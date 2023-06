Británie: Boris Johnson uvedl poslance v omyl v kauze Partygate, konstatuje parlamentní zpráva

15. 6. 2023

Zatracující zpráva parlamentní komise popisuje, jak Boris Johnson uvedl parlament v omyl



Podle této nadstranické komise by bývalému premiérovi hrozilo 90denní suspendování, kdyby minulý týden ve vzteku nad těmito zjištěními neodstoupil



Boris Johnson záměrně uvedl parlament v omyl kvůli kauze Partygate a byl součástí kampaně, jejímž cílem bylo zneužít a zastrašit poslance, kteří ho vyšetřovali, konstatuje dlouho očekávaná zpráva výboru pro výsady britské Dolní sněmovny.





Mezistranická skupina v bezprecedentním kroku uvedla, že by Johnsonovi hrozilo 90denní pozastavení členství v Dolní sněmovně, kdyby minulý týden v hněvu nad jejími zjištěními neodstoupil.





Jejich závěry označil za "absurdní" a za projev "zoufalství".



Tento okamžik je pro konzervativního premiéra Rishiho Sunaka potenciálně velmi nebezpečný, protože křehký mír, který se snažil v Konzervativní straně vybudovat, se v posledních dnech rozpadl.



Hádka kolem zprávy již vyústila v to, že Johnson příští měsíc vyvolal pro Konzervativní stranu problematické doplňovací volby (konzervativci jsou nepopulární a prohrají je) tím, že odstoupil a zahájil zuřivé útoky proti zmíněnému parlamentnímu výboru.



V následujících dnech budou muset konzervativní poslanci rozhodnout, jak budou o závěrech zprávy hlasovat.



Mnozí z nich pravděpodobně výsledek více než rok trvajícího vyšetřování podpoří, ale pokud to Johnsonovi spojenci odmítnou, mohlo by dojít ke škodlivému rozkolu mezi konzervativními poslanci.





Ačkoliv se Johnson v této kauze zachoval naprosto trumpovsky, v Británii s tímto chováním neuspěl.









Podrobnosti v angličtině ZDE

Bylo rovněž shledáno, že Johnson vědomě lhal i tomuto výboru, porušil pravidla Dolní sněmovny tím, že minulý pátek zveřejnil jeho závěry, a podkopal demokratické procesy parlamentu.V důsledku toho bylo doporučeno, aby mu bylo zakázáno získat propustku udělovanou bývalým poslancům, která jim umožňuje privilegovaný přístup do parlamentuJohnsonovi mělo původně hrozit pozastavení členství v parlamentu na 20 dní - což by stačilo k vyvolání petice za jeho odvolání, která by pravděpodobně vedla k doplňovacím volbám. Výbor však uvedl, že jeho drsné pokusy o zastrašování parlamentního výboru od minulého pátku by trest zvýšily na 90 dní.Dva poslanci výboru - jeden z labouristů a druhý od skotských nacionalistů - prosazovali Johnsonovo vyloučení z parlamentu. Závěrečnou zprávu a sankce však podepsalo všech sedm členů jednomyslně."To, že se sněmovně dostalo zavádějících informací o chování ministrů a úředníků na nejvyšší vládní úrovni uprostřed vážné národní krize, kterou představuje pandemie covid-19 ..., je velmi vážná věc," uvádí se ve zprávě.Dodala, že Johnsonova odveta ve snaze vykreslit výbor jako podvodní soud "se rovná útoku na naše demokratické instituce".Johnson závěry zprávy odmítal a obvinil členy výboru, že se snaží "vyvolat něco, co má být posledním bodnutím nože ve vleklé politické vraždě".