Bolsonarovy zločiny: jen další latinskoamerický "caudillo"

Bolsonarův prostřední syn Carlos je vyšetřován za vedení digitální milice šířící falešné zprávy a za tunelování milionů dolarů z veřejných rozpočtů. Jeho nejstarší syn Flavio je vyšetřován za nákup domu, který stál více, než by si mohl vydělat za celý život, a nejmladší syn za to, že dostával drahé dárky, jako jsou auta a videohry, od společností, které byly příjemci podpory jeho otcovy vlády.



Bolsonarovi byl federální policií zabaven mobilní telefon, stejně jako mobilní telefony jeho nejbližších spolupracovníků. Jeho bývalý kancléř, generál Mauro Cid, je ve vězení za plánování puče a za spiknutí s cílem změnit údaje na Bolsonarově očkovací kartě. Další desítka blízkých spojenců rovněž sedí ve vězení a čeká na soudní řízení kvůli mnoha obviněním, od pokusu o převrat až po obyčejnou korupci.



Bolsonaro byl zvolen z velké části díky šoku, který Brazilci zažili od r. 2014 z nekonečné fontány korupčních skandálů, do nichž byla v letech 2003-2010 zapletena levicová vláda Luize Inácia da Silvy, známého jako Lula. Přestože část Bolsonarových voličů tvořili ti, kteří propadli syrovým písním populismu a věřili, že neduhy společnosti jsou způsobeny transsexuály nebo levičáctvím, mnozí prostě chtěli někoho, kdo nebude krást. Lula je opět u moci, jeho trest odnětí svobody za korupci byl zrušen, stejně jako trest většiny účastníků oceánu obvinění, který se valil na jeho předchozí vládu, a prokurátor, který vedl obvinění proti Lulovi a jeho spojencům, přišel o mandát jako nově zvolený poslanec za... korupci.



Zkrátka latinskoamerická politika jako obvykle. Hrdinští mýtičtí spasitelé, kteří okouzlují prostomyslné a nakonec jen opakují stejný manuál koncentrace moci, nadosobní správy a rozsáhlého rozkrádání veřejných prostředků.



Jak uvádí, caudillismo je systém politicko-sociální nadvlády založený na vedení silného muže, který vznikl po válkách za nezávislost na Španělsku v 19. století v Latinské Americe. Španělské slovo caudillo ("vůdce", z latinského capitellum neboli "malá hlava") se používalo pro označení vůdce nepravidelných sil, který vládl politicky odlišnému území. Tyto síly byly řízeny prostřednictvím neformálního systému trvalé poslušnosti založeného na paternalistickém vztahu mezi podřízenými a vůdcem, který získal své postavení díky své silné osobnosti a charismatu.Přicházejí se snadno pochopitelnými revolučními sliby a populistickou rétorikou, získávají moc, pak vše soustředí do rukou několika věrných spiklenců a krmí veřejnost strachem a hotovými řešeními odvěkých společenských problémů. A samozřejmě selhávají. Po celou tu dobu drancují státní kasu a obohacují sebe a své blízké spojence. Příklady tohoto rozšířeného druhu sahají od Fidela Castra po Juana Peróna, od Huga Cháveze po Nayibu Bukeleho, od Getúlia Vargase po Fulgencia Batistu, od Manuela Noriegy po Nicoláse Madura, od Alberta Fujimoriho po Cristinu Fernandezovou. Bolsonaro nebyl jiný. Choval se, jako by mu stát patřil, nerespektoval pravidla a pokyny, překračoval hranice svých pravomocí a nedbal na kontrolní mechanismy demokracie.Nejznámější z jeho problémů jsou šperky v hodnotě nad 6 milionů dolarů, které se pokusil propašovat z Arabských emirátů do svých osobních kapes, což je u darů pro prezidenta nezákonné. Senátní komise pro transparentnost vyšetřuje, zda prodej rafinerie brazilského státem kontrolovaného ropného gigantu Petrobras společnosti Mubadala Capital ze Spojených arabských emirátů nesouvisel se šperky.Vyšetřován je však také za podněcování ke státnímu převratu a napadení a zničení vládního paláce, budovy parlamentu a Nejvyššího soudu, za falšování svého očkovacího statusu v záznamech národního zdravotního systému, za nákup 19 tun hovězích steaků pro indiány yanomami (ti červené maso nejedí), za únik důvěrných dokumentů, za vedení digitální bojůvky fake news, dokonce i za to, že jedné poslankyni řekl, že by ji neznásilnil jen proto, že je ošklivá.Bolsonaro je předmětem celé desítky rúzných vyšetřování brazilského volebního soudu ohledně jeho jednání během prezidentské volební kampaně, zejména v souvislosti s jeho nepodloženými tvrzeními, že brazilský elektronický hlasovací systém je náchylný k podvodům. Pokud by byl Bolsonaro v některém z těchto případů shledán vinným, přišel by o svá politická práva a nemohl by se ucházet o úřad v příštích volbách.