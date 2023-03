Francouzský filozof vyzývá lidi, aby se vzbouřili - tím, že si najdou přátele

7. 3. 2023

čas čtení 3 minuty





Geoffroy de Lagasnerie říká, že upřednostňování přátelství před vztahy nebo rodinou je v dnešní společnosti radikální čin





Budování života na základě blízkých přátelství namísto rodiny nebo milostných vztahů je radostným a nezbytným aktem vzpoury a vlády by měly zavést "ministerstva pro přátelství", aby radikálně přehodnotily způsob, jakým je společnost organizována, tvrdí jeden z klíčových francouzských filozofů. Budování života na základě blízkých přátelství namísto rodiny nebo milostných vztahů je radostným a nezbytným aktem vzpoury a vlády by měly zavést "ministerstva pro přátelství", aby radikálně přehodnotily způsob, jakým je společnost organizována, tvrdí jeden z klíčových francouzských filozofů.





Geoffroy de Lagasnerie tento týden vydává manifest za přátelství s názvem 3 Une Aspiration au Dehors, v němž podrobně popisuje své blízké přátelství s dalšími dvěma spisovateli, Didierem Eribonem a Édouardem Louisem. Tito tři přátelé spolu večer jedí, denně spolu mnohokrát hovoří, každý den si přejí dobrou noc a dobré ráno a synchronizují své rozvrhy tak, aby měli jistotu, že upřednostňují okamžiky přátelství, konkrétně setkání k dlouhým rozhovorům. Přátelství popsal jako středobod jejich života, "jednu dlouhou diskusi, která nikdy nekončí".



De Lagasnerie, prezentuje jakýsi radikální plán, jak investovat do dobrých přátelstv a zpochybňuje "autoritářské" trvání společnosti na upřednostňování rodinných struktur a romantických vztahů.



V knize popisuje, jak tři muži vždy společně tráví narozeniny a zvláštní příležitosti, včetně Štědrého dne. "Když posíláme ostatním lidem své vánoční fotografie nebo je zveřejňujeme na sociálních sítích, dostáváme obrovské množství zpráv od lidí, kteří nám závidí možnost strávit sváteční období s přáteli ... Nabízí se otázka: proč se přátelství jako způsob života zdá být tak nedostupné i těm, kteří o něj usilují?"



Řekl, že čisté přátelství - nejen interakce se sousedy nebo kolegy v práci - je třeba neustále živit a investovat do něj, ale neexistuje pro to žádný model ani institucionální podpora ze strany vlád. Řekl, že lidé nemají tendenci setrvávat v přátelství s lidmi, které nemají rádi, ale mnoho lidí zůstává v nešťastném romantickém vztahu dlouho poté, co city vyprchaly. Soustředit svůj život spíše na přátelství než na rodinu nebo romantický vztah, to by se mnohým líbilo, ať už homosexuálům nebo heterosexuálům, řekl.



De Lagasnerie, který je gay a rozhodl se nemít děti, řekl rozhlasové stanici France Inter: "Představa, že život by se měl odehrávat v cyklech: mládí, studium, navázat vztah, nastěhovat se k sobě, spát v jedné posteli, mít děti... To jsou institucionální role, ale spousta lidí se cítí v rozporu s tímto typem života a má jiné aspirace. Mým záměrem bylo místo toho napsat vyprávění o životě organizovaném kolem přátelství... udělat z přátelství prostor kontrakultury proti institucionálním normám ovládajícím naši společnost."



Řekl, že kdyby společnost a vlády více upřednostňovaly přátelství, skončilo by také to, co nazval "hrůzou" a "tyranií" ranní kultury. "Nemohu vstávat brzy, protože jsem byl s přáteli venku do tří hodin ráno" by bylo považováno za stejně platný postoj jako "musím odejít brzy ráno vyzvednout děti".





Umělecký časopis Les Inrocks uvedl, že kniha v každém osamělém čtenáři vyvolá touhu oslovit a kontaktovat staré přátele.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0