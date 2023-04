Vakcíny proti rakovině a srdečním chorobám "budou k dispozici do roku 2030"

7. 4. 2023

čas čtení 4 minuty





Farmaceutická firma konstatuje, že převratné očkovací látky zachrání miliony životů



Covid vyvolal zlatou éru vakcín



Miliony životů by mohla zachránit převratná sada nových vakcín proti řadě onemocnění včetně rakoviny, uvedli odborníci. Přední farmaceutická firma konstatuje, že do roku 2030 budou připraveny očkovací látky proti rakovině, kardiovaskulárním a autoimunitním chorobám a dalším onemocněním.



Studie těchto vakcín rovněž ukazují "obrovský příslib". Někteří výzkumníci tkonstatují, že díky úspěchu vakcín proti covidu došlo za poslednícj 12 až 18 měsíců k vědeckému pokroku, který normálně trvá patnáct let.



Dr. Paul Burton, lékařský ředitel farmaceutické společnosti Moderna, uvedl, že věří, že firma bude schopna nabídnout takovou léčbu "pro všechny druhy nemocí" již za pět let. Miliony životů by mohla zachránit převratná sada nových vakcín proti řadě onemocnění včetně rakoviny, uvedli odborníci. Přední farmaceutická firma konstatuje, že do roku 2030 budou připraveny očkovací látky proti rakovině, kardiovaskulárním a autoimunitním chorobám a dalším onemocněním.Studie těchto vakcín rovněž ukazují "obrovský příslib". Někteří výzkumníci tkonstatují, že díky úspěchu vakcín proti covidu došlo za poslednícj 12 až 18 měsíců k vědeckému pokroku, který normálně trvá patnáct let.Dr. Paul Burton, lékařský ředitel farmaceutické společnosti Moderna, uvedl, že věří, že firma bude schopna nabídnout takovou léčbu "pro všechny druhy nemocí" již za pět let.





Firma, která vytvořila špičkovou vakcínu proti koronaviru, vyvíjí vakcíny proti rakovině zaměřené na různé typy nádorů.



Burton uvedl: "Budeme mít tuto vakcínu, která bude vysoce účinná a zachrání mnoho stovek tisíc, ne-li milionů životů. Myslím, že budeme schopni nabídnout lidem na celém světě personalizované vakcíny proti rakovině proti více různým typům nádorů."



Uvedl také, že jedinou injekcí by bylo možné pokrýt více respiračních infekcí - což by umožnilo chránit zranitelné osoby před covidem, před chřipkou a respiračním syncytiálním virem (RSV) - a zároveň by mohla být k dispozici terapie mRNA pro vzácná onemocnění, na která v současné době neexistují žádné léky. Terapie založené na mRNA fungují tak, že naučí buňky vytvářet protein, který spustí imunitní reakci organismu proti nemoci.





Burton řekl: "Budeme mít terapie na bázi mRNA pro vzácná onemocnění, která dříve nebyla léčitelná, a myslím, že za 10 let se přiblížíme světu, kde skutečně bude možné identifikovat genetickou příčinu onemocnění a relativně jednoduše ji upravit a opravit pomocí technologie založené na mRNA."





Mluvčí společnosti Pfizer uvedl: "Poznatky z procesu vývoje vakcíny proti covidu jsou nyní využívány v našem celkovém přístupu k výzkumu a vývoji mRNA a obecně v tom, jak společnost Pfizer provádí výzkum a vývoj. Za pouhý rok jsme získali vědecké poznatky v hodnotě desetiletí."



Z pandemie těžily i další vakcinační technologie, včetně vakcín nové generace na bázi proteinů, jako je například vakcína proti covidu vyráběná americkou biotechnologickou společností Novavax. Tato injekce pomáhá imunitnímu systému myslet si, že se setkává s virem, takže reaguje silněji.



Dr. Filip Dubovsky, prezident pro výzkum a vývoj společnosti Novavax, řekl: "Došlo k obrovskému zrychlení nejen tradičních vakcinačních technologií, ale také nových technologií, které dříve nebyly licencovány. Do této kategorie jistě patří mRNA i naše vakcína."



Dr. Richard Hackett, generální ředitel organizace Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (Cepi), uvedl, že největším dopadem pandemie bylo zkrácení lhůt pro vývoj mnoha dříve neověřených vakcinačních platforem. Vysvětlil: "Znamenalo to, že věci, které se dríve vyvíjely deset nebo dokonce patnáct let, se zkrátily na rok nebo rok a půl...".



Prof. Andrew Pollard, ředitel Oxford Vaccine Group a předseda britského Společného výboru pro očkování a imunizaci (JCVI), uvedl: "Není pochyb o tom, že zájem o vakcíny je mnohem větší. Skutečně velkou otázkou je, co bude dál."



Vzhledem k hrozící hrozbě širšího konfliktu v Evropě existuje riziko, že se toto zaměření na vakcíny ztratí, aniž by se využil impuls a technologické poznatky, které byly získány během pandemie. Pollard se domnívá, že by to byla chyba.



Řekl: "Pandemie jsou stejnou hrozbou, ne-li větší, než vojenská hrozba, protože víme, že k nim dojde jako k jistotě z dnešního pohledu. Ale neinvestujeme ani částku, kterou by stála stavba jedné jaderné ponorky."







Zdroj v angličtině ZDE

0