ruské žoldnéřské jednotky Wagner, v pátek zveřejněném videozáznamu uvedl, že ukrajinské město Bachmut je "prakticky obklíčeno" ruskými silami a že kyjevské síly mají přístup pouze k jedné cestě ven.



Prigožin ve videu vyzval Volodymyra Zelenského, aby stáhl své síly z města, které se Rusko již několik měsíců neúspěšně snaží dobýt.



- Suspilne, ukrajinská státní vysílací společnost, nabízí na svém oficiálním kanálu Telegram tento souhrn zpráv z posledních 24 hodin:



V Záporoží pokračuje rozebírání trosek pětipatrové budovy, kterou v noci zasáhla ruská raketa. Počet mrtvých se zvýšil na pět, 10 lidí je považováno za pohřešované.



Za poslední den vypálili ruští vojáci v Chersonské oblasti více než 360 projektilů: obytné budovy byly poškozeny, jeden člověk zemřel, 17 bylo zraněno.



V Donbasu ruská armáda pokračuje v ostřelování obydlených oblastí podél celé frontové linie. Dne 2. března v důsledku ostřelování v Doněcké oblasti zahynuli dva lidé a pět jich bylo zraněno.



- Švýcarské ministerstvo obrany v pátek uvedlo, že obdrželo od svých německých protějšků žádost, aby umožnilo společnosti Rheinmetall AG získat některé ze švýcarských zakonzervovaných tanků Leopard 2.



V žádosti se uvádí, že tanky nebudou odeslány na Ukrajinu, ale budou použity k doplnění mezer vzniklých předáním tanků Leopard 2 Německem a spojenci v NATO a EU, uvedl mluvčí ministerstva pro agenturu Reuters.





- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pátek prohlásil, že Rusko "nedopustí, aby Západ znovu vyhodil do povětří plynovody", a uvedl, že Moskva již nebude spoléhat na Západ jako na energetického partnera.

Blinken uvedl, že Lavrovovi řekl, že Washington bude usilovat o ukončení války na Ukrajině prostřednictvím diplomatických podmínek, s nimiž Kyjev souhlasí. Blinken rovněž uvedl, že vyzval Moskvu, aby přehodnotila své "nezodpovědné rozhodnutí" a vrátila se k účasti na jaderné smlouvě Nový start, a že rovněž naléhal na Rusko, aby propustilo zadržovaného amerického občana Paula Whelana.



Podle agentury Reuters Lavrov hovořil na akci v Indii den poté, co se zúčastnil zasedání ministrů zahraničí skupiny G20.Rusko tvrdí, že za podmořskými výbuchy plynovodů Nord Stream v září loňského roku stojí západní síly, a opakovaně trvá na tom, že by mělo být zahrnuto do jakéhokoli vyšetřování incidentu., uvedl v pátek podle agentury Reuters šéf zahraniční politiky Evropské unie Josep Borrell.Podnětem k jeho komentáři byla rusko-ukrajinská válka, která dominovala dvěma nedávným zasedáním ministrů zahraničí a financí skupiny G20 v Indii, současné předsednické zemi Evropské unie.Důvodem jeho vyjádření byla rusko-ukrajinská válka, která dominovala dvěma nedávným zasedáním ministrů zahraničí a financí skupiny G20 v Indii, která bloku v současnosti předsedá.Německo, které obvykle zaujímá vůči Číně, svému hlavnímu obchodnímu partnerovi, mnohem méně jestřábí postoj než Spojené státy, navrhlo, že by Čína mohla hrát roli při nastolení míru - což je vyhlídka, kterou mnozí pozorovatelé Číny vnímají skepticky.Druhý vysoce postavený americký představitel odmítl, že by bylo mezi Berlínem a Washingtonem napětí."Vztahy jsou solidní," řekl úředník. "Zítřejší setkání se z velké části zaměří na to, co budeme společně dále dělat na podporu Ukrajiny - což je známkou toho, že vztahy jsou i nadále na dobré úrovni."Hlavním tématem dnešního setkání Scholze a Bidena bude snaha o poskytnutí nové západní podpory ukrajinským silám, které se v nadcházejících týdnech připravují na novou ruskou ofenzivu, uvedli představitelé. Washington má v den Scholzovy návštěvy oznámit nový balíček vojenské pomoci kyjevské vládě ve výši 400 milionů dolarů, uvedli úředníci.Jeho první cesta do Washingtonu od doby těsně před invazí přichází několik dní poté, co Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan řekl televizi ABC, že Biden odmítl doporučení své armády a souhlasil s vysláním tanků Abrams na Ukrajinu, protože Scholz to podmínil vysláním německých Leopardů.Podle čtyř amerických představitelů a dalších zdrojů německý politik přijíždí v době, kdy Spojené státy oslovují blízké spojence ohledně možnosti uvalení sankcí na Čínu, pokud Peking poskytne vojenskou podporu Rusku pro jeho válku na Ukrajině.Německý kancléř Olaf Scholz bude v pátek ve Washingtonu důvěrně jednat s americkým prezidentem Joem Bidenem o válce na Ukrajině v souvislosti s rostoucími obavami, že Čína může Rusku poskytnout zbraně.Scholz se na jednodenní cestu, které se nezvykle nezúčastní tisková delegace, vydal ve čtvrtek pozdě večer.uvedli úředníci.Většina členů skupiny G20 válku na Ukrajině důrazně odsoudila, přičemž Rusko a Čína s tímto názorem nesouhlasily, uvedl předseda skupiny G20, Indie.Blinken Lavrovovi zopakoval, že Washington je připraven podporovat obranu Ukrajiny tak dlouho, jak to bude nutné, uvedl úředník v jejich údajně prvním osobním rozhovoru mezi čtyřma očima od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.