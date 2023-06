Ruská agrese na Ukrajině: 150 dětí bylo uneseno z Luhanska a odvezeno do Ruska, sděluje Ukrajina

16. 6. 2023

čas čtení 13 minut

- Ukrajinský diplomat Olexander Ščerba na Twitteru upozorňuje, že v Kyjevě přichází letecký poplach v době, kdy Ukrajina vítá mírovou delegaci z Afriky. "Sirény teď. Putin vítá v Kyjevě africké vedoucí představitele."

Sirens now. Putin welcoming African leaders in Kyiw.#StandWithUkraine pic.twitter.com/xx9cFqUZmo — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) June 16, 2023 - Vysoce postavený ruský generál, který byl v úterý zabit při ukrajinském raketovém útoku v Záporožské oblasti, byl podle britského ministerstva obrany v době své smrti pravděpodobně zastupujícím velitelem 35. ruské kombinované armády (CAA).



Ministerstvo ve své poslední zpravodajské zprávě uvedlo, že generálmajor Sergej Gorjačev, náčelník štábu CAA, byl "téměř jistě" zabit při úderu na velitelské stanoviště na jihu Ukrajiny.



V úterý potvrdil smrt ruský představitel dosazený na Ukrajině Vladimir Rogov a vyjádřil soustrast.



Britské ministerstvo obrany ve své zprávě zveřejněné na Twitteru uvedlo, že Gorjačev je prvním potvrzeným ruským generálem zabitým na Ukrajině v tomto roce.



Vzhledem k tomu, že jmenovaný velitel 35 CAA, generálporučík Alexandr Sančik, údajně vyplňoval mezeru ve vyšším velitelství, existuje reálná možnost, že Gorjačev byl v době své smrti zastupujícím velitelem armády.



Ministerstvo uvedlo, že Gorjačevova smrt "pokračuje ve válečném historii, která je pro 35. CAA složitá i kontroverzní".





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/E9VhzMxGKM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AdwCj6WsQC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 16, 2023 V březnu 2022 byly tyto složky armády přítomny masakru civilistů v Buče a v červnu 2022 byly síly z velké části zlikvidovány poblíž Izjumu.



Ministerstvo ve své poslední zpravodajské zprávě uvedlo, že generálmajor Sergej Gorjačev, náčelník štábu CAA, byl "téměř jistě" zabit při úderu na velitelské stanoviště na jihu Ukrajiny.V úterý potvrdil smrt ruský představitel dosazený na Ukrajině Vladimir Rogov a vyjádřil soustrast.Britské ministerstvo obrany ve své zprávě zveřejněné na Twitteru uvedlo, že Gorjačev je prvním potvrzeným ruským generálem zabitým na Ukrajině v tomto roce.Vzhledem k tomu, že jmenovaný velitel 35 CAA, generálporučík Alexandr Sančik, údajně vyplňoval mezeru ve vyšším velitelství, existuje reálná možnost, že Gorjačev byl v době své smrti zastupujícím velitelem armády.Ministerstvo uvedlo, že Gorjačevova smrt "pokračuje ve válečném historii, která je pro 35. CAA složitá i kontroverzní".



Suspilne, ukrajinský státní vysílatel, nabízí na Telegramu tuto aktualizaci nočních událostí:



V noci na pátek zničily síly protivzdušné obrany nad Mykolajivskou oblastí dva bezpilotní letouny "Shahed", informovalo letectvo.



Rovněž v noci ruská armáda ostřelovala dělostřelectvem obytné domy v Novoberyslavi v Chersonské oblasti: jeden pár zemřel.



Za posledních 24 hodin v důsledku ruského ostřelování v Chersonské oblasti zahynuli dva lidé, dva byli zraněni, deset lidí bylo zraněno v Doněcké oblasti a v Záporožské oblasti byl zraněn obyvatel Orichova.





- Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa v pátek přijel na Ukrajinu v rámci africké mírové mise, uvedlo jihoafrické prezidentství na Twitteru.



[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023















- Poslanci Evropského parlamentu vyzvali spojence v NATO, aby dostáli svým závazkům vůči Ukrajině a pozvali tuto zemi do obranné aliance a podpořili zahájení přístupových jednání s EU v tomto roce.





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval Švýcarsko, aby povolilo reexport zbraní na Ukrajinu, a sdělil jeho parlamentu, že tento krok by měl zásadní význam v boji proti ruské invazi.



Zelenskyj promluvil ve čtvrtek prostřednictvím videospojení ke švýcarskému parlamentu v Bernu.





- Ruské rakety ve čtvrtek zasáhly dva průmyslové objekty ve středoukrajinském městě Kryvyj Rih a v Chersonské oblasti na jihu země byla ruskou palbou zabita starší žena, uvedli místní představitelé. Starosta Kryvého Rihu Oleksandr Vilkul neinformoval o žádném úmrtí při posledním útoku na Zelenského rodné město, ale uvedl, že byl údajně zraněn 38letý muž.



- Ruské síly prohlásily, že úspěšně zasáhly zařízení na výrobu dronů na Ukrajině pomocí "vysoce přesných zbraní s dlouhým doletem".



- Ruské ministerstvo obrany a Federální bezpečnostní služba považují za možné uspořádat 10. září volby ve čtyřech ukrajinských regionech, které Rusko tvrdí, že anektovalo, uvedl podle státní tiskové agentury Tass šéf ruské volební komise.







Zdroj v angličtině ZDE

0

210

Jihoafrické předsednictví zveřejnilo záběry Ramaphosy, jak přijíždí po cestě přes Polsko.Spolu se senegalským prezidentem Mackym Sallem vede Ramaphosa delegaci, v níž jsou vedoucí představitelé Zambie, Komor a egyptský premiér.Podle návrhu rámcového dokumentu, který viděla agentura Reuters, by mírová mise mohla během počátečních snah o zprostředkování navrhnout řadu "opatření k budování důvěry".V dokumentu se uvádí, že cílem mise je "podpořit význam míru a povzbudit strany, aby souhlasily s procesem jednání vedeným diplomacií".Tato opatření by mohla zahrnovat stažení ruských vojsk, odstranění taktických jaderných zbraní z Běloruska, pozastavení provádění zatykače mezinárodního trestního soudu na Putina a zmírnění sankcí, uvádí se v dokumentu.Národní centrum odporu Ukrajiny uvedlo, že děti byly 8. června odvezeny z luhanského Starobilského okresu do dvou středisek v Prikubánském okrese ruské Karačajevsko-čerkeské republiky.Uvedlo, že do Ruska bylo z okupovaných území Ukrajiny dosud nezákonně přemístěno 19 393 dětí, a citovalo prezidenta Volodymyra Zelenského, který to řekl minulý měsíc.Mezinárodní trestní soud vydal v březnu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli dohledu nad únosy ukrajinských dětí.Při vyhovění žádosti prokurátora ICC o vydání zatykače se soudní senát shodl na tom, že existují "rozumné důvody" domnívat se, že Putin a jeho zmocněnkyně pro práva dětí Maria Alexejevna Lvová-Belová nesou odpovědnost za "nezákonné deportace" ukrajinských dětí.což je oblast, o kterou se měsíce vedly tvrdé boje. V krátké zprávě na Telegramu velitel ukrajinských pozemních sil uvedl:Nepřítel u Bachmutu neustále ztrácí techniku, naši vojáci vyřazují Rusy z jejich pozic.Ve čtvrtek Národní centrum odporu uvedlo, že tento měsíc by mělo do dvou středisek v Karačajevsko-Čerkesku dorazit 750 dětí z Luhanska.Uvedlo také, že na dočasně okupovaných územích Ukrajiny probíhají "takzvané lékařské prohlídky" dětí.Ruští vojáci, kteří zničili tanky Leopard německé výroby a obrněná vozidla dodávaná z USA, jež používá Ukrajina, obdrží prémie, uvedlo v pátek ministerstvo obrany.Ministerstvo uvedlo, že se jedná o součást širšího systému odměn, v jehož rámci obdrželo od začátku války před téměř 16 měsíci individuální prémie více než 10 000 ruských vojáků.Na základě hlášení ruských polních velitelů "jsou v současné době vypláceny odměny vojákům ozbrojených sil Ruské federace, kteří v průběhu vojenských operací zničili tanky Leopard a také bojová obrněná vozidla vyrobená v USA a dalších zemích NATO", uvedlo podle agentury Reuters ministerstvo.Nepřátelské obrněné vozidlo mělo hodnotu 50 000 rublů (596 dolarů) a tank 100 000 rublů (930 liber/ 1192 dolarů), uvedlo.uvedl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Západní spojenci připravili potřebné výcvikové programy."Dělá se vše pro to, aby se začalo co nejdříve," řekl Ihnat podle agentury Reuters ukrajinské státní televizi a dodal, že piloti vybraní k výcviku budou mít bojové zkušenosti. "Není to výcvik, je to přeškolení," řekl Ihnat.Nizozemská ministryně obrany Kajsa Ollongrenová tento týden agentuře Reuters řekla, že výcvik ukrajinských pilotů na letouny F-16 by mohl začít již letos v létě.Uvedla, že cílem bude, aby výcvikový program byl plně funkční do šesti měsíců. Jedním z možných míst, kde by se program mohl uskutečnit, je Dánsko, kde jsou k dispozici letecké simulátory.Snahu Ukrajiny získat zpět jakékoli území, které v současné době okupuje Rusko, ztěžuje skutečnost, že Ukrajina nemá vzdušnou převahu.Senegalský a jihoafrický prezident stojí v čele delegace zahrnující egyptského premiéra a vedoucí představitele Zambie a Komor, která má v pátek odcestovat do Kyjeva a v sobotu do Petrohradu, uvedla agentura.Očekává se, že se setkají s ukrajinským a ruským prezidentem.V rámcovém dokumentu, který nebyl zveřejněn, se uvádí, že cílem mise je "podpořit význam míru a povzbudit strany, aby souhlasily s procesem jednání vedeným diplomacií".Konflikt, stejně jako sankce uvalené na Rusko ze strany hlavních obchodních partnerů [afrického] kontinentu, mají nepříznivý dopad na africké ekonomiky a živobytí.V dokumentu je uvedena řada opatření, která by afričtí představitelé mohli navrhnout v rámci první fáze jednání s válčícími stranami. Tato opatření by mohla zahrnovat stažení ruských vojsk, odstranění taktických jaderných zbraní z Běloruska, zmírnění sankcí a pozastavení provádění zatykače mezinárodního trestního soudu na Vladimira Putina.Generální tajemník OSN Antonio Guterres uvedl, že jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa mu předal popis afrického úsilí.Náměstek ministra obrany Hanna Maliar uvedl, že dochází k "postupnému, ale stabilnímu postupu", ale že ruské síly kladou na jižní frontě "silný odpor".Rafael Grossi po návštěvě největší evropské atomové elektrárny uvedl, že inspektoři v Ruskem okupovaném zařízení zůstanou, ale že podepsání dokumentu o bezpečnosti v areálu je "nereálné", dokud obě strany stále bojují. Zajištění vody pro chlazení elektrárny je podle něj prioritou a dodal, že elektrárna může "nějakou dobu" bezpečně fungovat.Spojenci NATO se zatím nedohodli na dodání tzv. amerických stíhaček čtvrté generace na Ukrajinu, ale Jens Stoltenberg uvedl, že výcvik ukrajinského personálu probíhá.Ve společném prohlášení vydaném britskou vládou se uvádí, že dodávka vybavení již začala a měla by být dokončena "během několika týdnů".