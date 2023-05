Plody ruské "optimalizace": Příklad lesnictví

17. 5. 2023

V důsledku škrtů Vladimira Putina v lesnickém sektoru jsou požáry dnes v průměru sedmkrát větší než před deseti lety a zalesňování ve srovnání s rokem 1990 pokleslo o 36 %. Výsledkem je, že mnohem více půdy zůstává bez stromů, což podporuje záplavy i další problémy, píše blogger El Murid.

Přitom cituje tyto znepokojivé údaje ze zdrojů skupiny RavenstvoMedia, která sleduje situaci ve venkovských částech země.

To, co se stalo v oblasti lesnictví je typickým příkladem toho, co se za Putina stalo zemi jako celku – prudké snížení všech výdajů na rozvoj a stabilitu, aby se zvýšilo financování represí doma a agrese v zahraničí. To je politika současného vedení země.

Tento vzorec je vysvětlením všech přírodních i umělých katastrof za poslední desetiletí nebo i déle. Nikdo si nemusí nic vymýšlet: Vysvětlení je tak jasné, jak si jen člověk může přát.

Zdroj v ruštině: ZDE

