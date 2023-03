Měnové dopady ukrajinské války

20. 3. 2023

Válka, kterou Rusko vede proti euroatlantické ("západní") civilizaci na území Ukrajiny, již významně ovlivňuje geoekonomický systém celého světa. Není pochyb o tom, že její hospodářské důsledky budou ještě významnější. Platí to i pro vliv na sféru měnových vztahů. A není to překvapující, protože Putin jasně vyzdvihuje měnové cíle války, píše Olexandr Šarov. Válka, kterou Rusko vede proti euroatlantické ("západní") civilizaci na území Ukrajiny, již významně ovlivňuje geoekonomický systém celého světa. Není pochyb o tom, že její hospodářské důsledky budou ještě významnější. Platí to i pro vliv na sféru měnových vztahů. A není to překvapující, protože Putin jasně vyzdvihuje měnové cíle války,

V projevu na 19. výročním zasedání Valdajského mezinárodního diskusního klubu v Moskvě v říjnu 2022 Putin obvinil západní elity z hraní "nebezpečné, krvavé a špinavé hry" a dokonce i z rozpoutání války na Ukrajině. Jen málo lidí však věnovalo pozornost skutečnosti, že Putin se třikrát (poprvé v projevu a dvakrát v reakci na otázky, které se přímo netýkaly tohoto problému) zabýval otázkou ruské vize budoucího mezinárodního měnového systému. Podle něj "je to jedna z klíčových otázek dnešního vývoje a budoucnosti, nejen finančního systému, ale i světového řádu". Zejména uvedl, že "Rusko považuje za nevyhnutelný proces vytváření nových mezinárodních finančních platforem, a to i pro účely mezinárodního vypořádání. Takové platformy by měly být mimo národní jurisdikci, měly by být bezpečné, depolitizované, automatizované a neměly by být závislé na jediném řídícím centru." V podstatě to znamená závazek k jedné ze dvou možností: Návrat k "nezávislému" a "depolitizovanému" zlatému standardu, který není řízen z jediného řídícího centra, nebo (protože zlato nebylo v projevu ani zmíněno, navzdory předchozím pokusům centrální banky Ruské federace akumulovat významné rezervy "žlutého kovu"), k myšlence "jednotné mezinárodní měny" (pro kterou by však bylo nezbytné vytvořit "světovou vládu", a tedy "jednotné kontrolní centrum" s jasnou a rigidní politikou, na rozdíl od "rozmazaných" rozhodnutí OSN).

Toto nepochopení podstaty měnových procesů bylo posíleno druhou tezí – o potřebě rozšířit vypořádání v národních měnách. To bylo navíc byl z nějakého důvodu nazýváno "předchůdcem" vytvoření výše uvedeného "depolitizovaného" systému mezinárodních vypořádání, i když v praxi a v souladu s logikou takový systém zvyšuje závislost měnového systému na hospodářské politice desítek emitentů národních měn. Mimochodem, mezinárodní právo (včetně Článků dohody o MMF) takové dohody nezakazuje, ale praxe se scvrkává na skutečnost, že samotné protistrany preferují pouze nejstabilnější a konvertibilní měny (mezi které se ruské orgány snažily dostat svůj rubl).

Vzpomínáte na budoucnost?

V prvních letech 2. světové války inspirovaly úspěchy "německých zbraní" nacistické vůdce k plánování jejich budoucí "světové nadvlády" ve velkém měřítku, včetně oblasti ekonomiky. Po návratu z okupované Paříže na konci června 1940 Hitler pověřil svého ministra hospodářství a prezidenta Reichsbank Walthera Funka, aby připravil plán poválečné reorganizace hospodářského života v Evropě. Už před válkou se Německo relativně dobře vyrovnalo s depresí a nezaměstnaností a mělo silnou platební bilanci (navzdory velkým dovozním potřebám válečných příprav). Nyní mohly být nacistické ekonomické recepty nabízeny celé Evropě. A nejen Evropě.

Walther Funk oznámil hlavní principy "Nového řádu" (Neuordnung) 25. července 1940. Měl být založen na úzké spolupráci mezi Německem a Itálií a na použití metod, které by neumožňovaly "neregulovanou hru ekonomických sil". Zejména se předpokládalo, že stávající zkušenosti z dvoustranných hospodářských vztahů se vyvinou do systému mnohostranného obchodu a vyrovnávací platby budou prováděny prostřednictvím měnového zúčtování. Takový měnový systém by zajistil pevné parity a stabilní směnné kurzy. Každá vláda by regulovala svou platební bilanci (administrativními metodami), proto by nevznikly problémy mezinárodní nerovnováhy. Zúčtovací systém musel mít přebytek zlata pro platební účely. Bylo však zdůrazněno, že Německo by nikdy nesouhlasilo se systémem založeným na platebním prostředku, jehož hodnotu nemůže určit.

Světové finanční centrum se samozřejmě mělo přestěhovat z Londýna do Berlína, kde by probíhaly zúčtovací dohody mezi evropskými zeměmi. Pokud jde o USA (které v té době ještě nevstoupily do války proti Německu), ekonomické vztahy s nimi měly být budovány v závislosti na tom, zda přestanou diskriminovat německé zboží.

Globální ekonomika by musela být rozdělena do několika bloků a vedoucí měnou Velkého německého hospodářského bloku (Grosswirtschaftsraum) by byla říšská marka. S měnami ostatních zemí bloku bude provázána pevným kurzem, který lze měnit pouze po vzájemné dohodě. Konečným cílem však bylo přeměnit říšskou marku v jednotnou společnou měnu.

Tento projekt nebyl ze zřejmých důvodů nikdy realizován - a poválečný mezinárodní měnový systém byl vybudován na zcela odlišných základech (které se v té době teprve začínaly rozvíjet).

Historie se teď podruhé opakuje v podobě frašky.

Jaké důsledky tedy může mít současná válka pro světový měnový systém Samozřejmě záleží na jejím výsledku.

Zpátky ke zlatu?

Nicméně, soudě podle všeho, přesně tento scénář byl předpovězen Putinovými experty jako důsledek toho, že Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině a pak celému "kolektivnímu Západu". Důkazem toho je praxe akumulace zlatých rezerv pod centrální bankou Ruské federace během několika předválečných let. Spolu se zvýšením podílu devizových rezerv v čínském renminbi by to podle jejich názoru mělo zajistit možnost provádět mezinárodní platby (především za dovoz zboží vojensko-strategické povahy ve formě technického vybavení dvojího užití), ne-li přímo utrácením "žlutého kovu", pak alespoň s dolary získanými v důsledku prodeje zlata na volném trhu. Nicméně, jak život ukázal, tento trh se ukázal být ne tak svobodný od státní regulace, jak si původně představoval a jak si nárokovali adepti zlatých peněz od dob výše uvedené diskuse o sovětské éře. Stačilo zahrnutí transakcí s ruským zlatem do seznamu sankcí schválených americkým Kongresem, což Rusku prakticky znemožnilo prodej zlata. (S výjimkou čínského renminbi, kterého se v Rusku ukázalo být více než dost, navzdory skutečnosti, že Čínská lidová banka také předem výrazně zvýšila své zlaté rezervy).

Takže jediným realistickým způsobem, jak využít rezervy "žlutého kovu" nahromaděné centrální bankou, zůstala ražba zlatých rublů s portrétem "ruského vůdce" pro vnitřní použití. V souvislosti s válkou proti Ukrajině a Západu, kterou zahájilo Rusko, profesor Turínské univerzity Enrico Colombatto diskutuje o možnosti "vytvoření tvrdého rublu založeného na komoditách, na rozdíl od jeho současného fiat statusu (papírových peněz)". "Tvrdý rubl" by byl možná nejlepším způsobem, jak zvýšit prestiž Ruska, zabít inflaci a naplnit očekávání Rusů ohledně stabilní měny. Není to nepodobné tomu, co se stalo v sovětském Rusku, když Lenin v říjnu 1922 představil zlatem podložené "červoňce". Je to realizovatelný projekt? Mohly by ropa nebo plyn nahradit zlato jako komoditní standard? Mohlo by to vydláždit cestu dalším komoditním měnám, jako je čínský jüan? (...) Tvrdý rubl by byl pravděpodobně částečným domácím úspěchem, ale pouze pokud by byl opravdu tvrdý – zlaté mince, které mohou jednotlivci držet a případně skrývat. Tekuté rubly – certifikáty (papírové peníze) kryté ropou a plynem – nebudou stačit, protože lidé nebudou důvěřovat ani závazku přeměnit papír ve zlato, natožpak na plyn nebo ropu.

Pokud jde o zlatou měnu, v posledních desetiletích bylo věnováno tolik času a úsilí realizaci jejích vyhlídek (přinejmenším počínaje americkou Komisí pro zlato za časů prezidenta Reagana), že opětovné nastolení této otázky se zdá být jednoduše lehkovážné. A jak správně podotýká profesor Colombato, "lze skutečně dojít k závěru, že nedávné mezinárodní napětí pravděpodobně také zabilo všechny velkolepé projekty zlatého jüanu". Totéž lze říci o "zlatém dináru", "zlatém rublu" a jakékoli jiné "zlaté měně".

Ale všechna vysvětlení týkající se nejen nemožnosti, ale také, což je nejdůležitější, absence potřeby obnovit jakoukoli formu zlatého standardu se zdají být zbytečná. Touha nováčků vrátit se do "zlatých časů" je podobná naivitě první lásky: Bez ohledu na to, kolik dospělých varuje před její pomíjivostí, mládež věří, že je navždy... A to je skvělé! Nikoho nepřesvědčujme o opaku.

Autor tak může jen opakovat svůj vlastní závěr učiněný před několika desetiletími:

V hypotetické situaci kolapsu ekonomického systému by k návratu zlata jako monetární komodity skutečně mohlo dojít, ale to v žádném případě neznamená, že zlato je platným platným zbožím i za současných podmínek. Navíc si lze dokonce představit takovou situaci, kdy bude lidstvo zatlačeno zpět do dřívější fáze vývoje ekonomických vztahů. Připomeňme, že obnova kambodžského měnového systému, který byl zničen Rudými Khmery, začala vydáváním nových bankovek a 1 kambodžský riel se rovnal hodnotě 1 kilogramu rýže. Je však nepravděpodobné, že by se někdo odvážil vážně tvrdit, že rýže může v moderních podmínkách sloužit jako měřítko hodnot.

Bohužel přesně to by se mohlo stát, pokud Rusko použije jaderné zbraně. A pak je samozřejmě možný návrat ke zlatému standardu. Pokud samozřejmě zůstane naživu někdo, kdo by byl schopen razit zlaté mince.

Jaký však bude mezinárodní měnový systém, pokud tento extrémně nepříjemný apokalyptický scénář vyloučíme?

Pax Dollar Americana...

Ekonomika Spojených států amerických si stále zachovává roli "jádra", které se nadále rozvíjí ne podle obecných pravidel, ale využívá svého zvláštního místa ve světovém ekonomickém systému. Další rozvoj a šíření globalizace však způsobily vznik nové periferie v podobě nově vytvořených trhů řady zemí v Asii a Latinské Americe. Moderní "periferie" je tedy mnohem početnější a heterogennější. Zejména i v roce 1960 byla úroveň koordinace akcí a obecné ekonomické integrace u západní Evropy vyšší než ty, které dnes demonstrují asijské země, což přímo ovlivňuje jejich schopnost "kolektivně reagovat" na výzvy iniciované "jádrem" globální ekonomiky. Co se týče dalších průmyslových zemí (řekněme členských zemí OECD) a především zemí Evropské unie, ty vytvářejí jakousi "základní skořápku" s "vnitřními" a "vnějšími membránami" (respektive "starými" a "novými" členy Unie) nebo, jak je nazývá Barry Eichengreen, "třetí blok", který nemá ani příležitosti k dohánění rozvoje (jako nově vytvořené trhy), ani privilegia země s rezervní měnou.

Neexistuje žádný důvod, proč by dolar měl v budoucnu dále upadat, dokud nebude potřeba vyrovnat platební bilanci. Je tedy nepravděpodobné, že by postavení dolaru v moderním měnovém systému bylo jednoduše "přemrštěným privilegiem". Spíše je to "povinnost dolaru" – příjemná a zisková, ale stále povinnost, podmíněná objektivním stavem a potřebami globální ekonomiky.

Na druhé straně hodnota dolaru vzrostla pouze za podmínek omezení dolarových transakcí v důsledku sankcí proti Rusku. Není náhodou, že George Friedman, známý analytik v oblasti geopolitiky, hovoří o "dolaru jako zbrani" a považuje ho za "možná nejsilnější zbraň na světě", s jejíž pomocí Spojené státy vytvářejí "koalici se zeměmi, které jsou daleko od místa nepřátelských akcí, ale blízko dolaru" (například s Japonskem).

Zároveň Gita Gopinath, první náměstkyně výkonného ředitele MMF, svého času prohlásila, že platební sankce proti Rusku mohou mít i opačný efekt – fragmentaci světového měnového systému (jeho rozdělení do samostatných "měnových bloků") a relativní oslabení role dolaru. I když i za takových podmínek zůstane dolar hlavní globální měnou. Vypadá to tedy, že Pax Dollar Americana v každém případě přežije.

Pokud jde o další scénáře – jmenovitě vznik nadnárodní měny (například založené na SDRv rámci MMF, i když tato "tradiční" možnost není jediná) nebo síťové měny (za jejíž prototyp mnozí považují kryptoměnu), zdá se nepravděpodobné, že by toto byly důsledky války. - I když se mohou stát důsledky následného míru.

