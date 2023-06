"Akt ekocidy": Občanské skupiny odsuzují využívání ukrajinské přehrady jako zbraně

22. 6. 2023

"Zničení přehrady představuje nejvážnější zásah do životního prostředí během války. Přehrady se nesmí používat jako válečná zbraň. " To je jedno z klíčových poselství, které bylo v úterý sdíleno v otevřeném dopise odsuzujícím "využití vodní přehrady Kachovka jako zbraně, jejíž zničení urychlilo katastrofu způsobenou člověkem, která se odehrává na Ukrajině a jejíž dopady budou životní prostředí a lidé pociťovat po celé generace".

V dopise, který podepsaly dvě desítky občanských organizací z celého světa, se uvádí, že "zničení přehrady Kachovka vážně ovlivnilo životy statisíců lidí na horním i dolním toku řeky, zasáhlo více než 40 chráněných přírodních oblastí s desítkami endemických druhů, obnažilo nebo odneslo do moře toxické sedimenty, které se v nádrži nahromadily během její 70leté historie, zaplavilo nejméně 50 osad na obou březích, což způsobilo vysídlení ve velkém měřítku, a mimo jiné odřízlo od vody až 500 000 hektarů zavlažovaných polí".

Podle signatářů bude "obnova nového prostředí vhodného k životu trvat mnoho let, ne-li desetiletí".

Kyjev a Moskva se vzájemně obviňují ze zničení přehrady, která byla v době incidentu pod ruskou kontrolou. Někteří pozorovatelé, včetně signatářů tohoto dopisu, se přimlouvají za to, aby se zničení přehrady přičítalo kumulativním škodám vzniklým od loňské invaze Ruska na Ukrajinu.

"Protržení přehrady Kachovka způsobené brutální ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu lidstvu připomnělo, že velké přehrady mohou být často zbraní hromadného ničení," uvádí se v dopise. "Budování přehrad proti proudu řeky v obydlených oblastech může ohrozit životy tisíců lidí - v případě Kachovky žije v ohrožení 40 000 lidí, z nichž nejméně 50 zemřelo nebo se pohřešuje. Povodeň si rovněž vybrala těžkou daň na přírodních ekosystémech a biologické rozmanitosti jedinečných mokřadů a údolí Dolního Dněpru - jedné z největších evropských řek."

Organizace spojených národů v neděli obvinila Rusko, že brání humanitárním pracovníkům v přístupu do Moskvou kontrolovaných oblastí na jihu Ukrajiny, kde žijí lidé, kteří trpí nejvážnějšími následky této katastrofy.

Předseda Ukrajinské skupiny pro ochranu přírody Oleksij Vasiljuk v prohlášení uvedl, že "tato ekologická katastrofa a rozsáhlé ničení přírody vyvolané ruskou invazí podkopávají budoucí prosperitu celé Evropy," ačkoli její smrtící účinky mohou přesáhnout hranice kontinentu.

Destrukce přehrady posílila obavy o strukturální integritu obléhané Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny a vyvolala četná varování, včetně těch, která jsou podrobně popsána v novém dopise, před dlouhodobým poškozením zásob pitné vody v oblasti, infrastruktury odpadních vod a zemědělské půdy. Vzhledem k tomu, že tento region hraje roli jedné z hlavních světových "obilnic", sílí obavy, že by se v důsledku toho mohla zhoršit celosvětová krize hladu.

"Přehrady, které nejsou bezpečné v době míru, představují smrtelné nebezpečí v případě války, násilných konfliktů a teroristických povstání," řekl spoluředitel organizace International Rivers Josh Klemm.

V roce 2017 například USA během války proti Islámskému státu bombardovaly největší syrskou přehradu, čímž ohrozily desítky tisíc civilistů.

Dopis označuje zničení přehrady Kachovka za válečný zločin a vyzývá Mezinárodní trestní soud, aby jej jako takový vyšetřil.

I v případě, že nedošlo k válce nebo sabotáži, "hrozí stále větší riziko selhání přehrad, protože desítky let staré přehrady jsou na konci své životnosti a povodně způsobené změnou klimatu ohrožují přehrady a komunity nacházející se níže po proudu," uvádí se v dopise.

"Více než kdy jindy potřebuje Ukrajina podporu pro svou rychlou a udržitelnou obnovu," uvádí se v dopise. "Zničení zastaralé sovětské infrastruktury však přináší také příležitost pro zlepšení ekonomické, sociální a environmentální situace využitím nových a k přírodě šetrných přístupů a technologií a zároveň vyvarováním se chyb minulosti."

V dopise dále stojí: „Obnova vodní elektrárny Kachovka o výkonu 350 MW se odhaduje na více než jednu miliardu eur, ačkoli celkové náklady budou pravděpodobně mnohem vyšší, pokud se zohlední obnova rozsáhlé vodní nádrže. Její dokončení by rovněž trvalo několik let a obnovení dodávek vody z nádrže na Krym může trvat více než deset let. Obnova přehrady a její nádrže o rozloze 2000 km2 by nepředstavovala nejlepší cestu vpřed vzhledem k mimořádným nákladům, vysokým dopadům na životní prostředí, zranitelnosti vůči klimatu, přetrvávající hrozbě zničení a dostupnosti udržitelnějších řešení.“

„Například srovnatelná solární elektrárna by zabrala méně než 1% plochy bývalé nádrže, stála by zlomek nákladů na obnovu vodního díla a mohla by být dokončena za méně než dva roky

„Specializované systémy zásobování vodou a účinnější zavlažovací systémy, které nevyžadují obnovu přehrady, mohou a musí být realizovány okamžitě, namísto varianty, jejíž dokončení by trvalo mnoho let. Toto úsilí je již realizováno.“

„Rozvoj solární energie v bývalé nádrži by mohl sloužit k pohonu čerpadel pro nové vodní systémy a zároveň chránit původní vegetaci před suchem. To by mohly doplnit větrné elektrárny, které by využívaly přirozeně silné větry v údolí. Jedná se o skutečnou příležitost pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a dalších ekonomických aktivit šetrných k přírodě.“

"Jsme přesvědčeni, že v podmínkách klimatických změn bude optimální obnovit přírodní ekosystémy na místě již vypuštěné vodní nádrže, která v minulosti zatopila největší přirozený les ve stepní zóně Ukrajiny," řekl Vasyljuk. "Obnovení toku řeky nejenže navrátí stabilitu přírodním ekosystémům a obnoví v minulosti ztracenou biodiverzitu, ale také zvýší kvalitu vody využívané lidmi, čímž se zlepší kvalita života."

Celý článek v angličtině ZDE

