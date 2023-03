Tisková zpráva

Další pochod za snížení povolené rychlosti v Praze na 30 km/h

23. 3. 2023

čas čtení 2 minuty

Provoz v centru Prahy znovu omezili protestující občané, kteří požadují zklidnění dopravy a plošné snížení povolené rychlosti na 30 km/h. Praha, 22. 3. 2023, 17:50 Velký rozruch vzbudil další protestní pochod za zklidnění dopravy v pražských ulicích. Jde v tomto měsíci již o šestý protest svolaný tento měsíc hnutím Poslední generace. Tentokrát se sešlo přes devadesát lidí, kteří po vzoru dalších evropských měst žádají omezení rychlosti. V průběhu se připojovali další a finální počet účastníků byl zhruba sto. Podle těchto lidí povede snížení rychlosti k nižšímu množství aut v ulicích a větší bezpečnosti pro obyvatele Prahy.

Pomalou chůzí během odpolední dopravní špičky průvod téměř zastavil dopravu v ulicích Anglická a Žitná. Po nábřeží protestující pokračovali až před budovu pražského magistrátu na Mariánském náměstí. Protest se ani tentokrát nesetkal s pochopením řidičů, někteří reagovali velmi podrážděně, nespokojeně troubili a nadávali. Na pořádek během akce dohlíželi příslušníci policie.

“Jako chodci a cyklisté se na silnicích cítíme ohroženi. Denně čteme zprávy o tragických následcích rychlé a bezohledné jízdy. Politici mluví o bezpečnosti, udržitelné dopravě a nutnosti snižovat emise, ale to nestačí. Musí přijmout konkrétní opatření. Požadujeme bezpečnější město pro všechny a omezení rychlosti na 30 km/h je zásadním krokem k jeho dosažení. Pro řidiče je to malá oběť, ale pro bezpečnost chodců a cyklistů to bude mít obrovský význam. Je čas na změnu a my budeme protestovat, dokud politici nezačnou jednat,” řekl k motivaci protestní kampaně jeden z organizátorů Michal Pech. Účast na protestech organizovaných Poslední generací stále roste. Před několika málo týdny se prvního průvodu účastnilo méně než deset občanů. Dnes vozovkou kráčelo téměř sto lidí. Organizátoři proto v tuto chvíli vnímají průběh kampaně pozitivně a věří, že budou úspěšní v dosažení svého cíle, protože takový nárůst počtu účastníků není běžný. Jsou přesvědčeni, že s nimi pražský Magistrát bude muset jednat. “Je pravda, že zdržujeme dopravu, a i když máme právo na tento povolený protest, rozumíme tomu rozčarování. Taky jsme lidi, kteří potřebují stíhat své denní záležitosti. Pravdou však je, že snížení rychlostního limitu má prokazatelně jen kladné dopady pro nás všechny, kteří žijeme ve městech, i pro všechny řidiče - od snížení znečištění ovzduší, po mnohonásobně nižší nehodovost a výrazný pokles úmrtí,” komentuje přínosy snížení limitu Pech. Příští protest plánuje Poslední generace na středu 29. března v pět hodin odpoledne.



0