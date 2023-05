"Špatné zprávy": Nečekané tání grónského ledovce by mohlo dramaticky změnit prognózy růstu hladiny moře

11. 5. 2023

čas čtení 3 minuty

Ledovec na severu Grónska taje rychleji a jiným způsobem, než se vědci dosud domnívali, což má znepokojivé důsledky pro budoucí rychlost zvyšování hladiny světových moří.

Nový objev byl tento týden zveřejněn v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Vědci zjistili, že oteplující se voda v oceánu roztavila dutinu na dně Petermannova ledovce, která je vyšší než Washingtonův památník, jak uvedla agentura Associated Press. Pokud se podobně budou chovat i další ledovce v Grónsku a Antarktidě, mohlo by to zdvojnásobit předpovědi, jak rychle bude spalování fosilních paliv způsobovat tání ledu a zvyšování hladiny moří, informuje web commondreams.org.