Mají být školy apolitické?

15. 6. 2023 / Jiří Hlavenka

čas čtení 1 minuta

Dávám stranou nešťastníka Vávru (vizte ilustraci), který to jako obvykle manipulačně hrotí; spíš je zajímavé, jak mnoho učitelů v tomto, řečeno školním žargonem, plave. "Škola má být apolitická!". A čo si predstavujete pod takým slovom apolitický, vojak Kefalín? Že když tam někde padne slovo "politika", "politik", má v učitel v hrůze vykřiknout "mlč, žáku! Toto je přísně zakázáno!".

Bohužel docela dost učitelů, jak se mně zdá, si to myslí a podle toho pak konají - vyhánějí politická témata (politika = péče o polis, o veřejný prostor) ze škol. Podle toho to pak ovšem dopadá: pokud se děti ve škole naučí kdo byl Aššurbanipal a čím se živí nezmaři, ale co se týká veřejného prostoru mají v v hlavě prázdno, pak... jim tam tohle časem "naleje" někdo jiný a jinak.