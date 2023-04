Ruský kněz Andrej Tkačev: Ženy nejsou od toho, aby vládly. Ať vaří kaši a věší záclony

11. 4. 2023

Za život je odpovědný muž. Ženy musejí ustoupit od řízení života a muži musejí převzít jejich místo. Protože našemu životu vládne příliš mnoho žen. To je hnusné - nic jim do toho není. To vůbec není jejich posláním. Musí jim být řečeno: Kuš, zmizte! A muži musejí převzít jejich místo. A musejí to udělat všichni muži. Protože to není v pořádku - žena není stvořena k vládnutí. Ženy jsou uzpůsobeny k tomu, aby vařily kaši, věšely záclony a byly šťastné.

Russian priest Andrey Tkachev: women were not created to govern, their vocation is to cook and hang curtains. pic.twitter.com/gd6LD0cOZ7 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 11, 2023







