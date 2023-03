Británie: Ultrapravicová ministryně vnitra odmítla přístup novinářům z centristických novin a z BBC

18. 3. 2023

Suella Bravermanová terčem kritiky za to, že ze své cesty do Rwandy vyloučila Guardian, další deníky i BBC



Kontroverzní, tvrdě ultrapravicová britská ministryně vnitra, která porušuje mezinárodní právo snahami zabránit uprchlíkům v přístupu do Británie a deportovat ty, kdo se tam dostanou, do Rwandy, byla obviněna z odměňování vstřícných pravicových novinářů o návštěvě, jejímž cílem je pokus dojednat deportaci uprchlíků z Británie do této africké země. (Bravermanová je z imigrantské rodiny.)



Suella Bravermanová podnikla svou první cestu do Rwandy ve funkci ministryně vnitra uprostřed kritiky, že z návštěvy financované z veřejných prostředků byly vyloučeny deník Guardian, další centristické noviny a BBC.



Před páteční cestou Bravermanová uvedla, že její kontroverzní politika deportace žadatelů o azyl do této africké země "bude působit jako silný odstrašující prostředek proti nebezpečným a nelegálním cestám". Její výroky tohoto druhu jsou pokrytecké, protože žádné legální cesty pro žadatele o azyl z mnoha zemí světa do Británie neexistují.

Její předchůdkyně Priti Patelová podepsala loni v dubnu dohodu se Rwandou ve snaze odradit uprchlíky od připlouvání do Británie, ale dohoda za 140 milionů liber se stále zmítá v právních sporech. Kromě toho, Rwanda oznámila, že více než 200 uprchlíků nepřijme.



Charitativní organizace Freedom from Torture označila tuto cestu Bravermanové do Rwandy za "tyjátri" poté, co vyšlo najevo, že Guardian, BBC, Daily Mirror, Independent a noviny "i" nebyly na cestu pozvány. Ministryni vnitra doprovázejí jen pravicoví propagandisté z kontroverzní malé soukromé ultrapravicové televize GB News, a z ultrapravicových deníků Daily Mail a Telegraph.



Sonya Sceatsová, výkonná ředitelka organizace Freedom from Torture (Svoboda od mučení), označila tuto politiku za program "peníze za lidi".



Řekla: "Bravermanováodlétá na okázalý výlet do Rwandy právě v týdnu, kdy odvolací soud uznal, že existují vážné problémy, které je třeba zodpovědět v souvislosti s nezákonností tohoto vládního programu "peníze za lidi".



"Poté, co se Gary Lineker a jeho soucitný postoj k uprchlíkům setkali s velkou podporou veřejnosti, tato vláda ví, že je v úzkých, a opět zvyšuje krutost, aby odvrátila pozornost od svých vlastních selhání."



Organizace Index on Censorship, která se zabývá ochranou svobody projevu, rovněž kritizovala vyloučení některých zpravodajských organizací. Její čelní představitel redaktor Martin Bright řekl: "Demokracie závisí na otevřených a transparentních vztazích mezi vládou a médii, kdy všichni novináři mohou vládu kontrolovat.



Index on Censorship se domnívá, že přístup k vládním ministrům, a to jak na domácí půdě, tak v rámci mezinárodních návštěv, by neměl být považován za odměnu za příznivé zpravodajství."



Během své cesty se má Bravermanová setkat s prezidentem Paulem Kagamem a jeho protějškem Vincentem Birutou, aby s nimi projednala dohodu.



"Tento víkend navštívím Rwandu, abych posílila závazek vlády k partnerství v rámci našeho plánu na zastavení lodí a projednala plány na brzkou operacionalizaci naší dohody," uvedla.



Bravermanová se rovněž pustila do kritiků dohody.



"Domněnka, že Rwanda může přijmout pouze 200 lidí, je zcela falešný příběh šířený kritiky, kteří chtějí dohodu zrušit," řekla.



"Rwanda má kapacitu na přesídlení mnoha tisíců lidí a může rychle zajistit ubytování, jakmile začnou lety."



Mezitím v Británii stávkují pracovníci pasových úřadů, takže se nevydávají nové cestovní pasy. Mark Serwotka, předseda odborového svazu, který zastupuje britské státní zaměstnance, uvedl v pátek v televizi Channel 4 News, že po opakovaném snižování platů státních úředníků v důsledku inflace dostává mnoho z nich jen minimální mzdu a jsou závislí na potravinových bankách,.









Zdroj v angličtině ZDE

