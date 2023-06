Rusko vyhrožuje, že zaútočí na ukrajinská "rozhodovací centra", pokud Kyjev použije na Krymu západní zbraně

21. 6. 2023

Sergej Šojgu bez poskytnutí důkazů prohlásil, že Ukrajina připravuje úder proti Krymu s použitím raket



Použití raket dodaných USA a Spojeným královstvím by znamenalo "plné zapojení Západu", tvrdí ruský ministr obrany





Rusko pohrozilo úderem proti "rozhodovacím centrům" Kyjeva, pokud Ukrajina použije rakety dodané Západem proti okupovanému poloostrovu Krym. Je to nejnovější pokus Kremlu zbrzdit podporu NATO Kyjevu v probíhající ukrajinské protiofenzívě.



Rusko pohrozilo úderem proti "rozhodovacím centrům" Kyjeva, pokud Ukrajina použije rakety dodané Západem proti okupovanému poloostrovu Krym. Je to nejnovější pokus Kremlu zbrzdit podporu NATO Kyjevu v probíhající ukrajinské protiofenzívě.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v úterý prohlásil, že případné použití raket HIMARS dodaných USA a střel Storm Shadow dodaných Spojeným královstvím proti cílům na Krymu by znamenalo "plné zapojení Západu do konfliktu a znamenalo by okamžité údery na rozhodovací centra na ukrajinském území". Mezi ně podle všeho patří ukrajinská prezidentská administrativa a velitelství zpravodajských služeb.

Rusko vydalo podobné hrozby již dříve, ale nejnovější komentáře přicházejí v době, kdy Kyjev zahajuje protiofenzívu na jihu a východě Ukrajiny s cílem znovu získat území okupované Ruskem od počátku války.



Šojgu bez poskytnutí důkazů tvrdil, že Ukrajina připravuje úder proti Krymu s použitím raket.



Ruské ultimátum přichází den poté, co Joe Biden prohlásil, že hrozba, že Vladimir Putin povolí taktický jaderný úder, je "reálná", krátce poté, co kremelský vůdce oznámil první rozmístění těchto zbraní v sousedním Bělorusku od rozpadu Sovětského svazu.



Ukrajina odsoudila ruskou vyděračskou taktiku a prohlásila, že hodlá získat kontrolu nad všemi svými územími okupovanými Ruskem, včetně Krymu.



Uvedl to poradce ukrajinské prezidentské administrativy Mychajlo Podoljak: "Je důležité pochopit, že přítomnost či nepřítomnost jaderných zbraní v Rusku není proměnnou, která by ovlivňovala celkovou rovnici této války, a jaderné hrozby by neměly nijak ovlivnit rozhodnutí Ukrajinců bránit se nebo rozhodnutí našich spojenců nás podpořit."



Švédská agentura pro obranný výzkum vydala v úterý zprávu, podle níž Rusko plánuje dlouhodobou konfrontaci se Západem a neplánuje válku ukončit, ani usilovat o détente.



Podle zprávy také vrostlo riziko eskalace. "S tím, jak jsou ruské pozemní síly vážně poškozeny, roste význam jaderných zbraní," uvedla Maria Engqvistová, analytička organizace.



Dmitrij Trenin, významný ruský zahraničněpolitický "stratég", který je od invaze stále agresivnější, v úterý napsal, že Rusko by mělo aktualizovat svou jadernou doktrínu, aby ukázalo, že použití jaderných zbraní je "reálnou, a nikoliv jen teoretickou možností".





Napsal: "Možnost použití jaderných zbraní během současného konfliktu by se neměla skrývat."



O víkendu Putin rychle odmítl mírový plán navržený africkými představiteli sedmi zemí, který vyzýval k deeskalaci a bezpečnostním zárukám. Volodymyr Zelenskyj tento plán rovněž odmítl a označil jej za nerealizovatelný. Ukrajinský prezident již dříve prohlásil, že jednání s Kremlem jsou nemožná.



Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že vojenská aliance nebude Ukrajinu nutit, aby jednala o míru, který není spravedlivý.





Ruský ministr zahraničí v úterý reagoval prohlášením, že Kreml je připraven pokračovat ve válce na Ukrajině.



"Znamená to, že oni chtějí bojovat," řekl ke Stoltenbergovým výrokům. "Tak ať bojují. Jsme na to připraveni."







