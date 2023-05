Turkmenistán chce být "bránou do Střední Asie"

15. 5. 2023

Během své návštěvy Dušanbe minulý týden turkmenský prezident Serdar Berdymuchamedov řekl, že jeho země s přístavem u Kaspického moře by měla udělat vše, co je v jejích silách, aby sloužila jako brána do světa pro Tádžikistán a další vnitrozemské země Střední Asie - Kyrgyzstán, Uzbekistán a Afghánistán. Během své návštěvy Dušanbe minulý týden turkmenský prezident Serdar Berdymuchamedov řekl, že jeho země s přístavem u Kaspického moře by měla udělat vše, co je v jejích silách, aby sloužila jako brána do světa pro Tádžikistán a další vnitrozemské země Střední Asie - Kyrgyzstán, Uzbekistán a Afghánistán.

V tomto bodě podepsal dohodu s prezidentem Tádžikistánu Emomali Rachmonovem; ale jeho slova na zasedání naznačují, že Ašchabad chce hrát mnohem větší roli v obchodu mezi východem a západem a severem a jihem než kdykoli v minulosti - a že se Ašchabad v blízké budoucnosti sblíží s Biškekem, Taškentem a Kábulem.

Tato turkmenistánská iniciativa může v regionu prolomit špatnou situaci, která existovala jak kvůli napětí mezi Tádžikistánem a Uzbekistánem, tak kvůli problémům s financováním železničních tratí a produktovodů v regionu. Ale v rozsahu, v jakém dosáhne pokroku, bude vyžadovat, aby Ašchabad rozvíjel své kaspické přístavy a přepravní kapacitu ještě rychleji než dosud.

V důsledku toho, co se může zdát být typem prohlášení, které zahraniční lídři na návštěvách často činí, toto prohlášení a dohoda obou stran by mohly ovlivnit rovnováhu obchodu a vlivu kolem Kaspického moře a napříč Střední Asií. Mohlo by se dokonce ukázat, že je důležitější než mnohé z více medializovaných iniciativ Ruska a Číny.

