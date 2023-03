Magistrálu ochromil již třetí protestní pochod za třicítku pro Prahu

8. 3. 2023

čas čtení 3 minuty



Příznivci skupiny Poslední generace v ranních hodinách opět pochodovali pražskou magistrálou. Cílem protestů, které probíhají již druhý týden, je dosáhnout snížení rychlostního limitu na území města na 30 km/h. Policisté sváděli automobilový provoz do jednoho volného pruhu. Dopravní situace v ranní špičce se tak výrazně zkomplikovala. Podle statistik může zavedení rychlostního limitu 30 km/h vést až k osmkrát nižší pravděpodobnosti úmrtí chodce při srážce s vozidlem. Zároveň se o polovinu sníží hluk až o čtvrtinu klesnou emise výfukových plynů.

“Lidé jsou často proti omezení rychlosti a argumentují tím, že se zvýší emise. Chápu, že to tak může vypadat, ale ze studií vyplývá pravý opak. Při nižší rychlosti je doprava plynulejší, řidiči nejezdí stylem ‘brzda - plyn’ a díky tomu se emise výfukových plynů naopak mírně sníží. Emise ale nejsou to jediné, o co nám jde. Chtěli bychom, aby ulice měst byly příjemným prostředím, kde se mohou setkávat sousedé a kde si mohou hrát děti. V dnešní situaci, kdy ulice přetékají auty, to jednoduše není možné,” vyjádřil se mluvčí skupiny Petr Klásek.

Rychlostní limit 30 km/h byl již zaveden v několika evropských městech a mnohá další jeho zavedení v blízké době plánují. Paříž má plošný rychlostní limit 30 km/h již od srpna 2021. Kodaň má od června 2022 plošný limit 40 km/h a v centru města je rychlost omezená na 30 km/h. Brusel zavedl plošný rychlostní limit 30 km/h již v lednu 2021. Španělsko má snížené rychlostní limity ve městech již od května roku 2021 (20 km/h v jednosměrných ulicích, 30 km/h všude tam, kde je pouze jeden jízdní pruh v každém směru, a rychlost 50 km/h je povolená pouze na silnicích s alespoň dvěma jízdními pruhy v každém směru).

“Moc nechápu odpor ke snížení rychlosti, který řidiči projevují na sociálních sítích. Ve špičce stejně po Praze těžko pojedete v průměru vyšší rychlostí než třicítkou. A místo aby doprava jela plynule, chvilku šlapete na plyn a za pár vteřin opět stojíte v koloně. Nedává mi to smysl. Do práce se rychleji nedostanete a ještě při tom vypustíte víc emisí a ohrožujete chodce,” podivil se účastník protestu Petr Uchytil.

Poslední generace oznámila, že v protestech hodlá pokračovat, dokud nedosáhne snížení rychlostního limitu. Jejím cílem podle tiskového mluvčího není pouze Praha, ale i další města: "Města by měla být pro lidi bezpečná a příjemná. Současný stav, kdy individuální automobilová doprava zcela dominuje a veškerá infrastruktura a pravidla jsou jí podřízena, je neospravedlnitelný. Jsme přesvědčeni, že omezení rychlosti na 30 km/h by mělo být v nějaké podobě stanoveno ve všech městech v České republice," doplnil Klásek.

Další protest skupina plánuje na pátek 10. 3. 2023. Počet účastníků pomalu stoupá. Dnes se k protestu připojilo osmnáct lidí.

Zajímavé zdroje informací k tématu:

European cities slash speed limits to boost safety and mobility solutions

ETSC statement on 'EU save energy' speed recomendations

Paris court approves capital’s new 30km/h speed limit

Zone 30 evaluation: Lower speeds, fewer accidents and deaths

Wales: The state of the evidence on 20mph speed limits with regards to road safety, active travel and air pollution impacts

