Britská vláda zakazuje odborníkům vystupovat na státních konferencích, pokud ji kdy kritizovali na sociálních sítích

25. 4. 2023

Tento mírný článek v deníku Times je nejděsnější věc, jakou jsem za velmi dlouhou dobu četl ohledně občanských práv v této zemi, píše novinář Michael White. PROSÍM, ČTĚTE!



Jde o to, že podle iniciativy ultrapravičáka Rees-Mogga jsou v Británii umlčováni ti odborníci, kteří se kdy odvážili kritizovat britskou vládu na sociálních sítích.

This understated Times column is the most sinister thing I have read about civil rights in this country for a very long https://t.co/1FMgU6dl2l IT PLEASE pic.twitter.com/YsPmdTxUdR