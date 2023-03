To, co se nyní děje v Británii, nemá obdoby

Až totéž napsal na Twitter 7. března vzorový anglický fotbalista a poté sportovní komentátor Gary Lineker. Naprosto unikátní hráč, který za celou kariéru nedostal ani žlutou, natož červenou kartu, zlomil všemožné rekordy a je miláčkem země, reagoval na chystanou reformu imigračních zákoů vlády a na charakteristicky přehnaný a nepravdivý projev ministryně vnitra parlamentu, jak Velká Británie zažívá invazi migrantů, na Twitteru přesně těmito slovy:





“There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s.





Žádný obrovský příliv tu není. Přijímáme mnohem méně uprchlíků než jiné velké evropské země. Je tu jen nezměrně krutá politika zaměřená na nejzranitelnější lidi a vedená jazykem, který není nepodobný tomu, který používalo Německo ve 30. letech.“