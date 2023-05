Ruská agrese na Ukrajině: Přes noc Rusko odpálilo na Ukrajinu 25 raket

Ukrajinské ozbrojené síly oznámily, že Rusko přes noc odpálilo na Ukrajině 25 raket, přičemž 23 z nich bylo sestřeleno.



- Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přijela do Kyjeva, kde se setká se Zelenským.



Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq