Ruská agrese na Ukrajině: NATO kritizuje "bezohlednou" jadernou rétoriku Moskvy a varuje, že konflikt je v "kritickém" bodě

Uvedl, že očekává, že vedoucí představitelé NATO rozšíří své závazky týkající se výdajů na obranu, ale že neočekává, že by se na tom dohodli před summitem NATO ve Vilniusu příští měsíc.

Thank you @USAmbNATO for the warm welcome to NATO HQ. It’s great to be back. I look forward to meeting with Defense Ministers from around the world as we resolve to continue to support Ukraine 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/SEcm46f13i