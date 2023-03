Pouze šest zemí na světě splnilo v roce 2022 normy "zdravé" kvality ovzduší

17. 3. 2023

Pouze Austrálie, Estonsko, Finsko, Grenada, Island a Nový Zéland splnily vloni kritéria Světové zdravotnické organizace pro kvalitu ovzduší, podle společnosti IQAir, která sleduje kvalitu ovzduší. Pouze Austrálie, Estonsko, Finsko, Grenada, Island a Nový Zéland splnily vloni kritéria Světové zdravotnické organizace pro kvalitu ovzduší, podle společnosti IQAir, která sleduje kvalitu ovzduší.

Sedm území v Tichomoří a Karibiku také splnilo prahovou hodnotu, která vyžaduje průměrnou úroveň znečištění ovzduší 5 mikrogramů na metr krychlový nebo méně.

Studie se zaměřila na jemné částice neboli PM2,5, které pocházejí z fosilních paliv, prachových bouří a požárů. Ty jsou spojeny s řadou respiračních onemocnění.

Čad se dostal na vrchol seznamu zemí s nejhorším znečištěním ovzduší, když zaznamenal úroveň 89,7 mikrogramů na metr krychlový.

"Pokud se podíváte na to, co se nazývá satelitní nebo modelovaná data, Afrika by měla být pravděpodobně nejvíce znečištěným kontinentem na planetě, ale nemáme dostatek dat," řekl CNN Glory Dolphin Hammes, generální ředitel IQAir North American. "To znamená, že existuje mnohem více dat, která jsou potřebná k tomu, abychom skutečně určili, jaké jsou nejvíce znečištěné země a města na světě."

Třicet devět z 50 měst s nejhorším znečištěním ovzduší bylo v Indii, která se také zařadila mezi nejhorší země v celkovém znečištění.

Znečištění ovzduší se ve Spojených státech v loňském roce zlepšilo kvůli mírné sezóně požárů.

Columbus v Ohiu, Atlanta a Chicago se dostaly na vrchol seznamu velkých amerických měst s nejhorší kvalitou ovzduší.

Hammes připisuje globální nárůst znečištění ovzduší pokračujícímu spalování fosilních paliv.

"Je to doslova o tom, jak my jako planeta pokračujeme v tomto nezdravém vztahu s fosilními palivy," řekl Hammes. "Jsme stále závislí na fosilních palivech a fosilní paliva jsou zodpovědná za většinu znečištění ovzduší, se kterým se na této planetě setkáváme."

