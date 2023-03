Světem obchází strašidlo nové globální finanční krize

16. 3. 2023

čas čtení 14 minut

Americké úřady tvrdí, že vklady jsou garantovány, zatímco investoři se zbavují akcií a centrální banky přehodnocují svou měnovou politiku po kolapsu Silicon Valley Bank a Signature Bank, píše Miguel Jiménez. Americké úřady tvrdí, že vklady jsou garantovány, zatímco investoři se zbavují akcií a centrální banky přehodnocují svou měnovou politiku po kolapsu Silicon Valley Bank a Signature Bank,

Scéna je známá. Poněkud obskurní finanční instituce se dostává do krize. Úřady vyzývají lidi, aby zachovali klid. Do věci vstupují centrální banky. Investoři hledají útočiště jinde. Akcie klesají. Dluhopisy jdou nahoru. Stejně tak zlato. Zkrátka to zavání finanční krizí. Hloubka této krize a to, jak moc tato epizoda, poznamenaná především kolapsem banky Silicon Valley, ovlivní reálnou ekonomiku, jsou stále neznámé. Dopady jsou však již patrné na trzích, v očekávání nového zvyšování úrokových sazeb a dokonce i v politické rétorice.

Ozvěny roku 2008 rezonují ve zprávách, které následovaly po krizi Silicon Valley Bank (SVB). Před pouhými 15 lety se také tvrdilo, že Bear Stearns (a někteří další kanárci v dole, kteří zemřeli ještě dříve) je ojedinělým případem a že riziko nákazy je omezené. To bylo těsně předtím, než pád Lehman Brothers otevřel oficiální začátek Velké recese. Bude se historie opakovat, nebo je to tentokrát jiné? Ústřední scénář zůstává scénářem omezeného dopadu, ale ve finančních krizích, stejně jako v runech na banky, hraje roli i cosi jako sebenaplňující se proroctví. A propad tržní hodnoty amerických regionálních bank v pondělí byl natolik špatný, že se člověku ježily vlasy na hlavě.

Federální korporace pro pojištění vkladů (FDIC), Federální rezervy a ministerstvo financí ručily za vklady všech klientů SVB, což činí přibližně 175 miliard dolarů, stejně jako vklady Signature Bank s přibližně 100 miliardami dolarů. Navzdory morálnímu riziku spojenému s krytím všech vkladů (a nejen vkladů do výše 250 000 dolarů na vkladatele, jak stanoví předpisy) si úřady uvědomují, že jejich nezaručení by způsobilo okamžitý efekt nákazy, stáhlo by dolů další regionální finanční subjekty a vyvolalo velkou krizi důvěry v bankovní systém země.

"Američané si mohou být jisti, že náš bankovní systém je bezpečný. Vaše vklady jsou v bezpečí," řekl v pondělí americký prezident Joe Biden. Úřady uvedly, že udělají "vše, co bude potřeba", přičemž použily slova připomínající slavný výrok bývalého prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho "cokoliv je třeba", když 26. července 2012, uprostřed evropské krize státního dluhu, vystoupil na obranu eura.

Zatímco slibuje, že udělá vše, co bude třeba, Biden také trval na tom, že daňoví poplatníci neponesou žádné ztráty: Místo toho budou peníze pocházet z poplatků, které banky platí FDIC. To je první velký rozdíl oproti záchranným balíkům ve stylu roku 2008, které byly placeny z veřejných peněz. Druhým důvodem je, že i když se vkladatelům pomáhá, investoři bank nebudou sanováni: "Vědomě podstoupili riziko, a když se riziko nevyplatilo, investoři přišli o své peníze. Tak funguje kapitalismus," trval na svém Biden v pondělí.

Nejsou to jen investoři SVB, kdo přišli o své peníze. Minulý týden došlo ke kolapsu Silvergate, malé banky zaměřené na kryptoměny, a Signature Bank, subjektu se sídlem v New Yorku, který je také spojen s krypto světem a během víkendu padl ke dnu. Úřady možná zabránily runu na vklady, ale nezastavily odliv investorů.

Trh nyní uzavírá sázky na to, kdo bude další obětí. Hlavními kandidáty jsou ti, kteří se nejvíce podobají SVB: Regionální banky, zejména v Kalifornii, kde je krize SVB také odrazem poněkud širší změny cyklu technologických společností. Akcie 14. největšího amerického věřitele, First Republic Bank se sídlem v San Francisku, se v pondělí propadly o více než 60 %, a to navzdory ujištění o hojnosti likvidity. Akcie dalších regionálních bank, jako jsou Western Alliance (Arizona), PacWest (Kalifornie) a Zions (Utah), klesly o 25 % až 50 %. Dokonce i veterán Charles Schwab, s vklady ve výši asi 350 miliard dolarů, se propadl o více než 11 %.

Banky po celém světě, zejména ty, které jsou vnímány jako slabší, byly v pondělí také zasaženy investory. Krizové zprávy přicházely ze všech finančních koutů planety, od švédského penzijního fondu přes australskou technologickou společnost až po japonskou investiční firmu.

Pád SVB

Silicon Valley Bank byla zvláštní entita. Společnost byla založena v roce 1983 a sídlí v Santa Claře v Kalifornii, v srdci Silicon Valley, a stala se podle rozsahu aktiv 16. největší bankou ve Spojených státech. Dostála svému jménu a hrála důležitou roli v technologickém sektoru. Byla to referenční banka pro startupy, kterým se tradiční subjekty zdráhaly půjčovat peníze. Paradoxem je, že to nebylo riziko spojené s technologickým sektorem, co banku potopilo - právě naopak.

Úkolem banky je přijímat vklady od těch, kteří mají peníze, a půjčovat je těm, kteří je potřebují, ale technologické společnosti v roce 2021 a na začátku roku 2022 plavaly v hojné likviditě. Nízké úrokové sazby, investiční cykly, IPO, navýšení kapitálu a další finanční kanály znamenaly, že startupy nepožadovaly tolik půjček od SVB, ale místo toho uložily u subjektu částky v hodnotě několika milionů dolarů. SVB se proto rozhodla investovat krátkodobé vklady, za které neplatila úroky, do bezpečných dlouhodobých cenných papírů s pevným výnosem a určeným úročením.

Vypadalo to jako dobrý obchod, ale pak začaly úrokové sazby růst. Za normálních okolností je pro banku zvýšení úrokových sazeb dobrá věc. Většina jejích půjček společnostem je s pohyblivými úrokovými sazbami, takže zvýšení sazeb zvýší příjmy banky, která obvykle přešlapuje na místě, pokud jde o zvyšování úroků, které platí z vkladů. V případě SVB existovaly spíše než krátkodobé podnikové úvěry s proměnlivou úrokovou sazbou dlouhodobé státní dluhopisy a další cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou. Hodnota těchto cenných papírů se pohybuje opačným směrem než úrokové sazby. Pokud sazby rostou, cenné papíry mají nižší hodnotu. Teoreticky se jedná pouze o nerealizované ztráty, pokud banka drží cenné papíry ve svém portfoliu, ale pokud je prodá, ztráty se zhmotní.

Růst sazeb zároveň odčerpal zdroje financování pro technologické společnosti, které začaly vybírat své peníze z banky. Za účelem splacení těchto vkladů byla SVB nucena prodat cenné papíry a tak se ztráty na papíře staly skutečnými. To dále zhoršilo její ukazatele. Otřesný způsob, jakým vedení řešilo a komunikovalo situaci minulou středu, spolu s neúspěšnou operací na navýšení kapitálu, vedl k rozšířené nedůvěře a více vkladatelů požadovalo své peníze zpět, což přiživilo začarovaný kruh vybírání vkladů, kterému žádný subjekt nemůže odolat. Runy na banky tak svrhly věřitele, který ve skutečnosti investoval do bezpečných aktiv.

Efekt nákazy

Problémy se přelily do Signature Bank. Oba finanční ústavy měli společné to, že jim velmi silně rostly vklady, z nichž většina byla nepojištěná. A zatímco SVB měla jako své klienty startupy, Signature držel vklady od kryptoměnových firem a zažil svůj vlastní bankovní run.

Aby americké úřady odvrátily přízrak vážnější finanční krize, nejenže se zaručily za vklady: Federální rezervní systém také vytvořil nový likviditní mechanismus pro subjekty postižené výběry vkladů klientů. Budou moci požádat centrální banku o finanční prostředky a použít své cenné papíry z veřejného dluhu v nominální hodnotě jako zajištění, a nebudou je tedy muset prodat se ztrátou. Myšlenka tohoto typu mechanismu spočívá v tom, že bude působit jako odstrašující prostředek: Jeho pouhá existence zabrání runu a učiní jeho použití zbytečným.

Strach z nákazy je však na trhu cítit, jak tento víkend vysvětlili analytici Citi: "Před SVB jsme již byli v křehkém prostředí s obavami na trhu z finančních tlaků na banky, velkých nerealizovaných ztrát z cenných papírů a potenciálních obav o kvalitu úvěrů v oblastech, jako jsou komerční nemovitosti [...] takže selhání SVB jen živí příběh," uvedli. "I když věříme, že povaha obchodního modelu SVB je jedinečná, chápeme obavy z rizika nákazy v tomto křehkém prostředí pro menší banky, zejména pro ty s velkými nepojištěnými vkladovými základnami [...] Proto je pro obnovení důvěry důležité uklidnění. To se stává více psychologií, protože bankovní obchodní modely jsou závislé na důvěře, a jak ukazuje příběh SVB, jakmile se tak stane, může se to stát velmi problematickým."

V neděli se FDIC neúspěšně pokusila najít kupce pro Silicon Valley Bank, řešení, které by bylo čistší a chirurgičtější než plošné pojištění vkladů. Snahy prodat padlou banku jinému subjektu, který bude odpovídat za vklady, pokračovaly toto pondělí, aniž by se uskutečnily, a možnost jejího rozdělení byla stále pravděpodobnější.

Tezi o omezeném riziku podporují i experti z Oxford Economics: "Za kolapsem SVB stály specifické faktory, které naznačují, že to nemusí být nutně známkou širších rizik pro finanční stabilitu, ale je jasné, že rizika rostou. Klientskou základnu SVB tvořili rizikoví kapitalisté a spřízněné začínající společnosti. A byla jedinečně špatně připravena na to, aby přežila agresivní zvyšování sazeb Federálního rezervního systému. Obzvláště velkou část svých likvidních aktiv držela v dlouhodobějších cenných papírech držených do splatnosti."

Velké ztráty

Ačkoli případ SVB byl extrémní, nebyl ojedinělý. Martin Gruenberg, předseda FDIC, varoval 6. března na konferenci ve Washingtonu v Institutu mezinárodních bankéřů, že "současné prostředí úrokových sazeb má dramatický dopad na ziskovost a rizikový profil financování a investičních strategií bank".

V důsledku rostoucích úrokových sazeb mají nyní aktiva s delší splatností zakoupená bankami, když byly sazby nižší, nižší hodnotu než nominální hodnota, vysvětlil. "Celková výše těchto nerealizovaných ztrát, včetně cenných papírů, které jsou k dispozici k prodeji nebo jsou drženy do splatnosti, činila na konci roku 2022 přibližně 620 miliard dolarů."

Ačkoli Gruenberg tvrdil, že banky jsou obecně v silné pozici a daleko od problémů solventnosti z roku 2008, část jeho projevu byla jasnozřivá: "Nerealizované ztráty oslabují budoucí schopnost banky uspokojit neočekávané potřeby likvidity. Je to proto, že cenné papíry budou při prodeji generovat méně hotovosti, než se původně očekávalo, a protože prodej často způsobuje snížení regulačního kapitálu.

Během finanční krize roku 2008 zkrachovalo za čtyři roky více než 450 bank, od velmi malých bank po velké firmy jako Lehman Brothers a Washington Mutual.

Pauza ve zvyšování sazeb

V boji proti inflaci podnikl Federální rezervní systém nejagresivnější zvýšení sazeb za čtyři desetiletí. Na Wall Street se říká, že Fed zvyšuje sazby, dokud něco nezlomí. A zdá se, že už něco rozbil. Z tohoto důvodu se analytici, kteří věřili, že na zasedání příští týden dojde ke zvýšení sazeb o 0,5 bodu, nyní přiklánějí k názoru, že to bude 0,25, nebo že nedojde k žádnému zvýšení. Goldmani očekávají pauzu "ve světle nedávného napětí v bankovním systému". Předchozí cykly růstu oficiálních sazeb vedly ke krizi rizikových hypoték v roce 2007, kolapsu fondu LGTM v roce 1998 a devalvaci mexického pesa v roce 1994.

Pokud jde o poslední finanční krizi, na zvýšení sazeb Evropskou centrální bankou v červenci 2008 se stále vzpomíná jako na největší chybu za předsednictví Jeana-Clauda Tricheta. Dnes není jasné, do jaké míry by se hypotetická pauza ve zpřísňování měnové politiky přelila do Evropy.

Jak kryptoměny, tak rizikový kapitál, zejména v technologickém sektoru, byly poháněny ultralevnými penězi, které jsou k dispozici od předchozí finanční krize. Nyní se tytéž sektory staly oběťmi růstu sazeb.

Regulační chyby

Kolaps SVB také otevřel debatu o zjevných regulačních chybách, které umožnily zhoršení situace až do tohoto bodu. Federální rezervní systém oznámil revizi dohledu a regulace Silicon Valley Bank, jejíž výsledek bude zveřejněn do 1. května. "Události kolem Silicon Valley Bank vyžadují důkladnou, transparentní a rychlou revizi ze strany Federálního rezervního systému," uvedl v prohlášení předseda Jerome H.

"Musíme mít pokoru a provést pečlivý a důkladný přezkum toho, jak jsme dohlíželi a regulovali tuto firmu a co bychom se měli z této zkušenosti naučit," dodal viceprezident dohledu Michael S. Barr, který povede přezkum.

Sám prezident Biden se ve svém projevu zmínil o možných regulačních nedostatcích, aby bylo možné zajistit, že vklady budou zaručeny. "Musíme získat úplný přehled o tom, co se stalo a proč mohou být ti, kteří jsou za to zodpovědní, pohnáni k odpovědnosti," řekl.

Prezident také představil politický úhel pohledu a poznamenal, že "během administrativy Obama-Biden jsme zavedli tvrdé požadavky na banky jako Silicon Valley Bank a Signature Bank, včetně zákona Dodd-Frank, abychom zajistili, že se krize, kterou jsme viděli v roce 2008, nebude opakovat. Bohužel poslední administrativa některé z těchto požadavků zrušila."

Zdroj v angličtině: ZDE

