Ruská stíhačka se nad Černým mořem srazila s americkým dronem

14. 3. 2023

Ruská stíhačka Su-27 se nad Černým mořem srazila s americkým vojenským dronem a podle americké armády způsobila jeho pád



Podle amerického představitele obeznámeného s incidentem americký dron MQ-9 Reaper a dvě stíhačky SU-27 Flanker prováděly rutinní operaci v mezinárodním vzdušném prostoru, když jedna z ruských stíhaček úmyslně vletěla před bezpilotní dron a vypustila před něj palivo. Podle amerického představitele obeznámeného s incidentem americký dron MQ-9 Reaper a dvě stíhačky SU-27 Flanker prováděly rutinní operaci v mezinárodním vzdušném prostoru, když jedna z ruských stíhaček úmyslně vletěla před bezpilotní dron a vypustila před něj palivo.





Generál James Hecker, který zastřešuje americké letectvo v regionu, ve svém prohlášení uvedl:





Náš letoun MQ-9 prováděl rutinní operace v mezinárodním vzdušném prostoru, když byl zasažen ruským letounem, což mělo za následek havárii a úplnou ztrátu letounu MQ-9. Letoun MQ-9 byl zasažen ruským letounem.

Tento nebezpečný a neprofesionální čin Rusů téměř způsobil havárii obou letounů.

Americké a spojenecké letouny budou i nadále operovat v mezinárodním vzdušném prostoru a my vyzýváme Rusy, aby se chovali profesionálně a bezpečně. Incident s dronem je "nebezpečný a neprofesionální", konstatuje Bílý dům.Zde je další vyjádření mluvčího Bílého domu Johna Kirbyho k incidentu nad Černým mořem, při němž ruská stíhačka Su-27 zasáhla vrtuli amerického vojenského pozorovacího dronu.Prezident Joe Biden byl o incidentu informován, řekl mluvčí Bílého domu John Kirby novinářům. Dodal, že americké ministerstvo zahraničí bude "přímo hovořit" se svými ruskými protějšky a "vyjádří naše znepokojení nad tímto nebezpečným a neprofesionálním zásahem".Kirby uvedl, že ačkoli došlo i k jiným podobným střetům, tentoje pozoruhodný, protože byl "nebezpečný a neprofesionální" a způsobil sestřelení amerického letadla. Dodal, že:"Incident neodradí USA od operací nad Černým mořem.Černé moře nepatří žádnému státu. A my budeme i nadále dělat to, co je třeba pro naše národní bezpečnostní zájmy v této části světa."Spojené státy si předvolají ruského velvyslance kvůli srážce ruské stíhačky s americkým dronem nad Černým mořem, uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price.