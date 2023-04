11. 4. 2023 / Jan Sláma

čas čtení 3 minuty

Původně jsem toto povídání chtěl nazvat blázincem, ale jsem člověk kulturně slušný. Chaos tady byl když Duch Boží se vznášel nad vodami a pak provedl řadu opatření, aby ten tristní stav napravil.

Tak tedy raději chaos, i když mi to, co se kolem nás děje, připadá opravdu spíše jako blázinec. Nadarmo protestovali vysokoškolští pedagogové proti vládní nevšímavosti k jejich neutěšené hmotné situaci. A to prosím máme vládu vedenou právě takovým, z řad protestujících vzešlou osobou.



Očekávalo by se, že odtud bude přicházet protekcionismus z vědomí, že síla národa pochází právě ze vzdělání. Dnes se obecně na úroveň vzdělávání v našich školách kašle, pokud nevezmeme v úvahu, že se řídící orgán stále pokouší za pomoci všelijakých pomocných organizací a jimi vymýšlených evaluací různého druhu stav přikrášlit. Tím nás, jak si vzpomínám, přišli zachránit vyslanci zahraničních univerzit po sametovém převratu. Po krátké době pak konstatovali, že jsou to oni, kdo se může u nás lecos naučit. To je ale už dávná minulost. Od té doby jsme „zmoudřeli“ a v lecčem se přizpůsobili požadavkům doby.