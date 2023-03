Americké zpravodajské informace pomohly vloni Indii odrazit čínský útok

22. 3. 2023

Dříve neoznámený akt sdílení zpravodajských informací zabránil další smrtící patové situaci na sporném himálajském území a otřásl čínskou vládou, píše Paul D. Shinkman. Dříve neoznámený akt sdílení zpravodajských informací zabránil další smrtící patové situaci na sporném himálajském území a otřásl čínskou vládou,

Indie byla schopna odrazit čínskou vojenskou invazi na sporné pohraniční území v Himalájích koncem loňského roku díky bezprecedentnímu sdílení zpravodajských informací s americkou armádou, zjistily US News. Tento čin zaskočil síly čínské Lidové osvobozenecké armády, rozzuřil Peking a zdá se, že donutil čínskou komunistickou stranu přehodnotit svůj přístup k záborům půdy podél hranic.

Americká vláda poprvé poskytla indickým protějškům podrobnosti o čínských pozicích a síle v reálném čase před vpádem, říká zdroj obeznámený s dříve neoznámeným přehledem amerických zpravodajských služeb o střetu v regionu Arunáčalpradéš. Informace zahrnovaly satelitní snímky a byly podrobnější a doručeny rychleji než cokoli, co USA předtím sdílely s indickou armádou.

Záleželo na tom.

Následný střet 9. prosince, kterého se zúčastnily stovky vojáků vyzbrojených holemi s ostny a tasery, neměl za následek žádné oběti na životech, jak tomu bylo v předchozích střetnutích, spíše se omezil na tucet zranění a – nejnápadněji – čínský ústup.

"Čekali je. A to proto, že USA daly Indii vše, aby na to byla plně připravena," říká zdroj. "Demonstruje to test úspěchu toho, jak obě armády nyní spolupracují a sdílejí zpravodajské informace."

Několik současných a bývalých analytiků a úředníků, z nichž někteří hovořili pod podmínkou anonymity, potvrdilo podrobnosti – plody nové éry spolupráce mezi oběma mocnostmi jako uznání jejich společných ambicí potlačit čínský expanzionismus.

A zatímco nové partnerství přineslo efektivní výsledky v tomto relativně obskurním a izolovaném koutě světa, má obrovské důsledky pro to, jak USA a jejich spojenci mohou účinně kompenzovat ambice Pekingu na zábory území tam - a jinde.

"PLA je obecně ve fázi sondování a testování. Chtějí vědět, jak Indové mohou a budou reagovat, a vidět, co Indové mohou detekovat," říká Vikram Singh, bývalý vysoký představitel pro regionální otázky v Pentagonu, nyní v mozkovém trustu Mírového institutu Spojených států. "Je to o tom, že se Čína připravuje na budoucí konflikt."

Zdroj obeznámený s hodnocením těchto zpravodajských informací – považovaných za vysoce spolehlivé – říká, že americká vláda si byla v týdnech před setkáním plně vědoma toho, že Čína provádí testovací cvičení v regionu, aby zjistila, zda by mohla obsadit nový opěrný bod v odlehlých horských průsmycích nebo na jiném území, na které si činí nárok jak Čína, tak Indie.

Několik stovek vojáků operujících na čínské straně plánovalo zjistit, zda se mohou posunout vpřed a zůstat podél části hranice, která není oficiálně vymezena, jak to udělali v minulosti, zejména v roce 2020 v údolí Galwan, několik tisíc kilometrů na západ, kdy se tyto dvě armády naposledy střetly. Tato rvačka způsobila tucet nebo více úmrtí na obou stranách.

Ale na rozdíl od předchozích střetnutí indické síly identifikovaly čínské pozice pomocí zpravodajských informací poskytnutých USA a manévrovaly tak, aby je zachytily.

