Vstup NATO do Asie riskuje hlubší sblížení Číny a Ruska

11. 5. 2023

NATO plánuje otevřít styčný úřad v Japonsku, který by koordinoval vztahy s Tokiem a dalšími spřátelenými mocnostmi v Indopacifiku, uvádí se v nové zprávě deníku Nikkei Asia. Otevření kanceláře, která bude první svého druhu v regionu, představuje významný krok v posunu NATO směrem ke konfrontaci s Čínou, který začal v loňském roce, kdy aliance oficiálně označila Peking za hrozbu, píše na webu Responsible Statecraft Connor Echols.

Tento krok pravděpodobně dále zvýší napětí mezi Západem a Čínou, která často vyjadřuje obavy z možného pronikání NATO do Asie, jak poznamenal deník Guardian. Podle analytika George Beebeho z Quincyho institutu to také může vyvolat obavy některých členů aliance, kteří upřednostňují méně konfrontační přístup k Pekingu.

"Když se vydáte mimo oblast svého působení, nevyhnutelně uvnitř aliance vyvoláte obavy ohledně toho, jaké by měly být její priority," tvrdí Beebe, který poznamenává, že úřad by mohl "prohloubit názorové rozdíly mezi Spojenými státy a některými evropskými zeměmi ohledně toho, jak jednat s Čínou".

Zatím není jasné, kdo bude provoz úřadu financovat.

Rozhodnutí o otevření kanceláře podtrhuje zájem Japonska o hlubší spolupráci s NATO. Je pozoruhodné, že Tokio rovněž plánuje otevřít samostatnou diplomatickou misi při NATO v Belgii s cílem dále posilovat své vazby s aliancí.

V posledních letech NATO zřídilo styčné kanceláře také na Ukrajině, v Gruzii, Kuvajtu a Moldavsku.

K problémům, které Čína představuje sama o sobě, přibyl nový rozměr: Čína jako podporovatel Ruska. To bude přímo souviset s bezpečností Evropy.

Existuje vážné riziko, že vměšování se NATO do asijských záležitostí pravděpodobně ještě více sblíží Rusko a Čínu, což by se mohlo rovnat faktickému spojenectví mezi nimi namířenému proti společnému nepříteli v podobě Západu nebo NATO," říká Beebe. "Nemyslím si, že je to v zájmu Spojených států nebo Evropy."

