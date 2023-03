Energetický kolaps JAR: Zachrání nový ministr situaci?

8. 3. 2023

čas čtení 2 minuty

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa jmenoval ministra elektřiny. V danou chvíli jde pravděpodobně o nejméně žádanou práci, protože země zažívá nejhorší elektrickou krizi v historii, informuje Pumza Fihlani. Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa jmenoval ministra elektřiny. V danou chvíli jde pravděpodobně o nejméně žádanou práci, protože země zažívá nejhorší elektrickou krizi v historii,

Miliony lidí jsou ve městech a obcích po celé Jižní Africe každý den bez světla, někdy až 10 hodin denně.

Výpadky proudu, označované jako "odpojení zátěže", způsobily velkou frustraci, v neposlední řadě na silnicích, protože semafory často nefungují, což způsobuje zácpy.

Naštěstí se někteří žebráci a bezdomovci chopili příležitosti vystrojit se do reflexních vest – a převzít odpovědnost za řízení dopravy.

Byl jsem vděčný za jejich zásah, zvláště když mám děti v autě, které se bojí, že přijdou pozdě do školy.

Samozvaní dopravní policisté na oplátku očekávají nějaké peníze nebo jídlo, které většina motoristů - kromě těch nejbědnějších - nemá problém dát.

Ale nutí vás to přemýšlet o vládě. Proč by měli bezdomovci řídit dopravu? Kde jsou ty stovky dopravních policistů, placených právě za to?

Zhoršující se výpadky proudu jsou pro mnohé z nás novou realitou a vyvolávají úzkost. Často se objevují zprávy o vloupáních do domů a podniků a o únosech aut, když zločinci útočí pod rouškou tmy.

Když je výpadek proudu, mobilní telefonní sítě také často nefungují. To může trvat hodiny, což ztěžuje komunikaci.

Pro ty, kteří si nemohou dovolit alternativní zdroje energie, jako jsou generátory - a takových je většina - to znamená studené večeře a domácí úkoly s lampou nebo svíčkou.

Dopad na ekonomiku byl obrovský. Podniky se zavíraly a pracovní místa ubývala, protože společnostem rostly výrobní náklady, když musí získat záložní energii.

Pouze dva dny v posledním čtvrtletí roku 2022 proběhly bez výpadků proudu.

Aby se vypořádal s krizí, pan Ramaphosa jmenoval vůbec prvního jihoafrického ministra pro elektřinu, Kgosientsho Ramokgopu.

Má pověst technokrata, který preferuje práci v zákulisí. Nyní se ale Ramokgopa dostal do centra pozornosti.

Není ale žádným politickým nováčkem, působil v provinční a místní vládě a naposledy byl šéfem investic a infrastruktury v prezidentské kanceláři.

Své plány ještě nezveřejnil, ale bude se muset vypořádat s problémy v jediné jihoafrické energetické společnosti, státní firmě Eskom.

Hroutí se pod tíhou stárnoucí uhelné flotily, bující korupce, sabotáží zločineckých kartelů a krize vedení – za něco málo přes deset let vystřídala 13 generálních ředitelů.

Celý článek v angličtině: ZDE

