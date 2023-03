"Morálka by neměla stát v cestě" – ruská genocidní státní média

16. 3. 2023

Když Rusko napadlo Ukrajinu, elitní propagandisté Vladimira Putina chtěli ve studiu popíjet šampaňské, aby tento okamžik náležitě oslavili. Šéfka státní propagandistické agentury RT, Margarita Simonjanová, vyjádřila "ohromující pocit euforie" a dodala: "Čekala jsem na to osm let... Nakonec se to stalo. To je opravdové štěstí."

S krvavou totální invazí, která trvá už druhým rokem, vystřídal euforii přetrvávající pocit hrůzy, kdy se Putinovy hlásné trouby běžně trápí možností tribunálů pro válečné zločiny. Problém jim pracuje v hlavě.

V listopadu ve státním televizním pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem Simonjanová řekla: "Dovolte mi, abych vám řekla, že pokud se nám podaří prohrát, Haag – ať už skutečný nebo hypotetický – si dokonce přijde pro čističe ulic, který zametá dlažební kostky za Kremlem." Ve stejném měsíci Olga Skabejeva, moderátorka pořadu státní televize 60 minut, rovněž předpověděla, že pokud Rusko prohraje svou válku proti Ukrajině, každý Rus bude považován za vinného. Tvrdila, že jednoznačné vítězství je jediným způsobem, jak se "vyhnout tribunálům v Haagu, trestním případům a nutnosti platit reparace".

Jak měsíce plynou, tyto obavy nepolevují. Během Solovjovovy show 6. března se Vitalij Treťjakov, děkan Vysoké televizní školy Moskevské státní univerzity, nahlas obával prohlášení "významných" západních osobností, které vyjadřovaly požadavek, aby Putin a další Rusové čelili tribunálům pro válečné zločiny.

Kremelští propagandisté mají spoustu důvodů k obavám; zametači ulic a ostatní průměrní občané spíše méně. Agitace za válečné zločiny proti Ukrajincům (popisovaným jako zvířata a ještě něco horšího), jejich popisování jako nacistů a radost z útoků na jejich domovy a civilní energetickou síť koneckonců lidé na ulicích nešířili. Od nejnižších pěšáků na Putinově šachovnici až po královny propagandy, jako jsou Simonjanová a Skabejeva, hrála státem kontrolovaná média ústřední roli při podněcování, povzbuzování, racionalizaci a normalizaci masakru sousedů Kremlu.

Může být lákavé interpretovat takový odporný jazyk jako hloupost určenou pro domácí publikum. Ale výlevy propagandistické mašinérie často předznamenaly nebo ospravedlnily závažné činy státního násilí proti Ukrajině, včetně masového vraždění civilistů, masových únosů ukrajinských občanů, válečného zneužití migračních toků a kuchání ukrajinského politického zřízení.

Příklady takových rozhovorů lze snadno najít. Množí se každou noc v přímém televizním přenosu. Před plnohodnotnou invazí ruská státní média upřednostňovala označování Ukrajinců usilujících za nezávislost za "prasata" a ve státní televizi se objevovaly odpovídající karikatury, kde se ukrajinskému jazyku, jídlu a tradicím běžně vysmívala. Od února 2022 se popisy dostaly do oblasti otevřené dehumanizace. Během své show v červenci Solovjov řekl: "Když doktor odčervuje kočku - pro lékaře je to speciální operace, pro červy je to válka a pro kočku je to očista."

V říjnu ředitel vysílání RT Anton Krasovskij navrhl utopení ukrajinských dětí, zapálení ukrajinských domů – s obyvateli uvnitř – a tvrdil, že ukrajinské babičky by rády zaplatily za znásilnění ruskými vojáky. Trval na tom, že Ukrajina by měla ve své současné podobě skončit, s jediným přežívajícím pramenem pro chov prasat. Krasovskij cítil potřebu objasnit, že když řekl "prasata", nemyslel tím ukrajinské ženy.

V říjnu Pavel Gubarev, ruská politická osobnost, která se v roce 2014 prohlásila za "lidového gubernátora" Doněcké oblasti a později za vůdce Donbaských lidových milicí, vysvětlil, že Ukrajinci jsou "ruský lid posedlý ďáblem" a že cílem Ruska je je "přesvědčit", že nejsou Ukrajinci. Dodal: "Ale pokud nechcete, abychom změnili váš názor, pak vás zabijeme. Zabijeme vás tolik, kolik budeme muset. Zabijeme 1 milion nebo 5 milionů, můžeme vás všechny vyhladit."

O několik měsíců dříve, v květnu, se poslanec Státní dumy Alexej Žuravljov objevil v pořadu 60 minut, aby nastínil své výpočty o počtu Ukrajinců, kteří mají být převychováni "přeinstalací svých mozků", na rozdíl od milionů lidí, kteří by se odmítli vzdát své ukrajinské identity, a kteří proto musí být zabiti. "Maximálně 5% je nevyléčitelných. Jednoduše řečeno, 2 miliony lidí . . . Tyto 2 miliony lidí by měly opustit Ukrajinu, nebo musí být denacifikovány, což znamená být zničeny."

Ve státem kontrolovaných médiích panuje všeobecný konsenzus, že tato takzvaná "denacifikace" znamená masovou vraždu. V dubnu, opět v pořadu 60 minut, se Žuravljov a Skabejeva shodli, že tento proces je "dosažen střelbou nebo trháním hlav".

Ani ruští představitelé nepochybovali o tom, že cílem invaze bylo utlačovat, nikoliv "osvobodit" obyvatelstvo. Dmitrij Rogozin, bývalý ruský velvyslanec při NATO a bývalý vicepremiér pro obranný a kosmický průmysl, ve svém prosincovém rozhovoru pro RT přiznal, že Ukrajinci nevítají své ruské vetřelce a že bude zapotřebí obrovského úsilí, aby se změnil jejich názor: "I po našem vítězství uplyne mnoho let, než budeme schopni zajistit naprostou loajalitu této populace." Přeměna tohoto "rozsáhlého území" na Rusko bude vyžadovat spoustu lidské síly, času a úsilí, řekl.

Téma dlouhé okupace je společné. Poslanec Státní dumy, generál Vladimir Šamanov, bývalý ruský výsadkový velitel, odhadl, že bude zapotřebí "převýchovy" nejméně dvou generací Ukrajinců, než budou tolerovat ruskou nadvládu. V březnu v pořadu 60 Minutes Šamanov uzavřel: "Dnes lze jasně předpovědět, že budeme muset zůstat na Ukrajině 30-40 let."

Během stejné show vojenský expert Igor Korotčenko předpokládal: "Je zřejmé, že proces denacifikace Ukrajiny bude trvat minimálně 15-20 let." Předpověděl, že ruské jednotky budou muset zůstat na ukrajinském území, s významnou ruskou přítomností v dohledné budoucnosti.

6. března Treťjakov z Vysoké televizní školy zdůraznil, že ruské vojenské základny by měly být zřízeny po celé Ukrajině, "aby se kontrolovala mentalita tohoto území". Tvrdil, že Ukrajinci se "proměnili ve zvířata" a Rusko musí podle toho plánovat své akce.

Je snadné pochopit souvislost mezi diskusními tématy, která běžně přirovnávají Ukrajince ke zvířatům, broukům nebo červům se zvěrstvy jako Buča, mučením a vražděním ukrajinských válečných zajatců, pokusy nechat zmrznout a vyhladovět civilisty k smrti zničením kritické infrastruktury a násilnou deportací Ukrajinců – včetně dětí – do Ruska.

Ruští akademici rádi vysvětlují logiku násilí řízeného Kremlem a poskytují intelektuální lesk. Vysvětluje se, že útoky, které mají připravit Ukrajince o elektřinu, tekoucí vodu a potraviny, jsou součástí širšího plánu. Takže nucený pohyb milionů do Ruska má kompenzovat jeho vážné demografické nedostatky, zatímco dalších 8 milionů bylo vytlačeno na západ, aby zahltilo Evropu a podkopalo její ekonomiku vytvořením uprchlické krize. V říjnu Andrej Sidorov, proděkan pro světovou politiku na Moskevské státní univerzitě, v Solovjovově show uznal, že zničení Ukrajiny má druhotný přínos: "Měli bychom počkat na správný okamžik a způsobit migrační krizi pro Evropu s novým přílivem Ukrajinců," řekl.

A v lednu se moderátor Solovjovova pořadu Sergej Mardan radoval z duší, které byly nuceny opustit své domovy a vstoupit do Putinova Ruska: "Podívejte se, kolik vlast utrácí na řešení demografického problému . . . Dostali jsme tyto lidi [Ukrajince] zadarmo, zadarmo, přibližně pět milionů! Pět milionů duší!" (Tyto ruské oficiální údaje jsou krajně nespolehlivé a přehnané - pozn. BL.)

Ve světě ruské státní televize má každý duši, ale ne každý má právo žít svůj život. Některé věci jsou prostě důležitější, jak vysvětlila profesorka Jelena Ponomareva z Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů v Solovjovově show v březnu: "Nikdy nedovolte, aby vám morálka bránila dělat správnou věc. Chápu důležitost humanitární složky... Ale morálka by neměla stát v cestě."

Není těžké si představit, že tato slova zaznívají v soudní síni, kde obžaloba předkládá svůj případ proti profesorce Ponomarevové a jejím spoluobžalovaným.

Zdroj v angličtině: ZDE

