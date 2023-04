Otevřený fašismus v Británii: Britská pobřežní stráž "nechala uprchlíky v Lamanšském průlivu na pospas osudu", což vedlo k hromadnému utonutí

Fotografie pořízená jedním mužem, který přežil díky zásahu nevládní organizace Utopia 56.



Vyšetřování odhalilo, že v týdnech před nejhorší katastrofou v Lamanšském průlivu za posledních 30 let bylo zřejmě záměrně zanecháno bez pomoci britské pobřežní stráže nejméně 440 lidí. Není jasné, zda přežili



Stovky zranitelných migrantů byly ponechány svému osudu poté, co britská pobřežní stráž ignorovala hlášení o malých člunech v nouzi ve dnech předcházejících nejhoršímu neštěstí v Lamanšském průlivu za posledních 30 let, kdy zahynulo nejméně 27 lidí.



Podle analýzy interních záznamů a námořních údajů, do nichž nahlédly deníky Observer a Liberty Investigates, se zdá, že pobřežní stráž nevyslala k 19 nahlášeným člunům s migranty ve vodách Spojeného království žádné záchranné plavidlo a nechala tak na moři na pospas vlnám přibližně 440 lidí.



Odborníci uvedli, že toto odmítnutí pomoci porušuje mezinárodní právo.



K incidentům došlo ve čtyřech termínech na začátku listopadu 2021, několik týdnů před hromadným utonutím, kdy se převrátil člun s migranty.



Ačkoli důkazy týkající se tragédie z 24. listopadu musí být ještě zveřejněny před oficiální zprávou, dokumenty vyvolávají otázky ohledně nedostatečného personálního obsazení pobřežní stráže a nedostatku životně důležitých zdrojů v období bezprostředně před katastrofou.





Poslanci vyzvali k urychlenému přezkoumání personálního obsazení pobřežní stráže a k zásadní revizi jejích dostupných zdrojů.











Záznamy francouzské pobřežní stráže, které byly zpřístupněny právníkům, naznačují, že té noci byly promarněny klíčové hodiny, protože orgány na obou stranách Lamanšského průlivu si předávaly zodpovědnost.

Britské záznamy zůstávají tajné, ale letos v létě se očekává úplná zpráva Oddělení pro vyšetřování námořních nehod (MAIB).





"Žádná vláda, které záleží na lidských právech, by nedovolila, aby počet zaměstnanců klesl tak nízko, že to ohrožuje lidské životy," řekl Mark Serwotka, generální tajemník odborového svazu veřejných a obchodních služeb (PCS), který zastupuje zaměstnance pobřežní stráže.Podle strategie britské pobřežní stráže se ke všem hlášením o plavidlech s migranty přistupuje jako k tísňovým událostem, což znamená, že vyžadují "okamžitou pomoc" - a měly osoby na moři by měly být nalezeny a zachráněny.Záznamy z 3. listopadu 2021 však ukazují, že incidenty byly uzavřeny, aniž by zaměstnanci "[zjistili] bezpečnost osob na palubě", jak tvrdí bývalý vedoucí pracovník pobřežní stráže, který je analyzoval.Jen v tento den zůstalo v důsledku zpoždění a chyb při reakci na pět incidentů volně na moři bez pomoci nejméně 112 lidí.Podle interní databáze nebylo ve dnech 11., 16. a 20. listopadu zachráněno dalších 14 lodí s 328 lidmi, sdělují odborníci, kteří zkoumali důkazy.Vyšetřování porovnávalo souřadnice z databáze pobřežní stráže zveřejněné podle zákona o svobodném přístupu k informacím (FoI) s údaji z webu pro sledování lodí Marine Traffic.Potvrdilo, že v těchto případech se žádný záchranný člun ani vrtulník pobřežní stráže, pohraničních sil nebo RNLI nepřiblížil do vzdálenosti jedné námořní míle od zaznamenaných souřadnic během čtyř hodin. Pět námořních expertů potvrdilo, že vzhledem k absenci vysvětlení ze strany Agentury pro námořní a pobřežní stráž (MCA) lze důvodně usuzovat, že v těchto 14 případech nebyla vyslána žádná pomoc.Zůstává nejasné, zda 440 osob na 19 nahlášených malých člunech identifikovaných v rámci tohoto šetření přežilo. Pobřežní stráž odmítla žádosti o informace o podrobnosti o výsledcích, přičemž se částečně odvolávala na výjimku pro "obtěžující" žádosti.Když byl mluvčí pobřežní stráže požádán o vysvětlení, proč v mnoha případech neposlali na pomoc žádné čluny, uvedl: "Probíhá vyšetřování nouzové reakce Spojeného království na smrtelné nehody při plavbě přes Lamanšský průliv a v tuto chvíli by nebylo vhodné, aby pobřežní stráž poskytovala další komentáře. Naše myšlenky zůstávají s rodinami a přáteli těch, které tyto nehody postihly."Reportéři vypátrali přeživšího jednoho z incidentů, jehož loď byla v tabulce britské pobřežní stráže zaznamenána jako loď, která se 20. listopadu kolem osmé hodiny ráno nacházela v britských vodách.Loď s 23 lidmi zústala na vodě poté, co jí došlo palivo, přičemž muž z Iráku tvrdí, že přežil jen díky zásahu nevládní organizace Utopia 56 poté, co mu britští a francouzští operátoři sdělili, že se nenachází v jejich vodách a že by měl zavolat na druhou stranu."Měli jsme štěstí," řekl muž. "Možná se ta tragédie [24. listopadu] stala proto, že se [také] snažili dovolat do Spojeného království a Francouzům, [a] bylo to zbytečné."Podrobnosti v angličtině ZDE