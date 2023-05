Proti purizaci dějin

Památka odbojové skupiny Předvoj

4. 5. 2023

čas čtení 2 minuty

Do našich dějin patří jak Tři králové, tak ilegální KSČ, jak Obrana národa tak Sověty vedené partyzánské oddíly, a v neposlední řadě pro mě do nich patří i Slovenské národní povstání. Ale také ta kolaborace a pasivita, na jejichž pozadí odbojová činnost vyvstává možná v ostřejším kontrastu než v zemích, kde byl odboj rozšířenější.

Do našich dějin patří jak Tři králové, tak ilegální KSČ, jak Obrana národa tak Sověty vedené partyzánské oddíly, a v neposlední řadě pro mě do nich patří i Slovenské národní povstání. Ale také ta kolaborace a pasivita, na jejichž pozadí odbojová činnost vyvstává možná v ostřejším kontrastu než v zemích, kde byl odboj rozšířenější.

Rád bych si ten den a odvahu Předvoje připomněl u smíchovského kostela (proběhlo v úterý 2. 5. 2023), kde se jádro skupiny dalo dohromady, a kde mají, pravdu trochu zasutou, pamětní desku. Nečekejte nic velkého, chci jen položit květiny a možná říct dvě tři věty. Ale rád bych z toho udělal tradici, a trochu doufám, že za dva roky, až to bude rovných 80 let, by to už větší být mohlo.





Autor vydal text na sociální síti.