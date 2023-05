Anglie se už úplně zbláznila. Proměňuje se v Severní Koreu

1. 5. 2023 / Jan Čulík

čas čtení 6 minut

V neděli jsem se už opravdu rozčílil, píše Jan Čulík. Nebyl jsem sám. Idioti, kteří připravují "korunovaci" Karla III. si vymysleli totalitní podnik. Národ prý má hromadně "novému králi" pronést "přísahu věrnosti".



Český rozhlas publikuje pitomosti o králi Karlovi III., ale že se celá "korunovace" ve značně vzdorném národě propadá do absurdity, to nezaznamenává.











Měli jste vidět rozzuřené Angličany na Twitteru. "Tato země snad měla být demokracií?" "Nemá to snad být obráceně? Vládce, politik, má přece pronést přísahu věrnosti voličům, NE OBRÁCENĚ!" "JSME SNAD OPRAVDU UŽ V SEVERNÍ KOREJI?"







Hodně lidí píše, že tohle byl při všeobecné uměle vyvolávané monarchistické hysterii (jak jsme informovali, popularita monarchie v Británii silně poklesla ) opravdu velmi chybný úkrok stranou. Vyvolal obrovskou kontroverzi.





Skotský deník The National se vydal do ulic Glasgowa, aby se občanů zeptal, zda budou "novému králi" pronášet nějakou "přísahu věrnosti". (Skoti nemají vůči královské rodině zrovna nadšený postoj.) Velká většina dotazovaných řekla, že žádnou přísahu věrnosti Karlovi pronášel nebudou. "Přece nebudu přísahat věrnost nějakému nevolenému miliardáři!"



We asked people in Glasgow how they feel about being asked to swear allegiance to King Charles this weekend - here's what happened 👑🤔 pic.twitter.com/pfGVT1byG3 — The National (@ScotNational) May 1, 2023









Proto bych, kdyby se mě někdo zeptal, nedoporučoval vyzývat Brity, aby během korunovačního obřadu přísahali věrnost. Bude to známé jako Pocta lidu, ať už pro účely hashtagu, nebo pro kroniky dějin, kdyby se o tom někdo chtěl v budoucnu zmínit, což si nemyslím."Přísahám, že budu Vašemu Veličenstvu," máme říkat, "a Vašim dědicům a nástupcům podle zákona, zachovávat věrnost." "Přísahám, že budu zachovávat věrnost Vašemu Veličenstvu," máme říkat. K tomu mi dopomáhej Bůh." Po celé zemi, v hospodách, kde spolu lidé dříve v klidu popíjeli, na pohovkách, kde se manželství dokonale třela, dají lidé hlas tomuto absurdnímu slovnímu salátu; zvedne se velký chór těch z nás, kteří léta mlčeli.Ne, je mi líto, je to směšné. Co vůbec obnáší "opravdová věrnost"? Jak by se měla lišit od falešné věrnosti? Podle jakého zákona? Jistě, rád vás nezavraždím a neukradnu vám věci, pokud máte na mysli právě takové zákony. Pokud se nástupce liší od dědice, znamená to, že přísahám věrnost někomu, kdo by tě hypoteticky mohl sesadit? Pokud ano, máte nějaké obavy o kvalitu mé věrnosti? Kterému bohu? To je nesmysl!Lidé, kteří jsou uprostřed skládání přísahy, budou rozhořčeni. Nikdo nemá rád, když ho někdo v nejlepším případě označí za směšného, ale když jste uprostřed přísahy, je to jedinečně bolestivé. Stojíte tam, pozastavujete svou nedůvěru, oddáváte se okamžiku a někdo, o kom jste si mysleli, že mu můžete věřit - přinejmenším natolik, abyste se s ním podělili o slaný McCoy s octem - se vám snaží rozbít bublinu. Po téhle poctě vám potečou slzy. Budou lidé, kteří propásnou tu část, kdy mu na hlavu nasadí korunu, protože budou příliš zaneprázdněni hádkami - okamžik, který se odehraje jednou za život a který navždy zastíní neshody.Já samozřejmě ne. Protože mě to nezajímá.Proto bych, kdyby se mě někdo zeptal, nedoporučovala vyzývat Brity, aby během korunovačního obřadu přísahali Karlovi "autentickou věrnost". Má to prý být, ať už pro účely hashtagu, nebo pro budoucí dějinné kroniky, kdyby se o tom někdo chtěl v budoucnu zmínit, což si nemyslím, že se stane."Přísahám, že budu Vašemu Veličenstvu," máme říkat, "a Vašim dědicům a nástupcům podle zákona, zachovávat věrnost." "Přísahám, že budu zachovávat věrnost Vašemu Veličenstvu," máme říkat. K tomu mi dopomáhej Bůh." Po celé zemi, v hospodách, kde spolu lidé dříve v klidu popíjeli, na pohovkách u televize, kde dosud spokojeně seděli manželé, mají dát lidé hlas tomuto absurdnímu slovnímu salátu.Ne, je mi líto, je to směšné. Co vůbec obnáší "autentická věrnost"? Jak by se měla lišit od falešné věrnosti? Podle jakého zákona? Jistě, ráda vás nezavraždím a neukradnu vám žádné věci, pokud máte na mysli právě takové zákony. Pokud se nástupce liší od dědice, znamená to, že mám přísahat věrnost někomu, kdo by vás hypoteticky mohl sesadit? Pokud ano, máte nějaké obavy o kvalitu mé věrnosti? Který bůh mi má dopomáhat? Je to celé nesmysl.Lidé, kteří budou uprostřed skládání této přísahy, budou rozhořčeni. Nikdo nemá rád, když ho někdo v nejlepším případě označí za směšného, ale když jste uprostřed přísahy, je to jedinečně bolestivé. Stojíte tam, pozastavujete svou nedůvěru, oddáváte se okamžiku a někdo, o kom jste si mysleli, že mu můžete věřit - přinejmenším natolik, abyste se s ním podělili o bramborové lupínky - se vám snaží tu bublinu klidu rozbít. Po téhle poctě vám potečou slzy. Budou lidé, kteří propásnou ten okamžik, kdy mu na hlavu nasadí korunu, protože budou příliš zaneprázdněni hádkami - okamžik, který se odehraje jednou za život a který navždy zastíní neshody.Mně se to samozřejmě nestane. Protože mě královská rodina nezajímá...