Absolutní nekompetence: Londýnská policie se omluvila poté, co třináct hodin věznila nadšenou superpodporovatelku anglické monarchie

12. 5. 2023

Policie se omluvila poté, co 13 hodin zadržovala nadšenou superfanynku podporující krále Karla

Alice Chambersová byla policisty spoutána, když stála na ulici poblíž protestujících Just Stop Oil.





Policie byla nucena omluvit se královské superfanynce poté, co ji zatkla a 13 hodin zadržovala za to, že stála v blízkosti skupiny protestujících Just Stop Oil na korunovaci krále Charlese.



Alice Chambersová, australská architektka žijící v Londýně, čekala v centru Londýna na krále na jeho cestě do Westminsterského opatství, když ji policisté spoutali.





Ve scénách natočených televizí Sky News bylo Chambersové sděleno, že byla zatčena pro podezření z "potenciálního narušení veřejného pořádku".



V rozhovoru pro Sky News Chambersová řekla: "Nastal velký rozruch, protože několik policistů vtrhlo na ulici a začalo zatýkat demonstranty z hnutí Just Stop Oil ještě předtím, než mohli začít protestovat".



"Než jsem se stačila zvednout, přišli ke mně dva policisté, chytili mě a pak mě odvedli v poutech.



"Když jsem byla zatčena, opakovaně jsem se snažila policistům vysvětlit, že nemám s protestujícími nic společného. Poskytla jsem své osobní údaje, ale přesto jsem byla zadržena na 13 hodin."



Chambersová dodala, že byla propuštěna bez dalšího opatření až poté, co byla při výslechu zadržena na 13 hodin, když si policie uvědomila, že byla pouze přihlížející. Uvedla, že se jí policie poté omluvila za nedorozumění.



Vyzvala k prošetření chování policie v tento den a dodala: "Bylo to tak šokující a velmi emotivní. Není to něco, co byste někdy čekali, že se na nějakou dobu ocitnete ve vězeňské cele.



"Opravdu by si člověk myslel, že by se to nikdy nemělo stát. Je jasné, že existují procesy, které je třeba zavést, nebo které nebyly dodrženy. Nikdo by neměl vydržet delší dobu ve vazbě jen proto, že je nevinným kolemjdoucím."



Mluvčí Scotland Yardu uvedl: "Jsme si vědomi toho, že 6. května byla v souvislosti s protestem zatčena žena. Zatýkající policista byl z Lincolnshirské policie, a proto byla stížnost předána příslušnému útvaru k prošetření.



Inspektor Simon Outen z oddělení profesních standardů policie hrabství Lincolnshire uvedl: "Nyní jsme obdrželi stížnost, incident prověřujeme a jsme v kontaktu se stěžovatelkou, abychom zjistili všechny podrobnosti jejích tvrzení.



"Metropolitní policie bude nápomocna tím, že poskytne veškeré relevantní informace, které bude potřebovat."



V pondělí Metropolitní policie vyjádřila "politování" nad tím, že v den korunovace bylo zatčeno šest demonstrantů z protimonarchistické organizace Republic, a oznámila, že proti nim nebude vzneseno žádné obvinění.





V prohlášení Metropolitní policie potvrdila, že v sobotu bylo provedeno 64 zatčení, přičemž 52 z nich souviselo s policejními obavami, že lidé budou narušovat průběh akce. Cílem policejního zatýkání bylo preventivní zabránění narušení veřejného pořádku a "spiknutí s cílem způsobit veřejné nepokoje", což je formulace v novém, rychlekvašeném zákoně, těsně před korunovací schváleném kontroverzní současnou britskou vládou nekompetentů a ideologů. Komentátoři a poslanci zatýkání kritizovali.



