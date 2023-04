K plánu města Brna na přesun Divadla Bolka Polívky do Reduty...

6. 4. 2023

čas čtení 2 minuty

A přesně tak to je. Včera na zastupitelstvu primátorka teatrálně lkala, jak se jí to osobně dotýká a že víc než Boleček není a kroutila se jako had, ale jak vyšla před novináře, maska opět spadla a byla tu stará známá pragmatička a technokratka moci.

O žádného Bolečka tu vůbec nejde, chtějí ten barák střelit, přesně podle vzoru Jalty. Jen mezi tím, kdy přistál v úterý v 8.20 na stole mimořádný materiál a tím, když k tomu v 8.50 vystoupil šéf Odboru investic, "vzrostla" cena rekonstrukce objektu o 160 milionů, prý "ať máme rezervu", za chvíli to bude stát víc než oprava Janáčkova divadla, takže se "vymyslí", že se to radši prodá.

O žádného Bolečka tu vůbec nejde, chtějí ten barák střelit, přesně podle vzoru Jalty. Jen mezi tím, kdy přistál v úterý v 8.20 na stole mimořádný materiál a tím, když k tomu v 8.50 vystoupil šéf Odboru investic, "vzrostla" cena rekonstrukce objektu o 160 milionů, prý "ať máme rezervu", za chvíli to bude stát víc než oprava Janáčkova divadla, takže se "vymyslí", že se to radši prodá.

Navrhoval jsem usnesení, že Zastupitelstvo města Brna garantuje, že divadelní provoz v objektu na Jakubáku bude zachován. Koalice to odmítla podpořit, takže je to jasné.

Škoda, že jim asi nevyjde přesun Bolka do Reduty. Té se chce ODS zbavit taky a když by tam byl soukromý provozovatel, bude se jim to prodávat jednodušeji. Takto jim tam bude pořád zaclánět ten otravný Glaser, pod kterým se ale už klepe židle: „Reduta není z mého pohledu tím zásadním, proč zřizujeme Národní divadlo Brno. Reduta doplňuje hlavní činnost Národního divadla, proto jsou vedeny úvahy, jestli by tato scéna nemohla doznat změn,“ upozornila Vaňková.