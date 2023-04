Myanmar: vysoký volební činitel spojený s vojenskou juntou byl zastřelen odbojovou skupinou

24. 4. 2023

Foto: Aun Schan Su Ťij



Zabití bývalého podplukovníka Sai Kyaw Thua v Rangúnu potvrdila partyzánská skupina



Při nejnovějším útoku připisovaném militantům, kteří se staví proti vojenské vládě, byl v Rangúnu ve svém autě smrtelně postřelen vysoký volební úředník v Myanmaru.



Informační úřad v neděli uvedl, že útok provedly Lidové obranné síly, volně organizované ozbrojené křídlo prodemokratické Vlády národní jednoty, podzemní skupiny, která se staví proti vojensky dosazené vládě, jež byla ustavena po převzetí moci armádou před dvěma lety. Při nejnovějším útoku připisovaném militantům, kteří se staví proti vojenské vládě, byl v Rangúnu ve svém autě smrtelně postřelen vysoký volební úředník v Myanmaru.Informační úřad v neděli uvedl, že útok provedly Lidové obranné síly, volně organizované ozbrojené křídlo prodemokratické Vlády národní jednoty, podzemní skupiny, která se staví proti vojensky dosazené vládě, jež byla ustavena po převzetí moci armádou před dvěma lety.





Mnoho opozičních sil včetně místních skupin Lidových obranných sil působí nezávisle na "vládě národní jednoty", armáda je všechny označuje za "teroristy".



Skupina odporu, která si říká "Za Jangon", uvedla, že provedla útok na Sai Kyaw Thu, bývalého podplukovníka. Vyhlásila "Úkol splněn" v příspěvku na Facebooku, který v sobotu večer ilustrovali třemi fotografiemi svého cíle.



Sai Kyaw Thu je považován za nejvýše postaveného úředníka volební komise, který byl zastřelen od února 2021, kdy armáda uchvátila moc od zvolené vlády Aun Schan Su Ťij.



Skupiny odporu se počátkem tohoto roku pokusily narušit přípravy na nové volby, které armáda slíbila, a zaútočily na pracovníky provádějící průzkum mezi obyvatelstvem, který by mohl být využit k sestavení seznamů voličů, a na další nízké volební pracovníky. Plány na volby, jejichž datum nebylo nikdy stanoveno, byly v únoru odloženy na neurčito, když vojenská vláda oznámila, že kvůli bezpečnostním problémům prodlužuje výjimečný stav.



Městští ozbrojenci provedli mnoho cílených vražd, žhářských útoků a malých bombových útoků. Mezi oběťmi jsou úředníci a příslušníci armády a jejich blízcí, stejně jako lidé považovaní za udavače nebo vojenské spolupracovníky.



V listopadu 2021 byl na ulici v Rangúnu, obchodním hlavním městě země, smrtelně postřelen bývalý důstojník námořnictva, který byl finančním ředitelem myanmarské telekomunikační společnosti Mytel napojené na armádu. V dubnu 2022 byla ve svém domě v Rangúnu zastřelena Than Than Swe, tehdejší zástupkyně guvernéra myanmarské centrální banky. Přežila a byla povýšena na guvernérku banky.



Naposledy byl v březnu v Rangúnu zastřelen samozvanými městskými ozbrojenci podnikový právník, veterán obviněný z napomáhání vojenským vůdcům.



Po převzetí moci armáda tvrdě zasáhla proti odpůrcům ve městech, zatkla tisíce lidí a použila smrtící sílu i proti nenásilným demonstrantům. Represe, které si vyžádaly již více než 3 400 mrtvých civilistů, vyvolaly rozsáhlý ozbrojený odpor.



Armáda odvolala členy předchozí volební komise - která potvrdila vítězství strany Aun Schan Su Ťij ve všeobecných volbách v listopadu 2020 - a jmenovala nové. Zadržela také několik členů staré komise a podle zpráv nezávislých myanmarských médií na ně vyvíjela nátlak, aby uvedli, že došlo k volebním podvodům.



Nová komise jmenovaná armádou prohlásila výsledky voleb v roce 2020 za neplatné a stíhala Aun Schan Su Ťij a dalších 15 vysoce postavených politických představitelů za údajný podvod.



Ve svém prohlášení Pro Yangon tvrdila, že Sai Kyaw Thu byl žalobcem v případu volebního podvodu proti Aun Schan Su Ťij. Spolu se svrženým prezidentem Win Myintem a bývalou ministryní prezidentské kanceláře Min Thu dostali v září loňského roku v tomto případu tříleté tresty.



Člen partyzánské skupiny v neděli v textové zprávě uvedl, že Sai Kyaw Thu byl zavražděn "za to, že byl zástupcem generálního ředitele nezákonné volební komise vojenské rady, která nerespektovala hlasy lidu ve všeobecných volbách v roce 2020 a nespravedlivě zneužila lid, a také za to, že byl tím, kdo falešně stíhal prezidenta Win Myinta a Aun Schan Su Ťij jako spoluviníka vojenské rady".



"Ten, kdo uráží veřejnost, bude lidem potrestán," řekl člen skupiny, který hovořil pod podmínkou anonymity, protože se obává zatčení ze strany úřadů.





Podle zpráv nezávislých myanmarských médií byl Sai Kyaw Thu v loňském roce vyslýchán jako svědek obžaloby v procesech proti Aun Schan Su Ťij.







