Ruská agrese na Ukrajině: Macron varuje Čínu, že každý, kdo podporuje Rusko v ukrajinském konfliktu, je "komplic".

6. 4. 2023

- Záběry sdílené na sociálních sítích ukazují malý oblak černého dýmu stoupající ze sídla ruského ministerstva obrany poté, co státní média informovala, že v budově v centru Moskvy vypukl požár.





‼️Russian Defence Ministry building in #Moscow on fire, Russian media reported. pic.twitter.com/QVmY492xHS — KyivPost (@KyivPost) April 5, 2023





Emmanuel Macron přijel na třídenní státní návštěvu Pekingu. V rozhovoru s novináři francouzský prezident uvedl, že každý, kdo pomáhá "agresorovi" Rusku v ukrajinském konfliktu, se stává jeho "komplicem". Dodal, že není v zájmu Číny poskytovat zbraně Rusku v jeho válce proti Ukrajině: Zájmem Číny není vést trvalou válku.



- Vojenské pocty, pocty a chvála přivítaly v pondělí Volodymyra Zelenského a jeho manželku Olenu Zelenskou v Polsku. Zelenského a jeho manželku Olenu Zelenskou přivítal ve Varšavě prezident Andrzej Duda, který Zelenskému udělil nejstarší a nejvyšší polské civilní vyznamenání, Řád bílého orla.



- Polsko pošle na Ukrajinu 14 stíhacích letounů MiG-29, uvedl Duda na společném tiskovém vystoupení se Zelenským. Zelenskij poděkoval polskému vůdci, vládě a lidu za to, že stojí "bok po boku" Ukrajině a poskytuje prchajícím Ukrajincům útočiště. Polsko stálo v čele mobilizace západní vojenské a politické podpory Kyjevu od začátku plnohodnotné ruské invaze před 13 měsíci.



- Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi se ve středu setkal s ruskými představiteli v Kaliningradu. Jednali o Moskvou ovládané Záporožské jaderné elektrárně na jihu Ukrajiny. Grossi elektrárnu navštívil minulý týden, kdy podle jeho slov došlo v posledních měsících ke zhoršení situace a zintenzivnění vojenských aktivit v okolí elektrárny.



- Volodymyr Zelenskij prohlásil, že ukrajinské jednotky čelí obtížné situaci ve východním městě Bachmut, ale že Kyjev přijme "odpovídající" rozhodnutí na jejich ochranu, pokud jim hrozí obklíčení ruskými silami. Ukrajinský prezident na středeční tiskové konferenci v Polsku uvedl, že kyjevské jednotky v Bachmutu někdy trochu postoupily, jen aby je ruské síly zatlačily zpět, ale že zůstaly uvnitř města.



- Běloruský prezident a blízký spojenec Vladimira Putina Alexandr Lukašenko přijel do Moskvy na setkání s ruským vůdcem, informovala běloruská státní tisková agentura Belta. Lukašenko a Putin se setkají ve středu večer, kdy dvojice "projedná širokou škálu otázek týkajících se bělorusko-ruských vztahů", uvedla agentura.



- Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že oznámení Vladimira Putina, že Rusko umístí v Bělorusku taktické jaderné zbraně, ukázalo, že společné prohlášení Ruska a Číny se rovná jen "planým slibům". Šéf NATO poznamenal, že Rusko je stále více závislé na Číně, mimo jiné v důsledku mezinárodních sankcí uvalených na Moskvu kvůli válce na Ukrajině.



- Šest tanků Leopard 2A4, které Španělsko slíbilo poslat na Ukrajinu, bude vysláno v druhé polovině dubna, uvedla ve středu ministryně obrany Margarita Roblesová ve státní televizi TVE, čímž se odhadované datum odeslání posunulo. Tanky německé výroby nebyly používány od 90. let a byly zakonzervovány v záloze, protože po počátečních pochybnostech, zda mohou znovu vyrazit do boje, vyžadovaly přezbrojení a zkoušky bojové připravenosti.



- Bylo by "velmi těžké" zrušit pozastavení členství Ruska v UEFA, dokud neskončí válka na Ukrajině, uvedl předseda evropského fotbalového řídícího orgánu.



