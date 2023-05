K nedostatku míst ve všeobecně vzdělávacích oborech na českých středních školách

Kraje nesou odpovědnost, ale bez investic a bez peněz od státu to nepůjde

18. 5. 2023 / Jiří Hlavenka

Bob Kartous má zcela pravdu: zodpovědné jsou kraje jako zřizovatelé SŠ, níže pak města jako zřizovatelé ZŠ. : zodpovědné jsou kraje jako zřizovatelé SŠ, níže pak města jako zřizovatelé ZŠ. JENOMŽE je k tomu potřeba dodat to b). I bez populační křivky je úplně zjevné, že jsou zde další dva setrvalé a silné faktory: a) stěhování do měst (protože tam jsou pracovní příležitosti), případně poblíž měst, do metropolitních oblastí, aglomerací b) zvyšující se požadavky na "metropolitní gymply", v tom smyslu, že stěhující se lidé jsou zcela dominantně duševně pracující lidé, typicky oba manželé VŠ vzdělaní a logicky směřující i svoje děti tímto směrem, tedy přes gympl.

Jsou tu tedy tři synergické proudy, které v důsledku vedou k tomu, že metropolitní (pražské, brněnské atd) gymply mají už letitě velký převis - někde 10:1, někde 3:1. Ten se ale současnou populační vlnou - bude pokračovat ještě tak 4-5 let, pak to trochu opadne - ještě zvýšil, až do úplně neúnosné situace.



Toto je jen upřesnění stavu, a nyní to b). Mohu zblízka hovořit za kraj a uvést, že krajské rozpočty NEOBSAHUJÍ ani omylem takové investiční peníze, které by umožnily prudce a silně navyšovat kapacitu, tedy - jiná cesta není - stavět nové velké střední školy všeobecného vzdělávacího směru (gymnázia, lycea). Zodpovědnosti kraje jsou velmi široké (např. silnice, hromadná doprava v kraji, nemocnice, sociální ústavy atd), většinu rozpočtu standardně sežerou mandatorní výdaje, tedy "udržet systém v chodu". Pak se podíváme co zbyde, a jsou to nějaké spíše nízké stovky mil. Kč na VEŠKERÉ investiční akce. Na všechno - na silnice, nemocnice, sociálky, školy, další infrastrukturu, na životní prostředí. Nový gympl - a asi by jich bylo jen v našem kraji potřeba několik - bude tak za půl miliardy. Tyto peníze nejsou - respektive by se investičně muselo škrtnout skoro všechno ostatní, jen něco šudlat, možná opravovat, ale i tam jsou kraje v několikamiliardovém skluzu (!).

Takže když a), tak b). My víme že je málo škol a rádi bychom stavěli. Ale kraj daně nevybírá; má jen to co mu dá stát (což je nějaká částka daná "vzorečkem", který se navíc bohužel nevyvíjí a nemění).

Je to jako pohádka o slepičce a kohoutkovi, kterou zažívám několikátým rokem: "Jsi zodpovědný?" - "Jsem". "Máš pravomoc to udělat?" - "Mám. Dáš mně na to potřebné peníze"? - "Nedám, nemám".

