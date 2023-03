Vítejte na Floridě, kde je Michelangelo považován za nebezpečného levičáka!

25. 3. 2023

Orbánovo Maďarsko je pro USA důležitým vzorem

Ach, renesance. Období, kdy se rozvíjel intelekt, rozkvétalo umění a kultura a vznikala spousta velmi tvrdé pornografie, píše komentátorka Arwa Mahdawi.



Takový je alespoň názor roztrpčených rodičů dětí z klasické školy v Tallahassee na Floridě. Jejich žákům šesté třídy (ve věku asi 11-12 let) byl při hodině renesanční kultury ukázán obrázek Michelangelovy sochy Davida. Mohlo by se zdát, že je to docela normální - zejména pro školu, která se propaguje jako škola poskytující klasické vzdělání. Ne: je to přestupek, za který se dává vyhazov. Jeden z rodičů označil sochu za "pornografickou" a následovalo takové pobouření, že ředitelka školy Hope Carrasquilla musela odejít. Ach, renesance. Období, kdy se rozvíjel intelekt, rozkvétalo umění a kultura a vznikala spoustaTakový je alespoň názor roztrpčených rodičů dětí z klasické školy v Tallahassee na Floridě. Jejich žákům šesté třídy (ve věku asi 11-12 let) byl při hodině renesanční kultury ukázán obrázek Michelangelovy sochy Davida. Mohlo by se zdát, že je to docela normální - zejména pro školu, která se propaguje jako škola poskytující klasické vzdělání. Ne: je to přestupek, za který se dává vyhazov. Jeden z rodičů označil sochu za "pornografickou" a následovalo takové pobouření, že ředitelka školy Hope Carrasquilla musela odejít.



Mnohým z nás to může připadat naprosto šílené, ale bývalá ředitelka Carrasquilla řekla deníku Huffington Post, že ji reakce úplně nepřekvapila. Jednou za čas se "objeví rodič, který se rozčílí kvůli renesančnímu umění". Obvykle se totiž rodičům žáků rozesílá dopis, v němž jsou varováni, že jejich děti uvidí obraz jedné z nejslavnějších soch světa. (Myslím, že se tomu říká "trigger warning", což je něco, proti čemu se pravice vehementně staví.) Letos však kvůli "sérii nedorozumění" dopis rozeslán nebyl, což hněv rodičů ještě prohloubilo.



Podle serveru Slate, který vedl rozhovor s Barneym Bishopem, předsedou školské rady zodpovědným za to, že Carrasquillovou donutil odejít z funkce, stáli za většinou rozhořčení spojeného s Davidem tři rodiče. Tři rodiče. Tři! Ale na počtu rozzlobených rodičů nezáleží, protože podle Bishopa mají rodiče vždycky pravdu. "Rodičovská práva jsou nadřazená, a to znamená chránit zájmy všech rodičů, ať je jich jeden, deset, dvacet nebo padesát," řekl Bishop listu Tallahassee Democrat.



Bishop mimochodem popírá, že by Carrasquilla byla nucena odejít výhradně proto, že dětem ukázala Michelangelova Davida. Nebyl však schopen plně vysvětlit, proč byla nucena odejít, ale v rozhovoru pro Slate zopakoval svou myšlenku, že rodiče mají vždy pravdu. "Práva rodičů, ta jsou nadřazena právům dětí," řekl pro Slate. "Učitelé jsou odborníci? Učitelé mají všechny znalosti? Děláte si legraci? Znám spoustu učitelů, kteří jsou velmi dobří, ale naznačovat, že oni jsou autority, to jste na lepších drogách než já." Což vyvolává otázku: na jakých drogách je Bishop?



Toto drama spojené s Davidem by mohlo být mírně zábavné, kdyby se omezilo na jednu nefunkční školu. Bohužel je to jen poslední příklad děsivého směřování k cenzuře a autoritářství na Floridě. Guvernér Ron DeSantis, který je označován za "guvernéra pro vzdělávání", je na křížové výpravě za cenzurou a jeho prvním velkým bojištěm se staly školy. DeSantis chce zcela přetvořit K-12 a vysokoškolské vzdělávání ve státě a zatím se mu to daří. Floridský zákonodárný sbor ovládaný republikány již přijal řadu zákonů, které omezují výuku o pohlaví, sexualitě a rase. Nyní se stát snaží omezit sexuální výchovu návrhem zákona, který by školám zakázal vyučovat o menstruačním cyklu před šestou třídou. Dejte tomu pár let a ukázat dítěti obrázek Michelangelova Davida bude trestným činem, který se bude trestat zastřelením.





O tom posledním si dělám legraci jen napůl. Protože DeSantis není tak nevyzpytatelný jako Donald Trump, protože umí mluvit a studoval na Yale a Harvardu, myslím, že v některých kruzích se objevila tendence minimalizovat nebezpečí, které představuje, a myslet si, že není tak děsivý jako Trump. Myslíte si to na vlastní nebezpečí. DeSantis by neměl být srovnáván s Trumpem - měl by být srovnáván s maďarským krajně pravicovým vůdcem Viktorem Orbánem, který je americkými konzervativci velmi oblíbený. Orbán zavedl autoritářskou příručku, kterou se DeSantis podle všeho řídí: všeobecně se například soudí, že floridský zákon "neříkejte gay" byl vytvořen podle maďarských zákonů proti LGBTQ+. "Pokud chcete vědět, kam to vede, Maďarsko nás může hodně naučit," napsala v nedávném článku sloupkařka New York Times Michelle Goldbergová. Tyto lekce nejsou příjemné.







