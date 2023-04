Proputinský ruský válečný blogger byl zabit při výbuchu v petrohradské kavárně

Vladlen Tatarskij, který měl na Telegramu přes 560 000 sledujících, zemřel při výbuchu, který zranil 19 lidí

Výbuch v kavárně v Petrohradě. Vyjádřil se, že Ukrajinci jsou "duševně choří Rusové":

A source tells Russian state news agency RIA Novosti that military blogger Vladlen Tatarsky (real name Maxim Fomin) has been killed by a blast in a cafe in St Petersburg where he was giving a talk He previously said Ukrainians were mentally ill Russians https://t.co/vr1fYWFxvu pic.twitter.com/oN0Gv0TCHS

An explosion took place in a cafe in St. Petersburg, #Russia, where the Kremlin war correspondent Vladlen Tatarsky held his event. Some Russian media, citing emergency services, reports one dead and six wounded. There are reports that Vladlen Tatarsky was killed. pic.twitter.com/eOb1pkGwo8