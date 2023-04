Britská královská rodina získává kontroverzním způsobem obrovské nezdaněné zisky. A proč?

6. 4. 2023

Odhaleno: britská královská rodina získala z kontroverzních majetků více než 1 miliardu liber



Vyšetřování odhalilo, že příjmy krále Karla a zesnulé královny Alžběty vzrostly během Alžbětiny vlády šestnáctinásobně. Královská rodina neplatí daně



Král Karel a zesnulá královna Alžběta II. obdrželi platby odpovídající více než 1 miliardě liber ze dvou pozemků a nemovitostí, které se staly středem staleté debaty o tom, zda by jejich zisky neměly být raději věnovány veřejnosti.



Vyšetřování deníku Guardian zjistilo plný rozsah příjmů, které královská rodina získala z vévodství Lancaster a Cornwall, jež spravují obří portfolia pozemků a nemovitostí po celé Anglii.



Vévodství fungují jako profesionálně řízená realitní impéria, která spravují rozsáhlé zemědělské pozemky, hotely, středověké hrady, kanceláře, obchody a některé z nejlepších luxusních nemovitostí v Londýně. Mají také značná investiční portfolia, ale neplatí žádnou daň z příjmů právnických osob ani daň z kapitálových výnosů.





Účetnictví vévodství, které je uloženo v parlamentních a státních archivech, odhaluje, jak královna a její prvorozený syn v postavení vévody z Cornwallu profitovali z obrovského nárůstu příjmů z vévodství během jejího sedmiletého působení na trůnu.







"Pokud jsou peníze z vévodství součástí státního příspěvku na monarchii, v pořádku, měli bychom mít možnost vidět, jak jsou utráceny, a podívat se na financování královské domácnosti v celém rozsahu."







Zdroj v angličtině ZDE

V loňském roce činily jejich příjmy z vévodství celkem 41,8 milionu liber. Po zohlednění inflace získala dvojice z obou panství ekvivalent celkových příjmů ve výši více než 1,2 miliardy liber.Zisky z Lancasterského vévodství, které tvoří 18 481 hektarů venkovské půdy především na severu Anglie a v Midlands, automaticky přecházejí na toho, kdo usedne na trůn. Samotný majetek je oceněn na 652 milionů liber.Cornwallské vévodství, které zahrnuje 52 450 hektarů převážně na jihozápadě Anglie, má hodnotu více než 1 miliardy liber. Majetek nedrží krok s legislativou přijatou v roce 2013, která má do královského nástupnictví vnést rovnost pohlaví. Jeho zisky stále automaticky připadají pouze mužskému následníkovi trůnu.Když se loni 74letý Charles stal králem, cornwallské vévodství automaticky přešlo na jeho syna, 40letého prince Williama, čímž se z něj na papíře stal miliardář a jeden z největších vlastníků půdy v Anglii. Může očekávat roční platbu ve výši nejméně 20 milionů liber.Nárok královské rodiny na příjmy z vévodství vyplývá z archaických listin z doby, kdy byla země rozdělena na středověká léna.Od nástupu parlamentní demokracie však generace poslanců toto uspořádání zpochybňovaly a požadovaly, aby zisky z vévodství byly vypláceny do státní pokladny. Parlamentní debata se často časově shodovala s nástupem nového panovníka, kdy se obnovila kontrola veřejných i soukromých zdrojů jeho majetku.Královská rodina trvá na tom, že její příjmy z vévodství jsou "soukromé" a vláda je považuje za zcela oddělené od státního grantu pro královskou rodinu, což je roční platba, kterou královská rodina dostává od vlády na pokrytí svých oficiálních nákladů. I tato částka v poslední době dramaticky vzrostla a daňové poplatníky stojí 86 milionů liber ročně.Palác dlouhodobě uvádí, že příjmy získané z obou vévodství jsou z velké části vynakládány na oficiální povinnosti rodiny, veřejnou činnost nebo charitativní účely. Královská rodina však nikdy neposkytla podrobný popis toho, jak jsou peníze z panství utráceny, a označila je za "soukromé finanční dohody". Charles uvedl, že v posledních letech bylo 49 % až 51 % jeho příjmů z vévodství vynaloženo na pokrytí veřejných a charitativních funkcí.Jako princ z Walesu byla velká část Charlesových příjmů z vévodství utracena soukromě, mimo jiné za sekretářky, komorníky, zahradníky, kuchaře, čeledíny a pracovníky na farmách.Zesnulá královna údajně použila příjmy Lancasterského vévodství, aby pomohla princi Andrewovi zaplatit nezveřejněnou částku - údajně více než 9 milionů liber - za ukončení případu sexuálního napadení, který proti němu podala Virginia Giuffreová.Veteránka labouristické poslanecké sněmovny Margaret Hodgeová, která v roce 2013 vedla vyšetřování Cornwallského vévodství, když předsedala výboru pro veřejné účty, uvedla, že parlament nebyl schopen zjistit, jak byly příjmy vévodství vynaloženy."Bylo to velmi nejasné," řekla nedávno. "Transparentnost je malá."Status vévodství označila za "záměrnou nejasnost" a tvrdila, že příjmy z nich by měla vláda zohlednit při výpočtu příští platby panovnických grantů.