Maďarské dezinformace v Rusku

11. 5. 2023

čas čtení 13 minut



Jak Moskva využívá fake news z Budapešti k očerňování Ukrajiny



Vzestup maďarských dezinformací v ruských médiích je příkladem oportunistické povahy těch, kdo šíří protiukrajinskou propagandu, a zároveň zvyšuje zranitelnost menšinových skupin v regionu, píše Dorka Takacsy na serveru Visegrad Insight.



Zatímco ruské dezinformace ve střední a východní Evropě jsou stále více studovány a chápány, méně se ví, jak jsou schopny dezinformace proudit i opačným směrem. Vzestup maďarských dezinformací v ruských médiích je příkladem oportunistické povahy těch, kdo šíří protiukrajinskou propagandu, a zároveň zvyšuje zranitelnost menšinových skupin v regionu,Zatímco ruské dezinformace ve střední a východní Evropě jsou stále více studovány a chápány, méně se ví, jak jsou schopny dezinformace proudit i opačným směrem.



Ruská státní komunikace věnuje stále větší pozornost maďarským provládním médiím a zřejmě i bez institucionálního vztahu mezi nimi mohou v případě potřeby vzájemně využívat jejich narativy.



Důvod, proč se Maďarsko objevuje v ruských médiích, je významný, protože reprezentuje konflikty Budapešti s EU a západním světem a vykresluje údajně slabou a rozdělenou Evropu - obraz, který Kreml rád maluje pro své domácí publikum.





Tento přístup má dva pozoruhodné body. Za prvé, maďarské i ruské vedení těží mezi svou voličskou základnou z narativu, že EU aktivně pracuje na zničení tradičních hodnot, jako je tradiční rodina.







Maďarsko se vykresluje jako "obránce pravé Evropy" a v podobném duchu Rusko ospravedlňuje svou netolerantní státní politiku a podporu kulturních válek. Zadruhé, napjaté vztahy Maďarska a válečnická rétorika vůči Ukrajině - využívané k mobilizaci domácího elektorátu strany Fidesz prostřednictvím apelu na věčnou maďarskou oběť, což je oblíbený tropus maďarské politické pravice - prospívají ruskému propagandistickému aparátu, který Ukrajinu vykresluje jako represivní, agresivní stát tvořený podobně agresivním ukrajinským lidem.

Jako příklad lze uvést, že jeden takový "expert" diskutoval o zcela fiktivní krizi, k níž údajně došlo v Maďarsku v roce 2015. V tomto příběhu USA tajně vyvolaly "barevnou" revoluci, po níž byl vyhoštěn americký velvyslanec. Pro ruské čtenáře z toho vyplynulo ponaučení, že USA jsou zlá, spiklenecká mocnost, která zrazuje i své spojence.





Ruská propagandistická mašinérie zjistila, že obsah a narativy používané v maďarských médiích vstřícných k vládě lze dokonale využít pro domácí účely. Míra sdílení informací vzrostla do té míry, že ruská státem kontrolovaná obří mediální skupina Rossija Segodňa v říjnu 2022 vypsala výběrové řízení na maďarsky mluvícího redaktora, aby zvýšila pokrytí příběhů z maďarských - netřeba dodávat, že provládních - médií.





Vzhledem k tomu, že maďarská provládní propaganda již léta hlasitě kritizuje útlak etnických Maďarů na Zakarpatí, byl už jen krůček k tomu, aby etnické Maďary vykreslila jako ty, kteří jsou nuceni vstoupit do ukrajinské armády jako potrava pro děla. Když byla zahájena plnohodnotná invaze do Ruska, takováto vyobrazení následovala krátce poté.





Nicméně výraz "nucené odvody" a s ním spojený dezinformační mýtus poprvé dobyl maďarský provládní mediální prostor v květnu 2022 a cyklicky se vrací a zaplavuje mediální sféru.

Menšiny v zahraničí jsou jedním z oblíbených témat premiéra Viktora Orbána. Líčit se jako ochránce všech etnických Maďarů v rámci hranic i za nimi je opakovaným a zdůrazňovaným prvkem jeho rétoriky.





Agresivní rétorika vůči Ukrajině a Ukrajincům se však může snadno obrátit proti němu a poškodit právě ty etnické Maďary v Zakarpatí, které on a provládní propagandistické impérium tvrdí, že hájí, jak ukazují příklady z minulosti.





V době napjatých vztahů mezi menšinami je snadné si uvědomit, že pokračující dezinformační kampaň podněcující strach a nenávist může v budoucnu přinést etnickým Maďarům v Zakarpatí reálné nebezpečí.





0

183

Navzdory skutečnosti, že maďarská propaganda již delší dobu používá téměř identické narativy jako Moskva (zaměřené na domácí i mezinárodní publikum), teprve nedávno začala ruská propaganda přebírat příběhy z Budapešti.Dříve se rozsah maďarských narativů v ruských médiích omezoval na údajné "experty", kteří jsou ve své vlasti zcela neznámí, bez informací o jejich původu, vzdělání, odbornosti či dokonce příslušnosti. Tito "experti" byli vytvořeni pro ruské publikum a pravidelně komentovali světovou politiku a mezinárodní vztahy, přičemž neúnavně kritizovali Spojené státy, Evropu a Ukrajinu - samozřejmě za použití Kremlem schváleného slovníku.Bez ohledu na výše uvedené podobnosti kulturní politiky a obětního beránka Západu se Maďarsku v ruských médiích tradičně věnuje jen malá pozornost. Relativně se jedná o malou, okrajovou zemi bez významné ruské menšiny. Také poptávka po zprávách týkajících se Maďarska byla nízká: podle údajů Google Trends byla většina ruských webových vyhledávání Maďarska v posledních pěti letech zaměřena na fotbal a shodovala se jen s významnými zápasy.Kromě fotbalu se v údajích vyhledávače Yandex objevují také "Rakousko-Uhersko" a "víza", přičemž ani jedno z těchto témat není nijak zvlášť politicky zatížené.V posledních několika letech však došlo k výraznému posunu."Úspěch" maďarského a ruského synergického přístupu k dezinformacím lze přičíst do značné míry shodným tropům a preferovaným antagonistům; vždyť symbolickými nepřáteli obou vlád jsou "Brusel", "gender" a Ukrajina, abychom jmenovali alespoň některé.Od Euromajdanu v listopadu 2013 ruská propaganda rámuje ukrajinské vedení jako "nacisty", kteří potlačují ruskojazyčnou menšinu v zemi a páchají na ní na východě Ukrajiny genocidu. Přestože neexistují žádné důkazy o tom, že by etničtí Rusové nebo rusky mluvící lidé čelili pronásledování ze strany ukrajinských úřadů, dezinformační narativ Moskvy ospravedlňující válku spočíval v ochraně tamní ruské a ruskojazyčné menšiny.Tento obraz Ukrajiny jako agresora potlačujícího menšiny se maďarské propagandě hodil, když chtěla použít neexistující nebo přehnané případy údajné diskriminace maďarských menšin jako techniku odvádění pozornosti.Jedním z takových příkladů bylo přijetí ukrajinského jazykového a vzdělávacího zákona, proti němuž se postavily a který kritizovaly všechny příbuzné státy etnických menšin na Ukrajině a Benátská komise. Příslušné zákony měly posílit ukrajinský pocit národní identity v důsledku ruských akcí a propagandy v Donbasu; nutily však národnostní menšiny přejít ve výuce z mateřského jazyka na ukrajinštinu a omezovaly používání jazyka menšin mimo soukromé rozhovory a náboženské obřady. Zatímco ostatní příbuzné státy z EU zvolily různé strategie proti znevýhodnění, které zákony přinesly jejich menšinám na Ukrajině, Maďarsko se rozhodlo bránit sbližování Ukrajiny s NATO a používat agresivní rétoriku vůči této zemi.Podle jednoho z populárních maďarských dezinformačních narativů Ukrajina na Zakarpatí nepřiměřeně mobilizuje na etnickém základě a provádí "násilné odvody" ("kényszersorozás").Narativ o nepřiměřeném utrpení Maďarů kvůli Ukrajině často uplatňuje i premiér Viktor Orbán. Opakovaně například prohlásil, že na bojišti padly stovky Maďarů, aby se prezentoval jako zastánce okamžitého míru, který usiluje o záchranu životů Maďarů na Ukrajině.Naštěstí neexistují žádné údaje, které by toto tvrzení potvrzovaly. Podle zakarpatských organizací a odborníků by počet padlých maďarských vojáků měl být asi deset procent toho, co tvrdil premiér Orbán, a etničtí Maďaři jsou v ukrajinské armádě zastoupeni nedostatečně.Tento mýtus slouží k hyperbolizaci maďarského veřejného mínění a využívá prvky vytržené z kontextu. Mediální zpravodajství o těchto "násilných odvodech" obvykle zobrazuje milou každodenní scénu, například pokojné občany, kteří bez podezření jdou na trh, navštěvují supermarket nebo míří do práce. Náhle se objeví skupina vojáků, obklíčí hrstku mužů a násilím je odvede. Narativ obvykle dodává, že za vše může jejich maďarský původ a základní domněnka, že Ukrajinci nenávidí Maďary a využívají své moci nad touto menšinovou skupinou.Od května 2022 se tento narativ o "násilném odvodu" přebíral a šířil každých několik týdnů a dominoval provládním médiím, která se na sebe navzájem odkazovala několik dní. V lednu 2023 o něm obvyklým, přehnaným způsobem informoval- okrajový radikální provládní web. V jejich narativu ukrajinské úřady obklíčily trhy a téměř unesly několik etnických Maďarů v rámci "brutální násilné branné kampaně". Tento vymyšlený příběh pak převzala přední ruská tisková agentura TASS.Zajímavé je, že převzala i fiktivní maďarskou formulaci, když místo ruského výrazu "mobilizace" použila "принудительный призыв" ("násilná branná povinnost"). Od TASSu tuto "zprávu" převzala řada ruských zpravodajských portálů, včetně těch největších. Proto byla Ukrajina ruským čtenářům prezentována jako agresor a zdůrazněno, že obětí jejich represí jsou etničtí Maďaři, nikoliv pouze etničtí Rusové (jak tvrdí oblíbené ruské dezinformační narativy).Není snadné určit, kolik etnických Maďarů žije na Zakarpatí. Při posledním sčítání lidu v roce 2001 se k maďarské menšině přihlásilo asi 151 000 lidí a více než 158 000 lidí uvedlo, že jejich mateřským jazykem je maďarština. V důsledku masivního odlivu obyvatel z regionu a z demografických důvodů však tato čísla prudce poklesla; podle poslední studie z roku 2017 se nyní k etnickým Maďarům hlásí na Zakarpatí asi 130 000 lidí, včetně maďarských Romů.Trauma z Trianonské smlouvy je tradičně velkým mobilizátorem maďarských pravicových stran a voličská základna Fideszu na něj reaguje pozitivně. Smlouvu často zneužívá Orbán a je trvalým třecím bodem se sousedy Maďarska. Jako vysoce emotivní otázka pro mnohé odvádí toto téma také pozornost od každodenních problémů Maďarů.Zatímco Rusko hraje aktivní roli v šíření nenávisti mezi národnostmi na Ukrajině, protiukrajinská rétorika a dezinformace Maďarska ohrožují etnickou maďarskou menšinu na Zakarpatí tím, že rozdělují lidi, podkopávají spolupráci a zkreslují realitu, což může vést ke škodlivým politikám a opatřením.V roce 2018 bylo dvakrát napadeno sídlo Maďarského kulturního svazu Zakarpatí (KMKSZ) v Užhorodě. Podle polských a ukrajinských orgánů první útok provedli členové proruské skupiny Falanga v Polsku, kteří byli nedávno polským soudem odsouzeni za teroristické činy, a druhý útok mohli provést pachatelé z Ruskem okupovaného Podněstří."Podivnou shodou okolností" se v době, kdy k těmto útokům došlo, zčistajasna zhmotnil stejný výše zmíněný maďarský "expert", který vystoupil v přímém přenosu politického diskusního pořadu v hlavním vysílacím čase v Rusku, agitoval proti Ukrajině a pronášel pochybná tvrzení. Ruská média jeho výroky citovala a ty se rychle dostaly do ukrajinského tisku, který pomohl ukrajinským nacionalistickým silám podpořit narativ, že Maďarsko představuje pro Ukrajinu vážnou hrozbu. Ruský a ukrajinský tisk tyto "expertní názory" opakoval a nesprávně citoval, čímž je ještě zhoršil.I když je třeba činy, rétoriku a propagandu rozebírat, ostré maďarské útoky a dezinformace etnickým Maďarům na Zakarpatí rozhodně nepomáhají. Orbán plní minimum - příliš pozdě - ale odsoudil ruskou invazi a hlasoval pro sankční balíčky, přestože maďarská vláda intenzivně lobbovala za vyřazení osob ze sankčního seznamu a oslabení některých ustanovení.Rétorika je úplně něco jiného. Například neposílat zbraně do války v sousední zemi může být legitimní názor; nicméně vládní představitelé, kteří jej opakují každý druhý den, jsou spíše urážliví. Ve skutečnosti Maďarsko posílá významnou pomoc (dary, zdravotnické vybavení, pohonné hmoty atd.), ale ta je poněkud zastíněna vládní rétorikou a ještě více propagandou.Pokud je celkový obraz Maďarska takový, že boji Ukrajiny za svobodu nepomáhá, ale dokonce mu brání (například prosazováním cynického narativu o "okamžitém míru" nebo neposíláním zbraní), mohla by se maďarská menšina na Zakarpatí stát potenciálním obětním beránkem nebo terčem zvěrstev? V poválečné situaci se zesíleným nacionalistickým cítěním a emocemi se ztráty a zklamání až příliš snadno přesměrují na určitou etnickou skupinu, která může být snadno vykreslena jako zrádce nebo pátá kolona, jak to dobře známe z historie. Tomu je třeba se všemi prostředky vyhnout.