Proč Američané umírají tak mladí?

Graf: Američané umírají daleko dříve než Britové, i když jsou daleko bohatší, a to především v nejchudší části společenského spektra

Dalo by se předpokládat, že takový trvalý vzestup kupní síly bude doprovázen zlepšením dalších ukazatelů prosperity. Například delší a zdravější život. Tyto dva trendy se však vyvíjejí opačným směrem, píší Financial Times.

Lawrence Summers k tomu na Twitteru poznamenává, že je nárůst předčasných úmrtí Američanů varovný, protože něco podobného bylo raným signálem rozkladu Sovětského svazu:

The most disturbing set of data on America that I have encountered in a long time. This transcends politics.



This is especially scary remembering that demographics were the best early warning on the collapse of the USSR. https://t.co/knrLf2GJkg…