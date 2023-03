Izraelský prezident po masových protestech vyzval k zastavení revize soudnictví

27. 3. 2023

čas čtení 4 minuty



Tisíce lidí vyšly v neděli do ulic poté, co Benjamin Netanjahu propustil svého ministra obrany za to, že se postavil proti kontroverzním změnám.



Izraelský prezident vyzval vládu, aby zastavila ostře kritizovanou revizi soudnictví, den poté, co premiér Benjamin Netanjahu propustil svého ministra obrany za to, že se proti tomuto kroku postavil, což vyvolalo masové pouliční protesty.



"V zájmu jednoty izraelského lidu, v zájmu odpovědnosti vás vyzývám k okamžitému zastavení legislativního procesu," uvedl Isaac Herzog na Twitteru.





Varování hlavy státu - která má stát nad politikou a jejíž funkce je do značné míry ceremoniální - podtrhlo znepokojení, které soudní návrhy vyvolaly.



Následovalo po dramatické noci protestů, kdy v neděli večer vyšly do ulic desetitisíce Izraelců poté, co Netanjahu propustil ministra obrany země. Yoav Gallant vyzval premiéra, aby návrhy, které rozdělily zemi, vedly k masovým protestům a vyvolaly rostoucí nespokojenost v armádě, zrušil.



Netanjahu svým nedělním krokem podtrhl své odhodlání pokračovat v revizi, která rovněž rozzlobila podnikatele a vyvolala obavy mezi izraelskými spojenci.



Demonstranti zablokovali hlavní telavivskou tepnu pozdě večer, proměnili dálnici Ayalon v moře modrobílých izraelských vlajek a uprostřed silnice zapálili velký oheň.



Protesty se konaly i v Beeršebě, Haifě a Jeruzalémě, kde se před Netanjahuovou soukromou rezidencí shromáždily tisíce lidí. Policie se s demonstranty střetla a postříkala dav vodním dělem. Tisíce lidí pak pochodovaly od rezidence ke Knesetu, izraelskému parlamentu.



"Dnes večer jsme byli svědky velmi těžkých scén," napsal Herzog.



"Obracím se na premiéra, členy vlády... Oči celého izraelského lidu jsou upřeny na vás. Jsou na vás upřeny oči celého židovského národa. Jsou na vás upřeny oči celého světa."



"Okamžitě se vzpamatujte! Toto není politická chvíle, toto je chvíle pro vedení a odpovědnost," dodal.



Tento týden proběhne parlamentní hlasování o ústředním bodu revize - zákonu, který by vládní koalici dal konečné slovo při jmenování všech soudců. Rovněž usiluje o přijetí zákonů, které by parlamentu udělily pravomoc přehlasovat rozhodnutí nejvyššího soudu a omezit soudní přezkum zákonů.



Netanjahuův úřad v neděli ve stručném prohlášení uvedl, že premiér odvolal Gallanta poté, co ministr obrany vyzval k pozastavení legislativy až do svátků Dne nezávislosti, které se uskuteční příští měsíc, s odvoláním na rozbroje v armádě kvůli tomuto plánu.



Gallant byl prvním vysoce postaveným členem vládnoucí strany Likud, který se proti plánu vyslovil.



Když však ulice pozdě v noci zaplavily davy protestujících, začali i další ministři Likudu dávat najevo ochotu brzdit. Ministr kultury Miki Zohar, Netanjahuův důvěrník, prohlásil, že ho strana podpoří, pokud se rozhodne soudní reformu pozastavit.



Mluvčí Bílého domu uvedl, že USA naléhají na izraelské představitele, aby co nejdříve našli kompromis.



"Jak prezident nedávno diskutoval s premiérem Netanjahuem, demokratické hodnoty vždy byly a musí zůstat charakteristickým znakem americko-izraelských vztahů," uvedla mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu Adrienne Watsonová.



"Demokratické společnosti posilují kontroly a rovnováhy a zásadní změny demokratického systému by měly být prováděny s co nejširší podporou obyvatelstva."

Izraelci blokují dálnici v Tel Avivu v neděli 26. března.



V neděli izraelský generální konzul v New Yorku prohlásil, že na protest proti Netanjahuovu zacházení s ministrem obrany rezignuje. "Nemohu nadále zastupovat tuto vládu," uvedl Asaf Zamir na Twitteru. "Věřím, že je mou povinností zajistit, aby Izrael zůstal majákem demokracie a svobody ve světě."



Vůdce opozice Yair Lapid uvedl, že Gallantovo odvolání je "novým dnem antisionistické vlády, která poškozuje národní bezpečnost a ignoruje varování všech představitelů obrany".



"Izraelský premiér je hrozbou pro bezpečnost státu Izrael," napsal Lapid na Twitteru.



Očekává se, že Gallanta nahradí Avi Dichter, bývalý šéf bezpečnostní agentury Šin Bet. Dichter údajně uvažoval o nástupu do funkce ministra obrany, ale místo toho v neděli oznámil, že podporuje premiéra.



Netanjahu a jeho spojenci tvrdí, že jejich plán obnoví rovnováhu mezi soudní a výkonnou mocí a omezí to, co považují za intervencionistický nejvyšší soud s liberálními sympatiemi.





Kritici však tvrdí, že zákony odstraní kontrolní mechanismy izraelského demokratického systému a soustředí moc v rukou vládní koalice.







Zdroj v angličtině ZDE

