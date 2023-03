Plánoval Putin rozporcovat Ukrajinu minimálně od roku 2010?

15. 3. 2023

Někteří lidé stále věří, že ruský vůdce Vladimir Putin neměl v úmyslu dobýt Ukrajinu, když ji 24. února 2022 napadl, píše profesor Alexander Motyl. Někteří lidé stále věří, že ruský vůdce Vladimir Putin neměl v úmyslu dobýt Ukrajinu, když ji 24. února 2022 napadl,

Omlouvám se, že jsem spoiler, ale nyní existují konkrétní důkazy o tom, že chtěl rozdělit Ukrajinu poté, co se jeho loutka Viktor Janukovyč stala ukrajinským prezidentem - před třinácti lety, v roce 2010.

V rozhovoru z 13. března Oleg Carev – autoritář par excellence, zuřivý obdivovatel Putinova fašistického režimu a jeden z klíčových podporovatelů Janukovyče ve Straně regionů, uvedl v reakci na tvrzení svého partnera, že slyšel o ruském plánu na rozdělení Ukrajiny v roce 2014, během revoluce na Majdanu, následující:

"Diskutovalo se o tom mnohem dříve. Řeknu vám něco, co jsem nikdy předtím nikomu neřekl. Držel jsem v rukou dokument vypracovaný analytiky Strany regionů, který zvažoval scénář Janukovyčova celoživotního prezidentství. Bylo zřejmé, že budováním přátelských vztahů s Ruskou federací by bylo realistické dosáhnout hospodářského růstu a zvýšit životní úroveň. Dvě prezidentská období, změna ústavy, další dvě období... A jedinou hrozbou pro realizaci těchto plánů byla západní Ukrajina, která by vždy podkopala situaci v celé zemi a udělala vše pro to, aby se takový scénář neuskutečnil. A pak byl vypracován plán, podle kterého Tjahnybok, který obdržel peníze, včetně pokladny Strany regionů, začal obhajovat oddělení řady západních regionů do autonomního subjektu, který nepodporoval centrální vládu. No, centrální vláda by musela "neochotně" souhlasit. Takže události mohly dopadnout takhle."

Je třeba učinit několik poznámek.

Za prvé, Carev ví, o čem mluví. Jako vysoce postavený člen Strany regionů a přední obhájce ruských plánů na obsazení Krymu a Donbasu by měl přístup k dokumentu, který zmiňuje.

Za druhé, Strana regionů by se neodvážila pustit se do takového plánu bez souhlasu Kremlu. Plán strany na rozdělení Ukrajiny by byl Putinovým plánem.

Za třetí, všimněte si, že ústřední složkou plánu byla přeměna Janukovyče v celoživotního diktátora. Jeho odpůrci – včetně mě – tvrdili, že to byl celou dobu jeho cíl. Ať už Janukovyč a jeho americký poradce Paul Manafort předváděli jakékoliv pozlátko demokracie, bylo to právě jen pozlátko. Revoluce na Majdanu byla přesně tím, čím její stoupenci říkali, že je: Lidovým povstáním proti diktátorovi.

Za čtvrté, Carev uvádí, že Oleh Tjahnybok, šéf [ultra]pravicové strany Svoboda a strašák západní levice, byl na výplatní listině Strany regionů. Tolik k ruským tvrzením, že Ukrajina oplývá domácími neonacisty.

A konečně, takové komplikované plány nejsou vypracováty přes noc ve formě Pavlova obrácení. Jak Janukovyč, tak jeho nohsledi i Putin jistě začali spřádat své plány o mnoho let dříve – nejpozději v roce 2005, kdy Putin tvrdil, že pád Sovětského svazu byl "největší katastrofou 20. století", a možná již v roce 1999, kdy Putin převzal kontrolu nad Ruskem.

Je nerealistické věřit, že Kreml připravil podobné scénáře pro Bělorusko, Moldavsko, Arménii, Gruzii a Kazachstán?

A možná i pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu?

