Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina zničila ruské řízené střely na železnici na Krymu

Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že výbuch ve městě Džankoj na Krymu zničil rakety převážené po železnici; návštěva Si Ťin-pchinga v Moskvě vstoupila do druhého dne

. Při výbuchu na Krymu byly zničeny ruské řízené střely, sděluje Ukrajina

Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že výbuch v krymském městě Džankoj zničil ruské řízené střely určené pro použití moskevskou černomořskou flotilou.

Anton Geraščenko, poradce ukrajinského ministerstva vnitra, publikoval záběry, které podle něj ukazují oblast vlakového nádraží ve městě. Na nich je hlasitý jediný ohnivý výbuch, po němž následoval oblak dýmu na noční obloze.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail -



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR