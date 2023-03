Neměli bychom raději mluvit o bydlení a úvazcích než o porodnosti?

24. 3. 2023 / Boris Cvek

V souvislosti s důchodovou reformou se mluví o porodnosti. Je to takový evergreen. Zaujalo mne, že Filip Pertold, poradce ministra práce a sociálních věcí Jurečky, ve středu v polední publicistice Radiožurnálu popřel, že by zvyšování porodnosti bylo reálné řešení. Tak nevím, co na to panu Pertoldovi řeknou lidovci, nějak jim bourá jejich raison d'être.

Zajímavěji o tématu porodnost promluvil Petr Holub ten samý den v pořadu Českého rozhlasu Plus Názory a argumenty. Co mne zaujalo, bylo závěrečné konstatování, že bez dostupného bydlení asi lidé nebudou chtít mít děti. Pozoruhodné je, že bydlení se jako zásadní téma stále dokola přetřásá už mnoho let, ale v souvislosti s porodností ho zmíní jen málokdo. To samé částečné úvazky.

Dostupné bydlení i částečné úvazky jsou něčím, co by pomohlo starým i mladým, pomohlo by to porodnosti, kvalitě života všech, ochotě starších lidí pracovat déle, než je věk odchodu do důchodu, pomohlo by to firmám i obcím, pomohlo by to celé společnosti. Ale místo toho se bude mluvit o porodnosti, o důchodcích, o demografii, budou se stavět mladí proti starým a pracující proti důchodcům.

V porodnosti chápané mimo reálný kontext společnosti (kam musíme zařadit ještě dostupnost jeslí a mateřských školek) máme před sebou typickou tradiční představu rodiny jako biologického stroje na děti: tady máte peníze a mějte prostě více nechráněného sexu. Jak se zpívá ve Smyslu života: every sperm is sacred! Nějakých pět šest dětí na matku (pan Pertold nepřímo tvrdil, že tři děti na matku jsou u nás jako průměr naprosto mimo realitu) je jistě stará tradice a dodnes můžeme najít taková čísla v Nigérii. Jiná otázka je, zda nás vůbec zajímá realita České republiky, nebo zda mentálně žijeme v 19. století.

Takže ještě jednou: bydlení, částečné úvazky, školky a jesle. Co myslíte, kdy se v tomto posuneme opravdu na úroveň vyspělých zemí? Za 20 nebo 50 let? Pokud jde o úvazky, Petr Švihel na Seznamu v článku z 10. března tvrdí, že dostat na se úroveň Západu bude trvat desítky let.

