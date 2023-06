Británie zavádí pro auta rychlostní limit 30 km/h

19. 6. 2023

čas čtení 19 minut

Wales, Skotsko a celá řada krajů v Anglii zavádějí pro automobily rychlostní limit 20 mil za hodinu, tedy 30 km/h. Zatímco v České republice je proti něčemu takovému od úřadů neuvěřitelný odpor, v Británii bude zřejmě v nadcházejícím období limit 20 mil za hodinu zaveden všude. Pravidelná debata politiků v pořadu Any Questions, následovaná debatou do rádia telefonujících posluchačů Any Answers v rozhlase BBC se tímto aktuálním tématem zabývala v pátek 16. června a v sobotu 17. června. Myslím, že pro čtenáře v České republice je tato diskuse velmi zajímavá. Pozoruhodné je, že pro zavedení rychlostního limitu 20 mil za hodin byl v pořadu Any Questions i konzervativní poslanec. No, posuďte a porovnejte s poměry v ČR (JČ): Wales, Skotsko a celá řada krajů v AngliiZatímco v České republice je proti něčemu takovému od úřadů neuvěřitelný odpor, v Británii bude zřejmě v nadcházejícím období limit 20 mil za hodinu zaveden všude. Pravidelná debata politiků v pořadu, následovaná debatou do rádia telefonujících posluchačův rozhlase BBC se tímto aktuálním tématem zabývala v pátek 16. června a v sobotu 17. června. Myslím, že pro čtenáře v České republice je tato diskuse velmi zajímavá. Pozoruhodné je, že pro zavedení rychlostního limitu 20 mil za hodin byl v pořadui konzervativní poslanec. No, posuďte a porovnejte s poměry v ČR (JČ):

Moderátor:







Rychlá otázka od Iana Conlona.







Ian Conlon:





Dobrý den, jsem Ian Conlon. Obyvatel Moultonu a starosta. Moulton je jedním z míst v Severním Yorkshiru, kde se hlasovalo pro to, aby byla běžná rychlost omezena na 20 mil za hodinu. Myslíte si, že je na čase, aby londýnská vláda následovala Wales a Skotsko a zavedla tento standardní limit ve všech obcích? Twenty's Plenty, dvacítka je pro Severní Yorkshire dostačující. V celém hrabství máme asi 37 skupin, které vedou v této věci kampaně.







Moderátor:





Anito, jste řidička? Vy jste spíše chodec.







Spisovatelka Anita Sethi:

Poprvé vlastně mluvíte se mnou jako s nově kvalifikovaným řidičem. Myslím, že je přechod na 20 mil je opravdu potenciálně rozumný, protože v prvních týdnech jako nová řidička je pro mě prostě alarmující, kolik lidí porušuje pravidla. A myslím si, že lidé mají tendenci porušovat rychlostní limit 30 mil (50 km/h). A tak si myslím, že snížení rychlosti by byl rozumný nápad, protože je prostě srdcervoucí vidět, jak nebezpečné jsou naše silnice a jak tragické ztráty na životech se na nich dějí. A také proto, že si myslím, že lidé vlastně stejně jako to, že by se měl změnit rychlostní limit, myslím, že každý si musí znovu přečíst dopravní předpisy a seznámit se s nimi.





Moderátor:





Ministři Walesu hodlají od letošního září snížit standardní rychlostní limit ve městech a obcích z 30 mil za hodinu na 20 mil za hodinu. Zákon prošel loni Senátem, skotští zelení tvrdí, že plánované zavedení zón s rychlostí 20 mil za hodinu po celém Skotsku zachrání životy. Jake Berry, myslíte si, že je to dobrý, správný směr, kterým se vydat?







Jake Berry, konzervativní poslanec:









Myslím, že je to skvělý směr, a hrdě jsem pracoval v Lancashiru na kampani Twenty's Plenty, 20 je dost. V Lancashiru je to nyní zákon v celém hrabství Lancashire a tento pán zná statistiky lépe než já, ale míra přežití, zejména u dětí, pokud lidé jedou rychlostí 20 mil za hodinu, je, víte, obrovská ve srovnání s těmi 30 mílemi za hodinu. Je to skvělá věc. Otázka nezněla, zda je to dobrý nápad, ale zda vláda by měla centrálně říct, že to uděláme všude, a já si myslím, že by neměla. Věřím v decentralizaci. Věřím v návrat moci z Londýna do severní Anglie. Poskytnutí větší moci nad našimi životy. Takže si myslím, že rozhodně by obyvatelé Severního Yorkshiru a Lancashiru a dalších hrabství v celé zemi měli mít možnost přijmout tuto politiku jménem místa, kde žijí, a ne aby jim vláda říkala, co mají dělat, a poté, co viděli, jak se tato politika provádí v Lancashiru, v Rosendale a Darwinu, kde žiji, jediný zákon, který bych si přál, abychom mohli centrálně přijmout, je zabránit lidem chovat se jako idioti, protože i když je rychlostní limit 20 mil za hodinu, máme lidi, kteří jezdí v obytných oblastech velmi vysokou rychlostí, pro lidi, kteří se takto chovají, je téměř jedno, jaký je rychlostní limit. Takže si myslím, že musíme opravdu zajistit, aby lidé jezdili opatrně, a také využít rekordního počtu policistů, kteří nyní slouží v našem policejním sboru, abychom zajistili dodržování rychlostních limitů.







Moderátor:









Justine Greening (bývalá konzervativní poslankyně a ministryně, kterou z Konzervativní strany vyloučil Johnson, protože hlasovala proti brexitu):





V Londýně, kde žiji, jsme zavedli omezení na 20 mil za hodinu a myslím, že se to stane něčím, co uvidíte v podstatě všude. Dospěje to do fáze, kdy by se to pravděpodobně mělo zavést celostátně, protože pro řidiče bude jednodušší vědět, že se to očekává. A myslím, že už jezdím dlouho a bylo docela těžké, když jsme to zavedli ve Wandsworthu, zapamatovat si, že je třeba sjet na dvacítku. Ale zároveň si myslím, že je to opravdu dobrá disciplína. Svým způsobem proto, že se musíte soustředit, abyste se ujistili, že jste na 20 a nepřekračujete ji. Takže to je pro mě další důvod. Proč si myslím, že bychom to měli zvážit.







Moderátor:





Dane Jarvisi, mělo by to být něco, o čem rozhodne centrální vláda na celostátní úrovni?











Myslím, že je to skvělá kampaň. Rychlost zabíjí. Rychlost zabíjí a jedním z nešvarů mého života je, že si lidé za jízdy hrají s mobilními telefony. Nechápu, proč to někdo dělá. Takže většinou Twenty's Plenty, je 20 určitě dost, ale myslím, že potřebujeme urychlit tento modální přesun. přechod na jiný druh dopravy. Musíme se pokusit najít způsoby, jak dát lidem možnost nechat auto doma a dostat je tak z auta.





Moderátor:





Promiňte, co je to modální přesun?







Dan Jarvis:





Moderátor:





Podporujete myšlenku, že by 20 mil za hodinu mělo být národní standardní omezení rychlosti v obcích? Možná žijete někde, kde tento limit již platí. V mnoha částech Londýna to tak určitě je. Mluví se o tom, že by měl být zaveden i ve Walesu a ve Skotsku. A včera večer byl v této souvislosti samozřejmě zmíněn Moulton. Stejně tak, pokud žijete někde, kde to pro vás funguje, nebo jste značně podezřívavý k motivům, které za tím mohou být?



Řekněte nám, jaká je situace ve vašem okolí. S tou myšlenkou 20 mil za hodinu.







Posluchačka 1:





No, já jsem plně pro národní výchozí předpis, protože, jak řekl poslanec Jake Berry ve svém komentáři, vláda je pro přenesení odpovědnosti na místní orgány a jako postoj to opravdu nefunguje, protože směrnice ministerstva dopravy jsou opravdu otevřené výkladu. Žiji v Hertfordshire a můj místní úřad sice má politiku pro rychlost 20 mil za hodinu, ale upřednostňuje malou zónu 20 mil za hodinu, která se spoléhá na technické prostředky, jako jsou rychlostní prahy pro snížení rychlosti na rychlejších silnicích, a tato politika se také uplatňuje spíše v městských oblastech a městech než ve venkovských obcích. Žiji tedy ve venkovském městě a je možné, že v obcích, jako je ta moje, se v příštích deseti letech omezení rychlosti na 20 mil nedočkáme.







Moderátor:







Proč jste pro? Jaký prospěch by to podle vás přineslo?







Posluchačka 1:





No, kromě toho, že se výrazně sníží nebezpečí na silnicích pro zranitelné účastníky silničního provozu, vede to také k velkému snížení emisí látek znečišťujících ovzduší o více než 25 % oxidu uhličitého, a oxidu dusíku. Znamená to tišší ulice, až o polovinu nižší vnímaný hluk. Když snížíte rychlost z 30 na 20 mil za hodinu, snížíte dominanci automobilů v obcích. Lidé tak mohou více chodit pěšky a jezdit na kole a rozhodnout se nechat auto doma a je to masivní zdravotní zásah, který je levný a přináší prospěch mnoha lidem a musí se stát národní politikou.







Moderátor:







Vy sama jste motoristka, Sue.







Posluchačka 1:





Já jsem. Nejezdím autem příliš často a jako venkovská obec máme velmi špatný systém veřejné dopravy. Ale kdyby bylo výchozí omezení rychlosti na 20 mil, mohla bych častěji nasedat na kolo, což v současné době není možné. Je to totiž příliš nebezpečné.







Moderátor:





Dobře. Moc děkuji za zahájení. Sue, čtu tady spoustu komentářů, které už přišly. Nejsem pro omezení rychlosti na 20 mil. Skutečnost, že tolik řidičů pravidelně překračuje současný limit 30 mil, není důvodem pro snížení limitu na 20 mil. Jakékoli nepopulární nové omezení rychlosti, které lze beztrestně ignorovat, je prý téměř zbytečné. Proč tedy místo toho nevynucovat dodržování stávajících 30 mil? Máme ho, ale potřebujeme ho vymáhat hned, protože se to neděje, pokud to nedokáže policie, pak by to měly dokázat kamery. David Tosh se nachází v Kensingtonu v Londýně. Davide, dobré odpoledne. Čtu, že nejste pro rychlost 20 mil za hodinu.







Posluchač 1:





Ani trochu. Dělají z toho, co je v současné době naprosto bezpečné, přiměřené řízení, trestnou činnost. Jsme svědky toho, že taxikáři přicházejí o živobytí, protože jedou třeba 24 mil za hodinu a už se několikrát nechali chytit a už to prostě nemůže fungovat. Je to plýtvání časem lidí v průmyslovém měřítku, víte, chceme, aby ekonomika vzkvétala. Lidé se potřebují dostat z bodu A do bodu B a zdá se mi, že místní úřady a Transport for London a všichni ostatní jako by zapomněli, k čemu jsou silnice.







Moderátor:





Dobře, pojďme si to trochu rozebrat. Říkal jste, že to plýtvá časem lidí. Tohle je to, s čím přišla velšská vláda v rámci výzkumu myšlenky snížit limit na 20 mil. Očekává se, že cesty budou v průměru o necelou minutu delší, přičemž naprostá většina z nich bude delší o méně než dvě minuty, jinými slovy, pokud projíždíte zastavěnou oblastí, což je jediný druh oblasti, o kterém zde mluvíme, nebude to mít velký význam.



Statistiky ukazují, že chodec, kterého srazí auto v rychlosti 20 mil za hodinu, má mnohem menší šanci na smrt nebo vážné zranění, než kdyby ho srazilo v rychlosti 30 mil za hodinu.







Posluchač 1:





No, každý tímto argumentem argumentuje a samozřejmě je to naprostá pravda. Ale. To neznamená, že nutně budete mít míň nehod, když pak změníte rychlost z 30 na rychlost 20. Musíte se podívat na to, co je příčinou nehod. Musíte se podívat na to, kde k nim dochází. Protože ve skutečnosti je příčinou nehod nepozornost a dost často se stává, že vám, víte, nebo vám děti vběhnou před auto, které jede ještě pomaleji.

.

Moderátor:

Chci do rozhovoru zapojit Roda Kinga z Warringtonu. Vrátím se k vám, Davide, protože vy a on se neshodnete. Rod King. Dobré odpoledne.







Posluchač 2:







Dobré odpoledne.



Moderátor: Založil jste, tuším, na toto téma aktivistickou skupinu. Povězte nám o ní a o co se snažíte.







Posluchač 2:





No, založil jsem. Založil jsem ji, protože jsem v roce 2004 vedl kampaň za omezení rychlosti na 20 mil u sebe doma a pak mě spousta lidí žádala o radu. Nyní máme více než 600 místních skupin v komunitách po celé Velké Británii i mimo ni, které vedou kampaně a žádají o omezení rychlosti na 20 hodin na místech, kde lidé chodí pěšky a jezdí na kole a jezdí autem.





Opravdu bychom měli řešit místa, která mají pouliční osvětlení, protože pouliční osvětlení je tam proto, že se tam mísí chodci a cyklisté a motoristé. A ten limit 30 mil za hodinu byl stanoven už v roce 1934. Tehdy jezdilo na britských silnicích jeden a půl milionu aut, nyní jich je hodně přes 30 milionů. A my máme aspirace v tomto třetím desetiletí 21. století na více chůze, více jízdy na kole, nižší hluk v naší společnosti, a tam je to uznání, že nižší rychlost, to, že to nezpůsobuje žádné zvýšení jízdních dob, protože ty jsou velmi diktovány tím, jak dlouho zastavujete na přechodech pro chodce nebo na křižovatkách nebo na semaforech -







Moderátor:





Dovolte mi, abych vás upozornil na to, co říkal David o taxikářích, kterým teď možná stále více hrozí, že přijdou o živobytí. Kdyby pro představu jeli 24 kilometrů v hodině, i když by neměli.







Posluchač 2:







Ale víte, moderní auta, vám sdělí jestli překračujete rychlost, a tak to opravdu není problém. Připouštím, že je to něco, na co si lidé zvyknou. Jakmile si zvyknete na 20 mil v hodině, tak poznáte, kdy jedete 20 mil v hodině, a. Bude vám to připadat normální. Teď je období přizpůsobování.







Moderátor:





Zřejmě chceme povzbudit více lidí, aby sedali na kola, aby více chodili pěšky, takže silnice jsou více využívány spoustou různých typů lidí, kterým se musíme přizpůsobit.







Louise v Kentu. Vidím, že učíte děti jezdit na kole, takže by mě zajímalo, jak je váš pohled na to všechno ovlivněn touto zkušeností.







Posluchačka 2:





Ano, jezdím s dětmi od 10 let. Znáte školení Bikeability, což je to, čemu se dříve říkalo cyklistická zdatnost. Takže je můžeme vzít do ulic. A některé z těch ulic mají rychlost 20 mil za hodinu. Na některých je to třicet a musím říct, že pokud se provoz pohybuje rychlostí třicet mil v hodině, je to pro děti nesmírně děsivé. A chci říct, že většina rodičů chce, aby dělaly cyklistiku, ale ve skutečnosti je opravdu v tomto věku a výše pustí ven a jezdit do školy na kole? To jim dovolí jen velmi málo rodičů.

Mít dobrou strukturu cyklistických komunikací by bylo ideální, a pokud by to vláda udělala, bylo by to naprosto úžasné, že bychom se nemuseli dělit o prostor s automobilovou dopravou. Ale jak to tak bývá, víte, my tu cyklistickou infrastrukturu v této zemi nemáme. Takže s nimi musíme sdílet prostor, a jezdit na kole po chodníku je nelegální, takže jsme nuceni jezdit na kole mezi dopravou. A mít vedle sebe jedoucí vozidla rychlostí 30 mil, když jedete na kole, prostě není v pořádku.







(...)







Posluchač 3:





Musíme si uvědomit, že když zpomalíte, klesá vaše spotřeba paliva. Motor je mnohem méně zatížen, když jedete rychlostí 20 ve srovnání s rychlostí 30 mil za hodinu, a základní fyzikální zákony říkají, že když zrychlíte na 30 mil za hodinu, potřebujete dva a čtvrtkrát více energie než při dosažení rychlosti 20 mil za hodinu. Takže v našich reálných podmínkách, kdy zpomalujeme, zrychlujeme, znovu zpomalujeme a zase zrychlujeme, je to právě zrychlení, které je dominantním faktorem nejen spotřeby paliva, ale také emisí, a to je základní fyzikální zákon a na to lidé zapomínají, když se na to dívají z pohledu řidiče, který tyto věci ve skutečnosti nebere v úvahu.



Posluchač 3:





Když Londýn zavedl na svých rychlejších dopravních tepnách omezení na 20 mil za hodinu, došlo tam k 63% snížení počtu obětí z řad chodců, a proto po celé zemi místní úřady říkají, že uděláme z našich obcí, z našich míst, z center měst lepší místa pro chůzi.





(...)





Posluchač 4:







No, 20 mil za hodinu je jen část problému. Myslím si, že účinné prosazování rychlostních limitů při všech rychlostech na všech silnicích je důležité, a jsem zcela pro rozšíření systémů omezování rychlosti řízených GPS. To by mohlo být nakonec povinné poté, co to projde různými fázemi. Podporovat to slevami na pojištění a dani z vozidla a podobně, potřebujete systém odolný proti manipulaci, a to by se dalo snadno technicky provést. Tyto systémy jsou k dispozici již více než 20 let a jen proto, že ústřední vláda neměla dostatečnou vůli a odvahu se jimi zabývat, jsme o nich neslyšeli mnohem více.







Moderátor:





Jen mi vysvětlete, o čem přesně tady mluvíte. Takže by se jednalo o nové automobily vybavené technologií, která omezuje rychlost, jakou může auto za určitých okolností jet.







Posluchač 4:





Zajistit, aby žádné auto nepřekročilo povolenou rychlost. Na jakémkoli úseku silnice, na kterém bylo







Moderátor:





Pokud byste jeli po dálnici, kde je například vyžadována rychlost 70 (110 km/h).





Posluchač 4:





To je dnes v autech k dispozici. Měli bychom přejít na povinné vybavení aut touto technologií. A někdo se teď zmínil o bezpečnostních pásech, kterým se kdysi mnoho lidí bránilo. Já se na to pamatuju. A přesto se dnes bezpečnostní pásy montují jako automatický prvek moderního auta, musely zachránit desetitisíce, statisíce životů v mezinárodním měřítku... Totéž platí o účinném prosazování rychlostních limitů a mám dopis od technického oddělení britského ministerstva dopravy z roku 2003, který uvádí, že podle jejich nejlepších odhadů, pokud by všechna auta byla vybavena povinnými systémy omezujícími rychlost odolnými proti manipulaci, by to prý snížilo počet smrtelných nehod o více než 50%. I kdyby to bylo 5 % nebo 10 %, tak to jsou všechny ty životy za všechny ty roky a je to promarněná příležitost za více než dvacet let a je to mnoho životů, které byly zbytečně ztraceny lidmi překračujícími rychlostní limity. Nemuseli byste mít vpolicii který by prosazovala zákon. Došlo by k tomu automaticky, protože systém GPS by určil, že nemůžeme překračovat rychlostní limit.





(...)







0

357

Justine Greeningová.Dan Jarvis, labouristický poslanec:Takže, dobře, dobře, veřejná doprava. Jde o aktivní cestování. Jde o to umožnit lidem jezdit na kole a chodit pěšky tam, kde jsou toho schopni. Je zřejmé, že ve venkovských obcích je to náročnější. A proto potřebujete výborně fungující autobusovou síť, a mám podezření, že většina částí země nemá pocit, že ji má, že?