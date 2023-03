O příchodu převratných technologií

Jenže tohle není klasický seskok padákem. Rychlost pádu stále narůstá, až vám nakonec prasknou brýle, vytečou oči z důlků a z kůže zbydou jen třepotající cáry. Horror? Ba ne. To jen technologická singularita klepe na dveře.

Konec strašení a neohrabaných přirovnání. Snažím se jen upozornit na fakt, že tempo inovací vzrůstá a čas na “oddych” je v nedohlednu (ne, fakt nikdo nezastaví vývoj AI, aby Musk dohnal závod, který zaspal). Výsledkem může být natolik divoce se měnící svět, že to pro člověka jednoduše nebude možné obsáhnout.

Internet razantně urychlil kumulaci a redistribuci lidského poznání. Odborníci tvrdí, že pokrok s přispením AI poroste ještě zběsilejším tempem. Algoritmy už nyní přišly například s převratnými tvary turbín, jež by pana Kaplana nenapadly ani v nejdivočejších snech. Stroje navrhnou dokonalejší stroje a tak pořád dokola. Můžeme se tedy těšit na možná až pohádkovou efektivizaci level “hrnečku, vař!” nebo “obušku z pytle ven!”, ale také to může všechno špatně skončit.

Války budoucnosti můžou být ryze opotřebovávacími, budou humánní, protože se u nich jen poničí “železo” a zabití člověka bude chráněno něčím na způsob Ženevské konvence. V takovém případě bychom si to s některými zeměmi rozdali prakticky hned, ne? Vždyť je to skoro jako progaming a pálit peníze umíme i prachsprostým ohňostrojem.

Pokud dosáhnou bezpilotní drony schopností, jež předčí i toho nejlepšího pilota (možná se tak už stalo), proč riskovat zdraví vojáků tím, že je uzavřeme do sebevražedné kovové piksly?

Tažný kůň zastane práci několika desítek lidí, ale traktor nebo kombajn stovek. Koně by tedy dnes pro orání pole používal jen blázen.

Problém ale tkví v samotné válce. Ta v kontextu současnosti nedává valný smysl, protože se zakládá na křivdách a reziduích starého světa. Pokud se tedy algoritmy dostanou na takovou úroveň, že budou řídit velké korporace a třeba i státy (a to se může úplně klidně v příštích létech a dekádách stát), válku nám můžou jednoduše zakázat, protože bychom při ní pouze mrhali cennými zdroji. A to by byla škoda, protože zdroje jsou cílem k dalšímu zdokonalení. Efektivizace státní správy a celkového chodu společnosti bude bezbřehá.