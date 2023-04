Botanik Stefano Mancuso: Musíme zaplnit města stromy

19. 4. 2023

čas čtení 3 minuty

Vášnivě se zasazujete o to, aby byla města osázena stromy. Proč je to tak důležité?

Ve městech produkujeme 75 % CO₂ a nejlepším způsobem, jak tento CO₂ odstranit, jsou stromy. Čím blíže je strom ke zdroji emisí uhlíku, tím lépe jej pohlcuje. Podle našich studií bychom mohli ve městech vysadit přibližně 200 miliard stromů. Abychom toho dosáhli, musíme si skutečně představit nový typ města, zcela pokrytého rostlinami, bez jakékoli hranice mezi přírodou a městem.



Máte fascinující kapitolu o pařezu, který je udržován při životě desítky let sousedními stromy. Co se mohou lidé naučit od stromových společenství?



Ve městech produkujeme 75 % CO₂ a nejlepším způsobem, jak tento CO₂ odstranit, jsou stromy. Čím blíže je strom ke zdroji emisí uhlíku, tím lépe jej pohlcuje. Podle našich studií bychom mohli ve městech vysadit přibližně 200 miliard stromů. Abychom toho dosáhli, musíme si skutečně představit nový typ města, zcela pokrytého rostlinami, bez jakékoli hranice mezi přírodou a městem.

Rostliny mezi sebou neuvěřitelně spolupracují, protože spolupráce je nejefektivnější způsob, jak zajistit přežití druhů. Nepochopení síly společenství je jednou z hlavních chyb [lidstva]. Na začátku minulého století byl velmi chytrý evoluční biolog Peter Kropotkin, který řekl, že když je méně zdrojů a prostředí se mění, pak je spolupráce mnohem účinnější [než konkurence]. To je pro nás dnes důležité poučení, protože vstupujeme do období, kdy zdrojů ubývá a prostředí se mění kvůli globálnímu oteplování.





Do jaké míry spolu mohou rostliny komunikovat? Pokud máte spektrum, na jehož jednom konci jsou kameny a na druhém lidé, kde se nacházejí rostliny?





Myšlenka, že rostliny jsou inteligentní, je kontroverzní, ale vy jste zašel ještě o krok dál, když tvrdíte, že rostliny do jisté míry maji vědomí...







Mluvit o vědomí je neuvěřitelně obtížné, jednak proto, že vlastně nevíme, co to vědomí je, a to ani v našem případě. Existuje však přístup, jak o něm mluvit jako o skutečné biologické vlastnosti: vědomí je něco, co máme všichni, s výjimkou případů, kdy spíme velmi hlubokým spánkem nebo když jsme v anestezii. Můj přístup ke studiu vědomí u rostlin byl podobný. Začal jsem tím, že jsem zjišťoval, zda jsou citlivé na anestetika, a zjistil jsem, že všechny rostliny lze znecitlivit pomocí stejných anestetik, která fungují u lidí. To je nesmírně fascinující. Mysleli jsme si, že vědomí je něco, co souvisí s mozkem, ale já si myslím, že vědomí i inteligence jsou více ztělesněné, týkají se celého těla.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

189

Řekl bych, že velmi blízko k lidem. Komunikace znamená, že jste schopni vyslat zprávu a existuje něco, co je schopno ji přijmout, a v tomto smyslu jsou rostliny skvělými komunikátory. Pokud se nemůžete pohybovat, pokud jste zakořeněni, je pro vás nesmírně důležité, abyste hodně komunikovali. Zažili jsme to během lockdownu, kdy jsme uvízli doma a neuvěřitelně se zvýšil provoz na internetu. Rostliny jsou nuceny hodně komunikovat a používají různé systémy. Nejdůležitější je komunikace prostřednictvím těkavých látek neboli chemických látek, které jsou vylučovány do atmosféry a přijímány jinými rostlinami. Je to nesmírně sofistikovaná forma komunikace, jakýsi slovník. Každá jednotlivá molekula něco znamená a ony míchají velmi různé molekuly, aby vyslaly specifickou zprávu.